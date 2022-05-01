В російському Бєлгороді знову загадкові "хлопки", в соцмережах повідомляють про пожежу. ВІДЕО+ФОТО
В російському Бєлгороді знову було чути загадкові "хлопки", а тим часом в соцмережах повідомляють про пожежу на складі боєприпасів.
Про це повідомляє телеграм-канал Цензор.НЕТ.
За Бєлгородом, у районі села Томарівка, стовп білого диму. Мешканці викладають відео та фото, а також пишуть у соцмережах, що перед цим чули вибух. Інформація уточнюється.
Коментарів від офіційної влади з можливих причин появи білого диму в районі Томарівки поки що не було. Після серії вибухів перекритий міст через Сіверський Донець.
Топ коментарі
+131 Олександр Дніпро
показати весь коментар01.05.2022 15:51 Посилання
+85 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар01.05.2022 15:51 Посилання
+56 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар01.05.2022 15:52 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=GfJcWwyqvgw&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 https://www.youtube.com/watch?v=GfJcWwyqvgw&ab_channel=