Фінляндія готова запровадити жорсткіші санкції проти РФ, щоб покласти край війні в Україні, - прем'єрка Марін

Прем'єр-міністр Фінляндії, голова Соціал-демократичної партії Санна Марін на Першотравневому мітингу в місті Турку висловилася за посилення антиросійських санкцій і підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Фінляндія готова запровадити жорсткіші санкції проти Росії, щоб покласти край війні в Україні. Україні також буде надана підтримка у війні та допомога в її відновленні, - заявила Марін.

Прем'єр також висловилася за скорочення залежності від російських енергоносіїв.

"Коли ми купуємо енергію у Росії, ми фінансуємо війну", - сказала Марін.

Вона зазначила, що наразі парламент розглядає питання про доповнення до доповіді про політику в сфері безпеки, підготовлену урядом так звану доповідь НАТО.

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Як повідомив у суботу в газеті Ilta Sanomat президент Саулі Нііністе, рішення з цього питання буде ухвалено до 12 травня.