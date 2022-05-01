Фінляндія готова запровадити жорсткіші санкції проти РФ, щоб покласти край війні в Україні, - прем'єрка Марін
Прем'єр-міністр Фінляндії, голова Соціал-демократичної партії Санна Марін на Першотравневому мітингу в місті Турку висловилася за посилення антиросійських санкцій і підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Фінляндія готова запровадити жорсткіші санкції проти Росії, щоб покласти край війні в Україні. Україні також буде надана підтримка у війні та допомога в її відновленні, - заявила Марін.
Прем'єр також висловилася за скорочення залежності від російських енергоносіїв.
"Коли ми купуємо енергію у Росії, ми фінансуємо війну", - сказала Марін.
Вона зазначила, що наразі парламент розглядає питання про доповнення до доповіді про політику в сфері безпеки, підготовлену урядом так звану доповідь НАТО.
Як повідомив у суботу в газеті Ilta Sanomat президент Саулі Нііністе, рішення з цього питання буде ухвалено до 12 травня.
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Це вам давно необхідно було усвідомити, ще з фінської війни.
Вони биковати, як звикли це робити русскіє, не будуть.
Просто розкатають рашу під асфальт усіма можливими наразі для них заходами і підуть ловити рибу.
а найбільше хочеться щоб китайці на своїх сраках відчули це
західна європа також вся за нас. крім шредера і орбана, горіть їм у пеклі, ******.
і тільки зекоманда проти нас(
https://www.ixbt.com/news/2022/04/30/datacentr-jandeksa-v-finljandii-otkljuchili-ot-jelektrichestva.html