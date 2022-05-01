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Новини Війна
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Страчують та ґвалтують: росіяни на окупованому півдні вчиняють такі самі злочини, як у передмісті Києва, - Веніславський

рф

Не виключаються злочини проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав представник Президента у Конституційному Суді, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо виключати повторення і вчинення таких самих страшних злочинів, як вчиняли в передмісті Києва на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ГУР періодично отримує інформацію про те, що там (на тимчасово окупованих територіях півдня України. — Ред.) і на даний момент вчиняються злочини, люди зникають, людей страчують, ґвалтують жінок. Тобто, ми це чудово розуміємо, що це методика ведення війни РФ, за яку вона буде нести міжнародну правову відповідальність", - сказав Веніславський.

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Автор: 

армія рф (17713) Веніславський Федір (289) воєнні злочини (1870)


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Топ коментарі
+46
Пригадую,як депутат від "Слуги Народа", Смаглюк-... говорила:- нетреба евакуації, окупанти цивільних не чіпають!
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01.05.2022 13:43
+42
На півдні, який просрала найвеличніша бубачка.
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01.05.2022 13:46
+26
Боневтик...!
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01.05.2022 13:46
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Пригадую,як депутат від "Слуги Народа", Смаглюк-... говорила:- нетреба евакуації, окупанти цивільних не чіпають!
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01.05.2022 13:43 Відповісти
Слуга Народа,это уже диагноз дегинирата.
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01.05.2022 16:17 Відповісти
За сторіччя реінкарнації, ці нелюди не можуть набратися людяності/ духовності тому що вони прокляті сторіччями на покоління
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01.05.2022 13:44 Відповісти
На півдні, який просрала найвеличніша бубачка.
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01.05.2022 13:46 Відповісти
Боневтик...!
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01.05.2022 13:46 Відповісти
героїчний вчинок - президент не втік, хоч йому як і іншим киянам загрожувала небезпека.

Навіки Слава йому!! - є з кого брати приклад азовцям, які воюють у повному оточенні майже з початку Великої війни!
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01.05.2022 13:52 Відповісти
понял вас - ему легко спрятаться за спиной ЗСУ...\и отбить атаки ДРГ на Банковой лично...\
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01.05.2022 13:58 Відповісти
Гырой!!!
Он воевать то собирается или только помощь клянчить и рассказывать как население убивают?
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01.05.2022 14:12 Відповісти
Яка Слава? Його судити потрібно.
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01.05.2022 14:14 Відповісти
Бонелох.
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01.05.2022 14:12 Відповісти
це про того, хто аж не втік!
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01.05.2022 14:35 Відповісти
А Такер Карлсон (медіарупор Дональда Трампа) так обюрюється нашими військовими, які розстрілюють кацапських орків, що вирішили, коли їх затисли, здатися у полон!
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01.05.2022 13:47 Відповісти
Ага засуджую хоч ніколи його іне бачив.
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01.05.2022 14:12 Відповісти
Приєднуєтесь да Карлсона?
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01.05.2022 14:57 Відповісти
"Про це в ефірі телемарафону єдиних новин" каналів коломойского ахметова пінчука сказав представник вови "какая разніца" і віддаемо територіі бо "головне не стріляти" і в війні винен порошенко і к бо вони на ній наживалися і як тільки вова відосик зазенрне в очі путіна все буде зашибісь і "всі козли вован все знав що війни не буде і готуйтесь до первомайских шашликаів" так от всі ті хто вірив в ціх брихунів зараз білше всіх і страджают. І зараз на цих марафонах вони знову засирають мізки народу щоб вони підтрумували вову бо він е гарант безпеки свого хозяіна коломойского по якому в кількох странах світу иплачуть тюрми
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01.05.2022 13:47 Відповісти
Ти і тобі подібні ще 3 місяці тому казали, що Зеленський агент кремля. Щось такої йухні вже не чутно. Тепер розганяєте іншу... Ну-ну...
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01.05.2022 13:54 Відповісти
А що змінилося Михасю? Не чуєш?!!! Глухий напевно...
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01.05.2022 13:57 Відповісти
Не чутно. Точно. Бо домовилися не критикувати. Чи не тому закривають патріотичні канали, що не заважали ліпити з Вови мессію?
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01.05.2022 13:58 Відповісти
Не робіть з Зеленського батька нації, бо для українців, на відміну від москалів, влада не є сакральною. Це лише наймані чиновники на тимчасовій службі у народу. Помилки влади потрібно відкрито обговорювати, а не замовчувати, як ви пропонуєте, це шлях до московської моделі влади, до диктатури.
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01.05.2022 14:07 Відповісти
Є обговорення, а є істерика. Ми можемо і мусимо говорити про зусилля нашої дипломатії, президента, чиновників на місцях, тощо. І не треба робити з когось батька нації це правда, підкреслюю що ні з кого не треба робити.
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01.05.2022 14:13 Відповісти
Ми мусимо?!!! МУСИМО?!!! Це з якого?
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01.05.2022 17:43 Відповісти
Ну як ви думаєте приймати участь? Сходив на вибори і все? Треба цікавитися політикою, треба читати різні сайти та думки, але головне це думати самому.
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01.05.2022 19:10 Відповісти
Обережно, отримаєш бан як я. Тут такі коменти не вітаються. Хоча тактика за 5 років була не така вже і погана. Ми потрохи забирали село за селом ітд. Історії що Зе, агент кремля кумедні. Про мости та Херсон можна послухати в передачі Яніни Соколовї, там випуск з волонтеркою. На нас чекає ще довга війна, ***** нікуди не піде а влаштує мобілізацію.
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01.05.2022 14:09 Відповісти
забирали село за селом, ..хоча уклоністів було достатньо ..
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01.05.2022 14:31 Відповісти
Я щось про уклоністів не зрозумів. Поясни.
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01.05.2022 14:43 Відповісти
наполеон боневтік кого сь там перемолов?...
а може то всетаки армія яку порох розікрав перемолола орків поки захід роздуплився і повірив в Україну...
ліпите з нього месію ...тьху ганьба вам
хто розмінував мости з криму не знаєте?
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01.05.2022 14:14 Відповісти
Про мости та Херсон, подивись Яніну Соколову (запис з Марією Берлінською).
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01.05.2022 14:28 Відповісти
Не він перемолов,а ЗСУ,ціною власного життя.Причому технікою,яку ще попередня влада відновлювала.Скільки танків за Зеленського модернізовано? Бо за попереднього сотні в рік.Чому так легко південь захопили? Хто віддав накази це зробити? Де отрк Грім.Його ще за Порошенка зробили,три роки пройшло.Чому так мало ракет до Вільхи замовили,не на часі?
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01.05.2022 14:16 Відповісти
Ми не воювали повномасштабно. В нас зараз також великі втрати. А якщо додати цивільних, то більші ніж в москалів.Далі ти вже маячню написав. А мені, ти не дав відповіді, на мої прості запитання.
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01.05.2022 14:56 Відповісти
А ти за кого голосував?
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01.05.2022 13:58 Відповісти
Где-то начиная с Ивана Грозного на россии шла отрицательная эволюция. Результат налицо.
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01.05.2022 13:48 Відповісти
І після тих нелюдській жахів ,які роблять руzzкіє ''люді'' у кого повернеться язик ,сказати ,що не всі такі є і хАроші русскіє!? На сьогодні хАроших руzzкіх 23 200 (по офіційним даним ЗСУ) а решта орки ,яких наші Воїни поступово теж перетворять у хАроший груз200))
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01.05.2022 13:52 Відповісти
Ще один , дивано бункерний ослойоб, іди державу захищай
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01.05.2022 13:55 Відповісти
Паніка в окупованому Криму: росіяни масово покидають півострів



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01.05.2022 13:58 Відповісти
А шо там в Белграде творится , кто-то знает?
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01.05.2022 14:11 Відповісти
Напевно Бєлгород мався на увазі цією мантелепою...
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01.05.2022 14:15 Відповісти
вони там ниють ...
ми тут...
в мене настрій тож фіговий через то балансування по лезу ножа над прірвою(я про нашу тактику під ізюмом)..а в цей час орки на північ херсонської обл. повзуть на кривий ріг...
сумно ...
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01.05.2022 14:11 Відповісти
Ніт , ось так буде правільніше :
А шо там в 👉 "Белграде" творится , кто-то знает?
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01.05.2022 14:15 Відповісти
А що хтось думав.що буде по іншому? Хіба на Донбасі не те саме було?
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01.05.2022 14:09 Відповісти
Это нытьё начинает поднадоедать.
Впечатление,что кто то специально
сдает города,что бы ознакомить всех
с руцким скотом и вызвать жалость.
Можа не надо города сдавать?
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01.05.2022 14:15 Відповісти
московських фашистів потрібно без жалю знищувати! Українці на своїй землі, ворог буде знищений, перемога буде за Україною!
Все буде Україна!
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01.05.2022 14:28 Відповісти
Создаём новый отряд Зоновских Питкхов!!!!мстят близка!!!!поРашисты!!!!путина во всё дырочки!!!!!!!
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01.05.2022 15:29 Відповісти
Юг сдали за 2 дня, они победным маршем просто заняли территорию, и третий месяц карта окупации Юга практически не меняется ни вперд ни назад. Это все наталкивает на определенные мысли. Мы все это видим, понимаем, и уже не верим, что есть планы нас освобождать(.
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01.05.2022 18:11 Відповісти
 
 