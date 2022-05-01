Залізничний міст частково обвалився в Курській області РФ, причини з'ясовуються, - губернатор
Залізничний міст частково обвалився в Курській області, постраждалих немає, причини НП з'ясовуються.
Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор регіону Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Наразі на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для руху товарних потягів. Постраждалих немає", - написав губернатор.
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Вони самі себе людьми не вважають.
Інколи дивлюсь для цікавості цей канал - опитування і дивуюсь їхній тупості.
Але оце вже дно! - питання - "хто такий гомо сапієнс?"
Заценіть:
https://www.youtube.com/watch?v=2mCb_wn-3hM
У Курській області, Росія, обрушився залізничний міст біля кордону з Україною.
Причини з'ясовуються. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.
Крім того, сьогодні об 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бір виявили часткове обвалення конструкцій мосту.
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???