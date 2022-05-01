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Новини Санкції проти Росії Війна
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Фінляндія готова запровадити жорсткіші санкції проти РФ, щоб покласти край війні в Україні, - прем'єрка Марін

санкції

Прем'єр-міністр Фінляндії, голова Соціал-демократичної партії Санна Марін на Першотравневому мітингу в місті Турку висловилася за посилення антиросійських санкцій і підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Фінляндія готова запровадити жорсткіші санкції проти Росії, щоб покласти край війні в Україні. Україні також буде надана підтримка у війні та допомога в її відновленні, - заявила Марін.

Прем'єр також висловилася за скорочення залежності від російських енергоносіїв.

"Коли ми купуємо енергію у Росії, ми фінансуємо війну", - сказала Марін.

Вона зазначила, що наразі парламент розглядає питання про доповнення до доповіді про політику в сфері безпеки, підготовлену урядом так звану доповідь НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія готується до припинення постачання газу з РФ вже у травні

Як повідомив у суботу в газеті Ilta Sanomat президент Саулі Нііністе, рішення з цього питання буде ухвалено до 12 травня.

Автор: 

газ (10479) допомога (8427) санкції (12043) Фінляндія (1321)


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Топ коментарі
+14
Фінам-черговий респект...
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01.05.2022 15:24
+8
Не тра злити фінів, русскіє.
Це вам давно необхідно було усвідомити, ще з фінської війни.
Вони биковати, як звикли це робити русскіє, не будуть.
Просто розкатають рашу під асфальт усіма можливими наразі для них заходами і підуть ловити рибу.
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01.05.2022 15:29
+4
Нужно после войны вернуть Финляндии ее территории - Карелию и т.д.
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01.05.2022 15:37
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Фінам-черговий респект...
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01.05.2022 15:24 Відповісти
Пора готувати "корзіни з хлєбом" по молотовському рецепту.
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01.05.2022 17:55 Відповісти
Фінські Економічні Зозулі- Зимова Спецоперація!
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01.05.2022 15:28 Відповісти
Не тра злити фінів, русскіє.
Це вам давно необхідно було усвідомити, ще з фінської війни.
Вони биковати, як звикли це робити русскіє, не будуть.
Просто розкатають рашу під асфальт усіма можливими наразі для них заходами і підуть ловити рибу.
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01.05.2022 15:29 Відповісти
на жаль-кожну країну що має кордон з касабами може спіткати така доля
а найбільше хочеться щоб китайці на своїх сраках відчули це
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01.05.2022 15:30 Відповісти
Нужно после войны вернуть Финляндии ее территории - Карелию и т.д.
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01.05.2022 15:37 Відповісти
Пройшов слушок що головну свінособаку окупаційних військ герасіка підстрелили...
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01.05.2022 15:39 Відповісти
Дякуємо.
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01.05.2022 15:44 Відповісти
фінни, естонці, латиші, литовці, поляки, чехи, словаки, поляки, хорвати, - всі пристойні люди, все знають ціну рашистам.
західна європа також вся за нас. крім шредера і орбана, горіть їм у пеклі, ******.
і тільки зекоманда проти нас(
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01.05.2022 18:06 Відповісти
Финны вчера отключили электричество у дата-центра Яндекса. И правильно - нефиг пророссийскую пургу распространить.

https://www.ixbt.com/news/2022/04/30/datacentr-jandeksa-v-finljandii-otkljuchili-ot-jelektrichestva.html
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01.05.2022 21:10 Відповісти
 
 