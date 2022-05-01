Страчують та ґвалтують: росіяни на окупованому півдні вчиняють такі самі злочини, як у передмісті Києва, - Веніславський

Не виключаються злочини проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав представник Президента у Конституційному Суді, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо виключати повторення і вчинення таких самих страшних злочинів, як вчиняли в передмісті Києва на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ГУР періодично отримує інформацію про те, що там (на тимчасово окупованих територіях півдня України. — Ред.) і на даний момент вчиняються злочини, люди зникають, людей страчують, ґвалтують жінок. Тобто, ми це чудово розуміємо, що це методика ведення війни РФ, за яку вона буде нести міжнародну правову відповідальність", - сказав Веніславський.

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