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Новини Війна
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Наразі порушено понад 9 тисяч справ щодо воєнних злочинів військ РФ в Україні. Процес притягнення до відповідальності розпочато, - Венедіктова

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На сьогодні порушено понад 9 тисяч справ за воєнні злочини РФ в Україні і вже розпочався процес притягнення злочинців до відповідальності.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні у нас уже 9 тисяч 158 проваджень, які пов’язані з воєнними злочинами. Кожного дня у нас є підстави порушувати все нові й нові справи – загибель цивільних, бомбардування, депортація наших людей, дітей на окуповані території або території держави-агресора", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що вже розпочався процес притягнення до відповідальності та ідентифіковані конкретні військові злочинці армії агрессора.

"У звільнених від окупації Київській, Сумській, Чернігівській областях ми вже починаємо процес притягнення до відповідальності, у нас уже ідентифіковані конкретні військові злочинці. По Київщині – це 15 осіб, яких ми притягаємо за катування, зґвалтування, мародерство. Почали також притягнення до відповідальності за захоплення ЧАЕС", - розповіла Венедіктова.

Крім того, за її словами, в Україні складено список уже з понад 600 прізвищ російських військових злочинців вищого рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова. ФОТО

"620 підозрюваних "топ-левел" – військові, політики, пропагандисти, всі ці патрушеви, медведєви, наришкіни, бортнікови – всі вони знаходяться в РФ, але це не означає, що ми не притягатимемо їх до відповідальності в заочний спосіб. Будемо, ми це вже робимо!", - наголосила Венедіктова.

Очільниця Генпрокуратури нагадала, що є два шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців – очний і заочний. Але ніхто не уникне відповідальності, запевнила Венедіктова.

"Коли вони фізично тут перебувають і вони військовополонені, а в нас є всі докази, що вони не просто учасники військових подій, а є військовими злочинцями, бо конкретно вони вбивали чи ґвалтували цивільних - тоді це розглядатиметься в українському суді. Якщо ці люди продовжують десь воювати чи, можливо, вже вбиті або повернулися на ротацію до РФ, – це не означає, що ми їх не притягатимемо до відповідальності заочно", - пояснила вона.

Автор: 

армія рф (17713) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1870)


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Венедиктова всё бури в стакане воды гоняет, списочки топ-лэвэлов составляет. А можно вместо виртуальных обвинений против патрушева, медведчука с подельниками реально посадить и все активы конфисковать? Кстати против руссвоЕнов вместо никому не нужных пидозр, лучше подходят пули, снаряды и мины, так надёжнее
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01.05.2022 14:59 Відповісти
Ну это гуд. А дальше что? Пацаны и без этих дел чётко утилизируют.
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01.05.2022 15:16 Відповісти
Тільки немає справи відносно Путіна. Вєнєдіктова неправильно вважає, що у нього - "інституціональний імунітет", що є прямою адвокацією ціього військового злочинця, якого захищає генеральна прокурорка
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01.05.2022 15:20 Відповісти
крім підозри ця понтійпілатша нічого не може і не вміє
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01.05.2022 15:32 Відповісти
Тут можна порушувати справи на усі 150 млн кацапів І не промахнешся...
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01.05.2022 18:50 Відповісти
А хто їх посадить на лаву підсудних? Зелені понти від Гпрокурорші.
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01.05.2022 19:34 Відповісти
 
 