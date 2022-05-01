В катакомбах "Азовсталі" до 2 тис. цивільних. Ці люди - заручники Путіна, - радник глави МВС Денисенко

У Маріуполі, на заводі "Азовсталь" наразі перебувають від 1,5 до 2 тис. цивільних. Їхню евакуацію президент РФ Володимир Путін тримає на особистому контролі.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми повинні розуміти, що питання звільнення заручників Маріуполя - це особисте питання Володимира Путіна. В цьому випадку він особисто приймає рішення, що робити з цими людьми - відпускати, не відпускати й так далі", - пояснив він.

За словами Денисенка, кількість людей, що ховаються в катакомбах "Азовсталі", - від 1,5 до 2 тис. цивільних.

Радник міністра додав, що наразі Україна робить все можливе для того, щоб врятувати мешканців Маріуполя.

"На жаль, це питання, яке особисто тримає Путін. Ці люди - це заручники Володимира Путіна", - підкреслив Денисенко.

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