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Залізничний міст частково обвалився в Курській області РФ, причини з'ясовуються, - губернатор

курськ

Залізничний міст частково обвалився в Курській області, постраждалих немає, причини НП з'ясовуються.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор регіону Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Наразі на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для руху товарних потягів. Постраждалих немає", - написав губернатор.

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Автор: 

залізниця (1515) міст (1239) росія (65829)


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Топ коментарі
+63
Не обвалился, а отрицательно построился.)
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01.05.2022 14:17
+42
Теперь понятно, что за взрыв был в 4.05 сегодня ночью в том районе. Живу километров за 25 оттуда, жахнуло отлично. Сигарету кто-то не потушил, наверное. 🤣
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01.05.2022 14:21
+36
устал
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01.05.2022 14:17
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01.05.2022 14:17 Відповісти
Скрепы сгнили давно.
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01.05.2022 14:28 Відповісти
2 місяці ніхто не чіпав! А, скільки ще такого усілякого коло кордончику, а трохи подалі, і ще трохи...?
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01.05.2022 19:34 Відповісти
Не обвалился, а отрицательно построился.)
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01.05.2022 14:17 Відповісти
Но перед этим были хлопок и задымление
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01.05.2022 14:56 Відповісти
Ех, мало тротилу заклали партизани.
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01.05.2022 14:18 Відповісти
Ех, такий гарний початок новини... ну хоч так, поки що!
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01.05.2022 14:18 Відповісти
Военный вертолет Ми-8 загорелся на аэродроме в Забайкальском крае, совершая жесткую посадку.передает https://www.unian.net/russianworld/rossiyskiy-*******-vertolet-poshel-v-epichnoe-pike-i-sgorel-effektnoe-video-novosti-rossii-11808213.html УНИАН ."Вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, при посадке в Могоче опрокинулся на бок с вращающимся винтом и загорелся. Пострадали пять человек, еще один без признаков жизни
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01.05.2022 14:20 Відповісти
Признак жизни - жадно всасывает водяру?
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01.05.2022 14:34 Відповісти
Помер, поди
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01.05.2022 15:46 Відповісти
Не "помер", а подох.
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01.05.2022 16:42 Відповісти
Чєловєчєскій фактор.
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01.05.2022 14:20 Відповісти
Та який там чєловєчєскій!
Вони самі себе людьми не вважають.
Інколи дивлюсь для цікавості цей канал - опитування і дивуюсь їхній тупості.
Але оце вже дно! - питання - "хто такий гомо сапієнс?"

Заценіть:

https://www.youtube.com/watch?v=2mCb_wn-3hM
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01.05.2022 15:19 Відповісти
Теперь понятно, что за взрыв был в 4.05 сегодня ночью в том районе. Живу километров за 25 оттуда, жахнуло отлично. Сигарету кто-то не потушил, наверное. 🤣
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01.05.2022 14:21 Відповісти
не взрыв, а официально - хлопок
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01.05.2022 16:33 Відповісти
Слюшай! Савсэм плохо дел с охраной труда на пэрэгоне, да. Скоро будут зачэт киевскому Гостехэнергонадзор сдавать!
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01.05.2022 16:42 Відповісти
Куріння призводить до літальних наслідків. Це аксіома.
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01.05.2022 18:10 Відповісти
мост обвалился потому, что он тяжелее воздуха
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01.05.2022 14:22 Відповісти
бурнаши, однако...
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01.05.2022 14:23 Відповісти
Я слышал, что по мосту нельзя ходить строем из-за возможного резонанса. В армии применялась даже команда "не в ногу!". Вывод: по этому мосту шли в ногу, и он обвалился.
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01.05.2022 14:23 Відповісти
Це він на фото? Бо старий заїржавілий міст із написом "молодість" це щось
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01.05.2022 14:23 Відповісти
ні..
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01.05.2022 14:29 Відповісти
Доскакались недоноски на мосту .
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01.05.2022 14:25 Відповісти


У Курській області, Росія, обрушився залізничний міст біля кордону з Україною.
Причини з'ясовуються. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.
Крім того, сьогодні об 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бір виявили часткове обвалення конструкцій мосту.
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01.05.2022 14:27 Відповісти
опять кто то покурил в неположенном месте
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01.05.2022 14:29 Відповісти
Мост спецоперировался
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01.05.2022 14:29 Відповісти
Вторая новость будет - мост еще частично дообрушился, частично придавив частично людей.
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01.05.2022 14:32 Відповісти
Тяжєлєє воздуха...
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01.05.2022 14:40 Відповісти
міст втікав від кацапів.
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01.05.2022 16:19 Відповісти
Что-то черная полоса пошла в кацапии. То постоянные хлопки, то обвалы мостов... Кто-то сглазил. наверное.
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01.05.2022 14:44 Відповісти
Самый модный костюм на утреннике это костюм могилы деда. Сложно понять что это как и зачем. Ну ***** просто берешь и наряжаешься, даже не в деда а в его могилу. Могила деда. Загадочная руская душа *****
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01.05.2022 15:13 Відповісти
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01.05.2022 15:23 Відповісти
И, вдруг, снизу постучали...деды из могил.
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01.05.2022 17:40 Відповісти
Хлопок же. Там должен был быть хлопок. И задымление.
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01.05.2022 14:56 Відповісти
Дуже вже якось муляє "частково". Ні, щоб "обвалився міст, ремонту не підлягає". Ото діло...
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01.05.2022 15:20 Відповісти
Просто день такой...
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01.05.2022 15:22 Відповісти
что с ним произошло? - он обвалился
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01.05.2022 15:38 Відповісти
Он устал... .

.
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01.05.2022 15:41 Відповісти
И утонул.
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01.05.2022 16:11 Відповісти
Я сейчас прочитал в одном израильском сайте про взрыв на оружейном складе в Стрелецком,Белгородская область.
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01.05.2022 15:53 Відповісти
Очень похоже что войну саботируют изнутри самого оркостана. Пропаганда пропагандой, но даже при всей отбитости их мозгов, очень мало кому из тамошних аборигенов хочется чтоб им яйца оторвало в реальной мясорубке в Украине. Пускать слюни на диване и поддрачивать на вторую армию мира смотря как она марширует на парадах это одно. А вот встать с дивана да приобщиться к уже павшему в категорию удобрения мясу - совсем-совсем другое.
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01.05.2022 16:10 Відповісти
Пакурили неудачно.
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01.05.2022 16:10 Відповісти
почему Антоновский мост в Херсоне без проблем работает на оккупанта???.. ведь когда потребуется (во время кацапского бегства взад) орки его всё равно разрушат..
???
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01.05.2022 16:16 Відповісти
Приуныл чет
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01.05.2022 18:14 Відповісти
Це був бандерівський міст, зараз прокуратура Орди посадить його на довічне.
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01.05.2022 18:20 Відповісти
Членин еще давал приказ. Усталость металла
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01.05.2022 18:28 Відповісти
Погана новина -"постраждалих немає".
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01.05.2022 20:04 Відповісти
Ці російські кулібіни його розкрутили простосто.
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01.05.2022 20:29 Відповісти
 
 