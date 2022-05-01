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Новини Війна
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Кремль знищує в м’ясорубці війни корінні народи РФ: частка їхніх представників серед ліквідованих окупантів непропорційна висока, - лідер національного руху народу Ерзя Боляєнь

боляень,сыресь

Інязор (верховний старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь порушив питання етноциду з високої трибуни ООН.

Виступаючи у складі делегації України, Боляєнь публічно звинуватив Москву в навмисному доведенні до занепаду національних республік та місць компактного проживання корінних народів в РФ. Не маючи інших альтернатив, місцева молодь рятується від злиднів підписанням контракту на службу в армії та поліції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Поки ми обговорюємо мандат Форуму, кремль відправляє представників мого та інших корінних народів Росії знищувати Україну. Росія не визнає Декларацію ООН про права корінних народів. А риторику про захист меншин використовує лише для загарбання чужих земель. Росія давно не є федерацією, а тюрмою народів, у якій вже дев’ятий рік утримує також мільйони громадян України", - зазначив Боляєнь.

За його словами, російські загарбники вбивають українців, але і самі несуть великі втрати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідер національного руху народу Ерзя Боляєнь розповів в ООН про етноцид з боку Росії

"Частка представників корінних народів Росії у загальному числі загиблих інтервентів непропорційна висока. Вона значно перевищує частку цих народів в структурі населення Росії. На це вказують як офіційна російська статистика, так і російські вчені, зокрема Алєксєй Малашенко та Ахмет Ярликапов", – зазначив Боляєнь.

Він підкреслив, що регіонами-лідерами за кількістю загиблих військових на тисячу населення є Північна Осетія, Бурятія, Тува, Дагестан, Інгушетія, Чукотка та регіон Ідель-Урал.

Сиресь Боляєнь народився і тривалий час проживав у Республіці Мордовія (РФ). Він відомий як ерзянський поет і перекладач, активіст національного руху. Нині мешкає в Україні. У зв’язку зі своєю політичною діяльністю, активіст не має змоги повернутися на Батьківщину. Влітку 2019 року під час Раскень Озкс (родового моління ерзян) у Мордовії Боляєнь був заочно обраний Інязором (верховним старійшиною) ерзянського народу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза. ВІДЕО+ФОТО

Боляєнь відомий не лише своєю антиімперською позицією, але й тим, що воює у складі ЗСУ проти російських окупантів на чолі групи ерзянських добровольців. Він є також співзасновником руху "Вільний Ідель-Урал", що виступає за вихід шести республік Поволжя (Башкортостан, Татарстан, Чувашія, Мордовія, Марій Ел та Удмуртія) зі складу РФ та створення конфедерації Ідель-Урал.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з інязором народу ерзя Сиресьєм Боляєньєм: "Україні потрібно постійно пам’ятати, що вона має союзника всередині Росії – національні рухи".

Автор: 

армія рф (17713) ООН (3364) росія (65829) нацменшини (194) Боляєнь Сиресь (3)


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Топ коментарі
+39
щас обрыдаюсь !!!
а чего малые народы прутся в эту мясорубку??? нам есть когда сортировать кто там из малых а кто и вяликих???? не забудьте дополнить что некоторые представители этих малых народов особенно жестоки с нашими детьми и женщинами, со стариками и военнопленными...да и мародеят уверенно!! поэтому - самое малое что заслуживают - мгновенную карму-смерть!!!
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01.05.2022 14:22
+21
Нам що пожаліти ті народи?((Ведуть вони себе як при Чингізхані((Де ж їхнє бажання самовизначитися?
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01.05.2022 14:22
+18
Україна, як і весь цивілізований світ має підтримувати національно визвольний рух корінних народів росії. росія - це тюрма, а русскій язик - це тюремний жаргон.
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01.05.2022 14:45
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Ерзя Боляєнь читає мої дописи на Цензорі
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01.05.2022 14:22 Відповісти
Эрзя - это народность, а не имя.
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01.05.2022 14:48 Відповісти
Нам що пожаліти ті народи?((Ведуть вони себе як при Чингізхані((Де ж їхнє бажання самовизначитися?
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01.05.2022 14:22 Відповісти
А ти у курсі, що й українці не мають своєї української національної держави українців?
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01.05.2022 14:24 Відповісти
Українці над цим працюють. А тувинці спилися.
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01.05.2022 14:37 Відповісти
Національний дарвінізм...
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01.05.2022 15:04 Відповісти
Як саме працюємо? Відміною графи національність в свідоцтві про народження? Відмінив якийсь кінах і ми ковтноли і живемо в Україні безбатченками. Терміново треба відміняти постанову кабміну кінаха.
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01.05.2022 16:37 Відповісти
Мають,ти мелеш дурницю! Київська Русь наша історія,Київ - столиця нашої держави.
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01.05.2022 14:48 Відповісти
А чого тоді в Україні все ще домінує державна мова російської федерації?
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01.05.2022 15:09 Відповісти
Принаймні одна з причин, що ми й досі не відмовляємося її розуміти.
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01.05.2022 15:49 Відповісти
Дурень, російська в нас не домінує. Те, що її так багато, то робота СРСР. Знищили в голодомор 8 млн селян українців, а заселили етнічних росіян на Донбас. Плюс репресії цвіту української нації аж до розпаду СРСР.

А тепер пішов нахєр.
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01.05.2022 21:11 Відповісти
Не було ніякої Київської Русі-видумка какцапів. Русь була одна-все інше закомуфльована політика московії.
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01.05.2022 16:39 Відповісти
Була Киівська Русь, була. В Московіі якраз ************ тему, що не було Киïвськоï Русі.
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01.05.2022 18:46 Відповісти
Русь наша історія,Київ - столиця нашої держави.

Прикметник "Київська" появився в 19 столітті.

Тож термін Київська Русь - книжного походження й веде свій початок не з джерел, а з'явився на основі розробки московськими книжниками XVI століття, а пізніше М. М. Карамзіним, С. М. Соловйовим, В. Й. Ключевським та іншими дослідниками Російської імперії концепції про генеалогічну безперервність протягом тривалого часу правлячого в Москві князівського роду. Водночас із обґрунтуванням вказаної теорії виникли й терміни «Київська Русь», «Володимирська Русь», «Московська Русь» - за назвами центрів концентрації владних функцій. Цієї концепції дотримується більшість ******** російських (та й не тільки російських) істориківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C#cite_note-20 [20] . На думку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 О. Толочка , це поняття виникло в російській науці як елемент періодизації історії Росії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C#cite_note-21 [21] З часом історики ввели до наукового обігу ще два терміни «Давня Русь» і «Давньоруська держава».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C#cite_note-%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-22 [22]
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01.05.2022 21:51 Відповісти
Украина сейчас никакая не русь и никогда ей уже не будет - то что было раньше только история!
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01.05.2022 23:15 Відповісти
Ерзянське ханство дало останню велику битву Золотій Орді, коли вже Київська Русь була підкорена.
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01.05.2022 16:40 Відповісти
щас обрыдаюсь !!!
а чего малые народы прутся в эту мясорубку??? нам есть когда сортировать кто там из малых а кто и вяликих???? не забудьте дополнить что некоторые представители этих малых народов особенно жестоки с нашими детьми и женщинами, со стариками и военнопленными...да и мародеят уверенно!! поэтому - самое малое что заслуживают - мгновенную карму-смерть!!!
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01.05.2022 14:22 Відповісти
а от тут только что и свеженький от близких к "вяликому" пошёл «Трагически погиб генеральный директор Курорта "Красная Поляна" Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашёл покой в них. В результате падения на тропе к Ачипсинской крепости он получил травмы, несовместимые с жизнью», - сказано в сообщении (С) ))))
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01.05.2022 14:29 Відповісти
кстаті, об "малих" інтервєнтах

...Первыми в Бучу зашли русские. Потом были буряты. Вели себя по-разному, между собой не контактировали и, как мне показалось, русские боятся бурятов.

В чем была между ними разница?

Если коротко и емко, то русские пили и грабили, а буряты - пили и убивали.

А если не коротко?

А если не коротко, то средний возраст и у тех и у других от 20 до 25 лет. Были, конечно, и взрослые мужики, но в основном это совсем зеленые пацаны.

Русские мародерствовали. Выносили все, что могли, из магазинов, вскрывали квартиры. Если жильцы не уехали и открывали дверь - брали все, что понравилось и уходили. А вот если жильцов не было - вскрывали дверь и уносили все под чистую. Алкоголь выносили ящиками и пили все подряд.

Мобилки, деньги, технику, тряпки - всё это воровали ящиками и мешками.

И при этом они очень боялись, что кто-то снимет их на мобилку, куда-то выложит видео, поэтому телефоны у людей забирали сразу.

Еще интересный момент: они панически шарахались от любой бытовой техники. Запомнилось, как они бросались на распределительные щитки на заборах, так как думали, что это передающая станция. Они не понимали, что такое двухконтурный котел. Люди пытались им объяснить, что это для того, чтобы в доме было отопление, а они смотрят и не понимают.

Если описать их несколькими словами - это нищая необразованная орда. Просто нищие дикари.

Они реально не верили, что Бандера мертв. Они этого не знали. В Буче не было россиян из Москвы или Питера. Туда бросили пацанов, которые никогда в жизни не видели бойлера. Это недоросли из каких-то глухих деревень, которые никогда и нигде не учились. Все, что они умеют - это пить… Хотя нет, пить они тоже не умеют.

Почему не умеют пить?

Потому что пьют все подряд, а потом, уже опьяневшие, рвутся "поговорить по душам" и рассказывают, что приехали нас спасать.

Они зобмированые, у них Путин - святой. Он для них своего рода Волдеморт - имя, которое нельзя произносить вслух...
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/30/465655/
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01.05.2022 15:09 Відповісти
Он же воюет за вас, в составе ВСУ. Что еще надо ? Он говорит иными словами, что эрзи, как и многие другие малые народы россии в положении украинцев, их уничтожают.
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01.05.2022 20:19 Відповісти
І виникає питання, а хто ж тоді ці русскіє, які поневолюють корінні народи росії?
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01.05.2022 14:23 Відповісти
Та сама ерзя. І мокша.
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01.05.2022 14:38 Відповісти
ничиво не понятно, мокши уничтажают ерзян? или мордва?
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01.05.2022 15:07 Відповісти
мордва - таке саме найменування для ерзя, як хохли для українців
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01.05.2022 16:46 Відповісти
Мокші нема. А єрзя є. Дядько ж, он, має світлину поряд з обома українськими стягами.
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01.05.2022 15:54 Відповісти
Москва
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01.05.2022 14:59 Відповісти
А до того Петербург...не хочеться нам ЇХ називати просто "російськомовне населення", хоча це є ЇХ єдино правильною назвою. А мало би звучати - на Донбасі Українська Армія знищила стільки то російськомовних...але ж Русскій Міръ у голові...
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01.05.2022 15:15 Відповісти
Русскіє поневолювачі це мігранти європеоїди(білі), понаєхавшиє з Європи,які з часів середньовіччя вважали і вважають людей монголоїдної раси(азіатів) не те що 2сортними, а 5сортними. Нажаль багато з них є українцями етнічно і мають наші прізвища. Тому я не втомлююсь повторювати- русскій це не національність, це ідеологія!
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01.05.2022 16:05 Відповісти
русские это московитяне, смесь разных народов, живших на территории нынешних Московской, Лениградской , Рязанской и т.д. областях. В основном там финно- угорский компонент. Местные народности : муромы, мери, мещеры, черемисы, берендеи, вепсы, водь, мокша и эрзя. С севера пришли славяне , смешались с ними, дали им свой язык и частично культуру. Еще туда влилось много тюркских народов Приволжья.

Что касаемо эрзей, то это был могущественный народ , со столицей в городе Эрзянь. Потом московитяне переиначили его название в Рязань. Сами эрзи на территории рязанского княжества растворились в московитах.
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01.05.2022 20:27 Відповісти
Для китайцев земельку Сибири освобождает ..
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01.05.2022 14:24 Відповісти
Эрзя - это не Сибирь.
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01.05.2022 14:50 Відповісти
та й і українських громадян з олдло ворог посилає на смерть під українську зброю...
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01.05.2022 14:25 Відповісти
даунбасу треба було не блокувати українську бронетехніку в 2014ому, і не звати расію, і Криму також. а тим територіям що зараз були захоплені, треба було евакуюватись коли стало зрозуміло що кацапи заходять в міста! сиділо на жопі, думали пронесе, НЕ ПРОНЕСЕ!
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01.05.2022 14:27 Відповісти
не пались кацап
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01.05.2022 23:17 Відповісти
восемь лєт бамбят ..пуцин введи вайска..
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01.05.2022 14:29 Відповісти
Ну-ну...
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01.05.2022 14:32 Відповісти
бо якщо у цих народів немає розуміння, що не можна завойовувати чужі незалежні країни і вбивати невинних людей - то вони мають зникнути. Якщо вони здались расії - вони мають зникнути. Все по Дарвіну
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01.05.2022 14:34 Відповісти
Боляєнь відомий не лише своєю антиімперською позицією, але й тим, що воює у складі ЗСУ проти російських окупантів на чолі групи ерзянських добровольців Джерело:
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01.05.2022 14:55 Відповісти
так раньше мозги включать надо было,чурки
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01.05.2022 14:34 Відповісти
Кацапидло, коли вивчиш українську?
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01.05.2022 15:44 Відповісти
так мова це не головне
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01.05.2022 17:37 Відповісти
дятел
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01.05.2022 17:56 Відповісти
ты палишься кацап - ты и есть чурка
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01.05.2022 23:18 Відповісти
Для всего мира - русня - это исчезающий недонарод.
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01.05.2022 14:36 Відповісти
Бурят убрать-китайцев заселить. Хозяин Цзынь Пынь одобряет.
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01.05.2022 14:36 Відповісти
Хай скажет спасибо ЕРЗЕ ЕЛЬЦИНУ за возведение на трон нынешнего опарыша
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01.05.2022 14:40 Відповісти
Де там ерзі? - Родился 1 февраля 1931 года в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0 Бутка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) Уральской области Национальности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 русские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 91,1 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B татары https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 2,8 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8 коми-пермяки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 1,9 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B башкиры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 0,9 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинцы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 0,7 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B белорусы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 0,4 %
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01.05.2022 14:58 Відповісти
Там національність записували на свій розсуд. Хоча, в мене є знайома, батько чех, мати полька, вона українка.
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01.05.2022 15:18 Відповісти
Все узкоглазые руцкими писались и имя Коля,Вася брали
В Украине спрашивали кем хочешь быть если родители разных национальностей
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01.05.2022 15:24 Відповісти
Джерело - лайно.
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01.05.2022 16:30 Відповісти
ельцин ближе к зеленскому и каломойше так же как и путин(шаломов) - чем к эрзя и вам ли кацапам об этом незнать
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01.05.2022 23:20 Відповісти
доречі, непогана тема для пропаганди в національних регіонах підорахи
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01.05.2022 14:44 Відповісти
Україна, як і весь цивілізований світ має підтримувати національно визвольний рух корінних народів росії. росія - це тюрма, а русскій язик - це тюремний жаргон.
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01.05.2022 14:45 Відповісти
О ***! И шо тут скажешь? Сльозымишаютмнегаварить!
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01.05.2022 14:46 Відповісти
У эрзя есть выход: обозначить свой национальный идентитет, проникнуться им полностью и реализовать право своей нации на самоопределение, вплоть до установления полного суверенитета, путём широкой коалиции с другими народами в борьбе против путинизма и русского мира на всей территории РФ.
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01.05.2022 15:02 Відповісти
С этим всё плохо. Дед часто бывал в тех краях, ездил в командировки от лесотехнического института. Рассказывал примерно такие вещи:

"Учительница - коренная мокша - жаловалась. 'Пришлось в школе учить свой национальный язык. А зачем он мне? Лучше бы я учила французский!'"

Людям навязали, что их язык - ущербынй, что у них нет истории - и они поверили. Те же татары, по свидетельству знакомых, забывают татарский. Считается, что на нём говорят только деревенщины, и нечего его учить.

Ситуация ещё может измениться. В начале ХХ века в Праге половина жителей не не знала чешского. Дед моей жены почти не учил её, маленькую, латышскому - "не пригодится". Теперь вот я учил с ней вместе латышский.
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01.05.2022 15:20 Відповісти
'Пришлось в школе учить свой национальный язык. А зачем он мне? Лучше бы я учила французский!'"
Таких повно в Україні "Зачєм учить украінскій, лучше англійскій".
Та і ви, зважаючи на мову вашого допису, мабуть теж так вважаєте.
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01.05.2022 15:48 Відповісти
Я народився и навчався під москвою. Моя бабка була татаркою, яка не розмовляла татарською, та вважала собі руською. Моя мати є марійкою, яка на розмовляє марійською, та вважає собі руською. Лише прабабка була западенькою, але вона померла ще до того, як я народився. Я сам за усе життя лише два тижні був в України. Одразу я не намагаюсь завжди спілкуватися українською и пішу московською лише тому, що російськомовний побратим с ЗСУ, що приїхав в Мексики захищати Рідну Державу, мені казав: "Кіля, не выпендривайся своим суржиком!" Але я намагаюсь мовi і навчатися, и спілкуватися.

Ніт! Я згоден з відомим Українським мовознавцем Юшуком, що Українській мові треба навчатися, а руською зробити максимум факультативною, поза англійською.
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01.05.2022 16:39 Відповісти
Ерзі і мордви, у всьому світі 300 000 чоловік, це старих, жінок, дітей... Вони монстри? Вони про війну в Україні не чули, їм це не цікаво.
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01.05.2022 15:41 Відповісти
так якого йуха ви сюди поперлись, підари чмошні? ерзя вашу мать? здихайте, нам пох кого валити
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01.05.2022 15:12 Відповісти
...це як чеченці та кадирівці, скажімо...
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01.05.2022 15:19 Відповісти
Їх так виховують. З садочка в формі марширують і гордяться величчю і дідами. Іншого незнають. Живуть в гівні, мріють побачити світ через службу в армії.
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01.05.2022 15:22 Відповісти
Не правильно!!!не кремль!!!а лично плешивое ********** ВладимирХуйло!отчество нельзя ******!!!его отец его бы сам послал нахххххх!!!!!!@
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01.05.2022 15:26 Відповісти
Все населення козлостану раби та манкурти Москви.
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01.05.2022 15:28 Відповісти
Если Эрзя удобрил нашу землю - значит прожил жизнь не зря.Зря сюда пришла Эрзя.
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01.05.2022 15:39 Відповісти
Валить их всех- эрзей, морзей, чукчей... А Великий Маниту нехай пот ом сортирует, кого куда.
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01.05.2022 15:42 Відповісти
как по мне сейчас утилизируются все долбоебы россии, так как нормальный человек на такую авантюру не пошел бы. Правда про что я пишу, вся интеллигенция была уничтожена в 1917году. Так что ерзя не бзди, будет у вас меньше дурачья, лучше думай как вернуть нормальных.
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01.05.2022 15:44 Відповісти
Тувинські тік-токери героїчно відбивають напад бандеромобілів-невидимок в брянській області
https://t.me/sashakots/31861
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01.05.2022 15:48 Відповісти
Нарешті!!! Нарешті правильний посил до світу!!!! Перший пішов! Де інші представники корінних народів території рф? Світ має їх бачити і чути і розуміти що РФ це Азія, що після війни РФ має бути ліквідована розпадом на 10ки національних країн в етнічній кордонах цих народів! А Україна має стати локомотивом цього розпаду і створення нових країн на тій території під егідою ООН! І лише це принесе мир остаточний в майбутньому! А нам в контрибуції треба включити все узбережжя Азовського моря і Кубань звісно. А що з ватою робити-' негромадянство' і довге перевиховання у вільному середовищі.
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01.05.2022 16:18 Відповісти
УБЕЙТЕ ПУТИНА !!!
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01.05.2022 16:52 Відповісти
Ерзя вообще какое отношение к славянам и Руси имеет? Коренные варвары!
Нам что, понять и простить что ли? Не убивать бедных ребятишек, что зверствуют на наших землях?
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01.05.2022 16:53 Відповісти
Эрзя никакого отношения к славянам не имеют, кроме того, что их постепенно лишают своего языка и культуры. Собственно об этом и говорит живущий в Украине, воюющий в ЗСУ, сменивший имя на исконно эрзянское активист.
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01.05.2022 17:38 Відповісти
то хай звертається до свого народу , якщо вибрали головним! Чи послухають? Чи вибирали? на якій мові звернеться до ерзоцян?
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01.05.2022 16:53 Відповісти
А какая разница между эрзями и парашенцами? Да никакой, если они пришли нас убивать и грабить!
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01.05.2022 16:59 Відповісти


разница огромная- пока они азиопская паРаша, недоимперия, будут лезть и дальше, а когда

тюрьма народов эрэфия распадется, будет каждый устраивать свою жизнь, никому из вновь

возникших государств ни Украина, ни любая другая европейская страна будет не по зубам даже

во сне.
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01.05.2022 17:19 Відповісти

Свободу народам азиопской паРаши! Смерть тюрьме народов эрэфии!
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01.05.2022 17:16 Відповісти
Свободу поневоленим народам. Дякуємо за підтримку України.
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01.05.2022 17:25 Відповісти
А нам то яка різниця якої породи москаль, головне, щоб в тепловізорі його не було видно. Свої внутрішні проблеми вирішуйте самі, чи слабо?
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01.05.2022 18:24 Відповісти
 
 