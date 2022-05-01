Кремль знищує в м’ясорубці війни корінні народи РФ: частка їхніх представників серед ліквідованих окупантів непропорційна висока, - лідер національного руху народу Ерзя Боляєнь

Інязор (верховний старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь порушив питання етноциду з високої трибуни ООН.

Виступаючи у складі делегації України, Боляєнь публічно звинуватив Москву в навмисному доведенні до занепаду національних республік та місць компактного проживання корінних народів в РФ. Не маючи інших альтернатив, місцева молодь рятується від злиднів підписанням контракту на службу в армії та поліції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Поки ми обговорюємо мандат Форуму, кремль відправляє представників мого та інших корінних народів Росії знищувати Україну. Росія не визнає Декларацію ООН про права корінних народів. А риторику про захист меншин використовує лише для загарбання чужих земель. Росія давно не є федерацією, а тюрмою народів, у якій вже дев’ятий рік утримує також мільйони громадян України", - зазначив Боляєнь.

За його словами, російські загарбники вбивають українців, але і самі несуть великі втрати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідер національного руху народу Ерзя Боляєнь розповів в ООН про етноцид з боку Росії

"Частка представників корінних народів Росії у загальному числі загиблих інтервентів непропорційна висока. Вона значно перевищує частку цих народів в структурі населення Росії. На це вказують як офіційна російська статистика, так і російські вчені, зокрема Алєксєй Малашенко та Ахмет Ярликапов", – зазначив Боляєнь.

Він підкреслив, що регіонами-лідерами за кількістю загиблих військових на тисячу населення є Північна Осетія, Бурятія, Тува, Дагестан, Інгушетія, Чукотка та регіон Ідель-Урал.

Сиресь Боляєнь народився і тривалий час проживав у Республіці Мордовія (РФ). Він відомий як ерзянський поет і перекладач, активіст національного руху. Нині мешкає в Україні. У зв’язку зі своєю політичною діяльністю, активіст не має змоги повернутися на Батьківщину. Влітку 2019 року під час Раскень Озкс (родового моління ерзян) у Мордовії Боляєнь був заочно обраний Інязором (верховним старійшиною) ерзянського народу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза. ВІДЕО+ФОТО

Боляєнь відомий не лише своєю антиімперською позицією, але й тим, що воює у складі ЗСУ проти російських окупантів на чолі групи ерзянських добровольців. Він є також співзасновником руху "Вільний Ідель-Урал", що виступає за вихід шести республік Поволжя (Башкортостан, Татарстан, Чувашія, Мордовія, Марій Ел та Удмуртія) зі складу РФ та створення конфедерації Ідель-Урал.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з інязором народу ерзя Сиресьєм Боляєньєм: "Україні потрібно постійно пам’ятати, що вона має союзника всередині Росії – національні рухи".