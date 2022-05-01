Страчують та ґвалтують: росіяни на окупованому півдні вчиняють такі самі злочини, як у передмісті Києва, - Веніславський
Не виключаються злочини проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях півдня України.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав представник Президента у Конституційному Суді, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми не можемо виключати повторення і вчинення таких самих страшних злочинів, як вчиняли в передмісті Києва на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ГУР періодично отримує інформацію про те, що там (на тимчасово окупованих територіях півдня України. — Ред.) і на даний момент вчиняються злочини, люди зникають, людей страчують, ґвалтують жінок. Тобто, ми це чудово розуміємо, що це методика ведення війни РФ, за яку вона буде нести міжнародну правову відповідальність", - сказав Веніславський.
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Навіки Слава йому!! - є з кого брати приклад азовцям, які воюють у повному оточенні майже з початку Великої війни!
Он воевать то собирается или только помощь клянчить и рассказывать как население убивают?
а може то всетаки армія яку порох розікрав перемолола орків поки захід роздуплився і повірив в Україну...
ліпите з нього месію ...тьху ганьба вам
хто розмінував мости з криму не знаєте?
ми тут...
в мене настрій тож фіговий через то балансування по лезу ножа над прірвою(я про нашу тактику під ізюмом)..а в цей час орки на північ херсонської обл. повзуть на кривий ріг...
сумно ...
А шо там в 👉 "Белграде" творится , кто-то знает?
Впечатление,что кто то специально
сдает города,что бы ознакомить всех
с руцким скотом и вызвать жалость.
Можа не надо города сдавать?
Все буде Україна!