Залізничний міст частково обвалився в Курській області РФ, причини з'ясовуються, - губернатор

Залізничний міст частково обвалився в Курській області, постраждалих немає, причини НП з'ясовуються.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор регіону Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Наразі на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для руху товарних потягів. Постраждалих немає", - написав губернатор.

Також читайте: На Сахалінській ГРЕС-2 спалахнула масштабна пожежа, вогонь перекинувся на покрівлю. ВIДЕО