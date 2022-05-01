Українці після повернення в порядку обміну розповідають про приниження та нелюдські умови утримання у російському полоні, - Денісова

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомляє про нелюдські умови для полонених українців та порушення норми міжнародного гуманітарного права.

Про це Омбудсман пише у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Серед визволених є важкопоранені, з сепсисом, ампутованими кінцівками. При захопленні у полон, рашисти забирали в українських чоловіків чоботи, наповнювали їх водою і знову взували. Після цього в'язнів змушували лежати обличчям до землі на морозі по три-чотири дні. З обмороженими кінцівками та зав’язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО № 1 - тюрми російського міста Курськ, де їм не надавалася жодна медична допомога", - розповідає Людмила Денісова.

Вона зазначає, що українців одягали в форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та виконувати їх для своїх наглядачів. Допити відбувалися два-три рази на день, після чого чоловіків жорстоко били, а згодом змушували підписати документи про те, що з ними добре поводилися.

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Важкохворих, з ампутованими внаслідок обморожень кінцівками та пальцями ніг, окупанти вирішили обміняти. Через відсутність карет швидкої допомоги, окупанти везли на обмін важкопоранених українців протягом п'яти годин на вантажних залізничних платформах. Рашисти поклали поранених на шосе на ношах, де їх забрали російські солдати.

"Захоплюючи у заручники мирних мешканців, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників. Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України", - наголошує Людмила Денісова.