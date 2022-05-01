В російському Бєлгороді знову загадкові "хлопки", в соцмережах повідомляють про пожежу. ВІДЕО+ФОТО

В російському Бєлгороді знову було чути загадкові "хлопки", а тим часом в соцмережах повідомляють про пожежу на складі боєприпасів.

Про це повідомляє телеграм-канал Цензор.НЕТ.

За Бєлгородом, у районі села Томарівка, стовп білого диму. Мешканці викладають відео та фото, а також пишуть у соцмережах, що перед цим чули вибух. Інформація уточнюється.



Коментарів від офіційної влади з можливих причин появи білого диму в районі Томарівки поки що не було. Після серії вибухів перекритий міст через Сіверський Донець.





Читайте на "Цензор.НЕТ": "#бать, что-то полетело": вночі у російському Бєлгороді знову працювала система ППО. ВIДЕО