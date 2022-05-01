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В російському Бєлгороді знову загадкові "хлопки", в соцмережах повідомляють про пожежу. ВІДЕО+ФОТО

В російському Бєлгороді знову було чути загадкові "хлопки", а тим часом в соцмережах повідомляють про пожежу на складі боєприпасів.

Про це повідомляє телеграм-канал Цензор.НЕТ.

За Бєлгородом, у районі села Томарівка, стовп білого диму. Мешканці викладають відео та фото, а також пишуть у соцмережах, що перед цим чули вибух. Інформація уточнюється.

Коментарів від офіційної влади з можливих причин появи білого диму в районі Томарівки поки що не було. Після серії вибухів перекритий міст через Сіверський Донець.

В російському Бєлгороді знову загадкові хлопки, в соцмережах повідомляють про пожежу 01

В російському Бєлгороді знову загадкові хлопки, в соцмережах повідомляють про пожежу 02
В російському Бєлгороді знову загадкові хлопки, в соцмережах повідомляють про пожежу 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "#бать, что-то полетело": вночі у російському Бєлгороді знову працювала система ППО. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4350) росія (65829) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+131
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01.05.2022 15:51
+85
В соцсетях жители Белгорода возмущаются "Почему Белгород, обещали же Воронеж?!!"
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01.05.2022 15:51
+56
Воронеж будут бамбить а це так просто ХЛОПКИ
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01.05.2022 15:52
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Ладно , а забор и дома видели на первой фотке , а теперь сравните Бучу
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01.05.2022 17:49 Відповісти
Іржаві ракети іноді повертаються або розриваються в повітрі або падають раніше так %%% 40 (бо зброя вже пристаріла ) тому білгородцям потрібно краще або швидше ухилятись від ракет своїх військових....нормальні люди ще в грудні втікали в інші регіони....прям наплив був орендарів з бєлгорода!Іноді за кремлівську шоблу рашефашистів можна і піти на ...
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01.05.2022 18:00 Відповісти
такий собі звичайний білгородець:
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01.05.2022 18:33 Відповісти
- Гори, гори ясно!..
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01.05.2022 18:01 Відповісти
Українські пілоти проявили професіоналізм у своїй справі!

https://www.youtube.com/watch?v=GfJcWwyqvgw&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 https://www.youtube.com/watch?v=GfJcWwyqvgw&ab_channel=
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01.05.2022 18:07 Відповісти
Свиноруси, знову, так понажиралися, що бички до урни донести нормально не можуть.
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01.05.2022 18:47 Відповісти
Бєлгород з усіх боків таке враження оточений нафтобазами і складами *********** - що вони там взагалі собі думають? Дебіли, ***...
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01.05.2022 19:02 Відповісти
Похоже,что кто-то сказал бурятам,что Белгород-это Украина
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01.05.2022 19:07 Відповісти
БНР
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01.05.2022 21:28 Відповісти
Это всё дисиптиконы!
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01.05.2022 19:10 Відповісти
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01.05.2022 19:10 Відповісти
Яка халепа!
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01.05.2022 20:10 Відповісти
хлопки бывают и в бензоколонке ***** в.в. не соблюдает рашабыдло пожарную безопасность . на ..маскве.. тоже не соблюдали --- слава ЗСУ
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01.05.2022 20:14 Відповісти
снова у кацапофашистов пердаки разрываются.
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01.05.2022 20:51 Відповісти
попу кирилу продовжити ліцензію на торгівлю цигарками біля військових частин
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01.05.2022 21:02 Відповісти
маловато казав тато.
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02.05.2022 08:18 Відповісти
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