Кремль знищує в м’ясорубці війни корінні народи РФ: частка їхніх представників серед ліквідованих окупантів непропорційна висока, - лідер національного руху народу Ерзя Боляєнь
Інязор (верховний старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь порушив питання етноциду з високої трибуни ООН.
Виступаючи у складі делегації України, Боляєнь публічно звинуватив Москву в навмисному доведенні до занепаду національних республік та місць компактного проживання корінних народів в РФ. Не маючи інших альтернатив, місцева молодь рятується від злиднів підписанням контракту на службу в армії та поліції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Поки ми обговорюємо мандат Форуму, кремль відправляє представників мого та інших корінних народів Росії знищувати Україну. Росія не визнає Декларацію ООН про права корінних народів. А риторику про захист меншин використовує лише для загарбання чужих земель. Росія давно не є федерацією, а тюрмою народів, у якій вже дев’ятий рік утримує також мільйони громадян України", - зазначив Боляєнь.
За його словами, російські загарбники вбивають українців, але і самі несуть великі втрати.
"Частка представників корінних народів Росії у загальному числі загиблих інтервентів непропорційна висока. Вона значно перевищує частку цих народів в структурі населення Росії. На це вказують як офіційна російська статистика, так і російські вчені, зокрема Алєксєй Малашенко та Ахмет Ярликапов", – зазначив Боляєнь.
Він підкреслив, що регіонами-лідерами за кількістю загиблих військових на тисячу населення є Північна Осетія, Бурятія, Тува, Дагестан, Інгушетія, Чукотка та регіон Ідель-Урал.
Сиресь Боляєнь народився і тривалий час проживав у Республіці Мордовія (РФ). Він відомий як ерзянський поет і перекладач, активіст національного руху. Нині мешкає в Україні. У зв’язку зі своєю політичною діяльністю, активіст не має змоги повернутися на Батьківщину. Влітку 2019 року під час Раскень Озкс (родового моління ерзян) у Мордовії Боляєнь був заочно обраний Інязором (верховним старійшиною) ерзянського народу.
Боляєнь відомий не лише своєю антиімперською позицією, але й тим, що воює у складі ЗСУ проти російських окупантів на чолі групи ерзянських добровольців. Він є також співзасновником руху "Вільний Ідель-Урал", що виступає за вихід шести республік Поволжя (Башкортостан, Татарстан, Чувашія, Мордовія, Марій Ел та Удмуртія) зі складу РФ та створення конфедерації Ідель-Урал.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з інязором народу ерзя Сиресьєм Боляєньєм: "Україні потрібно постійно пам’ятати, що вона має союзника всередині Росії – національні рухи".
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А тепер пішов нахєр.
Прикметник "Київська" появився в 19 столітті.
Тож термін Київська Русь - книжного походження й веде свій початок не з джерел, а з'явився на основі розробки московськими книжниками XVI століття, а пізніше М. М. Карамзіним, С. М. Соловйовим, В. Й. Ключевським та іншими дослідниками Російської імперії концепції про генеалогічну безперервність протягом тривалого часу правлячого в Москві князівського роду. Водночас із обґрунтуванням вказаної теорії виникли й терміни «Київська Русь», «Володимирська Русь», «Московська Русь» - за назвами центрів концентрації владних функцій. Цієї концепції дотримується більшість ******** російських (та й не тільки російських) істориківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C#cite_note-20 [20] . На думку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 О. Толочка , це поняття виникло в російській науці як елемент періодизації історії Росії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C#cite_note-21 [21] З часом історики ввели до наукового обігу ще два терміни «Давня Русь» і «Давньоруська держава».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C#cite_note-%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-22 [22]
а чего малые народы прутся в эту мясорубку??? нам есть когда сортировать кто там из малых а кто и вяликих???? не забудьте дополнить что некоторые представители этих малых народов особенно жестоки с нашими детьми и женщинами, со стариками и военнопленными...да и мародеят уверенно!! поэтому - самое малое что заслуживают - мгновенную карму-смерть!!!
...Первыми в Бучу зашли русские. Потом были буряты. Вели себя по-разному, между собой не контактировали и, как мне показалось, русские боятся бурятов.
В чем была между ними разница?
Если коротко и емко, то русские пили и грабили, а буряты - пили и убивали.
А если не коротко?
А если не коротко, то средний возраст и у тех и у других от 20 до 25 лет. Были, конечно, и взрослые мужики, но в основном это совсем зеленые пацаны.
Русские мародерствовали. Выносили все, что могли, из магазинов, вскрывали квартиры. Если жильцы не уехали и открывали дверь - брали все, что понравилось и уходили. А вот если жильцов не было - вскрывали дверь и уносили все под чистую. Алкоголь выносили ящиками и пили все подряд.
Мобилки, деньги, технику, тряпки - всё это воровали ящиками и мешками.
И при этом они очень боялись, что кто-то снимет их на мобилку, куда-то выложит видео, поэтому телефоны у людей забирали сразу.
Еще интересный момент: они панически шарахались от любой бытовой техники. Запомнилось, как они бросались на распределительные щитки на заборах, так как думали, что это передающая станция. Они не понимали, что такое двухконтурный котел. Люди пытались им объяснить, что это для того, чтобы в доме было отопление, а они смотрят и не понимают.
Если описать их несколькими словами - это нищая необразованная орда. Просто нищие дикари.
Они реально не верили, что Бандера мертв. Они этого не знали. В Буче не было россиян из Москвы или Питера. Туда бросили пацанов, которые никогда в жизни не видели бойлера. Это недоросли из каких-то глухих деревень, которые никогда и нигде не учились. Все, что они умеют - это пить… Хотя нет, пить они тоже не умеют.
Почему не умеют пить?
Потому что пьют все подряд, а потом, уже опьяневшие, рвутся "поговорить по душам" и рассказывают, что приехали нас спасать.
Они зобмированые, у них Путин - святой. Он для них своего рода Волдеморт - имя, которое нельзя произносить вслух...
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/30/465655/
Что касаемо эрзей, то это был могущественный народ , со столицей в городе Эрзянь. Потом московитяне переиначили его название в Рязань. Сами эрзи на территории рязанского княжества растворились в московитах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B татары https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 2,8 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8 коми-пермяки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 1,9 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B башкиры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 0,9 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинцы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 0,7 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B белорусы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 0,4 %
В Украине спрашивали кем хочешь быть если родители разных национальностей
"Учительница - коренная мокша - жаловалась. 'Пришлось в школе учить свой национальный язык. А зачем он мне? Лучше бы я учила французский!'"
Людям навязали, что их язык - ущербынй, что у них нет истории - и они поверили. Те же татары, по свидетельству знакомых, забывают татарский. Считается, что на нём говорят только деревенщины, и нечего его учить.
Ситуация ещё может измениться. В начале ХХ века в Праге половина жителей не не знала чешского. Дед моей жены почти не учил её, маленькую, латышскому - "не пригодится". Теперь вот я учил с ней вместе латышский.
Таких повно в Україні "Зачєм учить украінскій, лучше англійскій".
Та і ви, зважаючи на мову вашого допису, мабуть теж так вважаєте.
Ніт! Я згоден з відомим Українським мовознавцем Юшуком, що Українській мові треба навчатися, а руською зробити максимум факультативною, поза англійською.
https://t.me/sashakots/31861
Нам что, понять и простить что ли? Не убивать бедных ребятишек, что зверствуют на наших землях?
разница огромная- пока они азиопская паРаша, недоимперия, будут лезть и дальше, а когда
тюрьма народов эрэфия распадется, будет каждый устраивать свою жизнь, никому из вновь
возникших государств ни Украина, ни любая другая европейская страна будет не по зубам даже
во сне.
Свободу народам азиопской паРаши! Смерть тюрьме народов эрэфии!