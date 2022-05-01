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В катакомбах "Азовсталі" до 2 тис. цивільних. Ці люди - заручники Путіна, - радник глави МВС Денисенко

азовсталь

У Маріуполі, на заводі "Азовсталь" наразі перебувають від 1,5 до 2 тис. цивільних. Їхню евакуацію президент РФ Володимир Путін тримає на особистому контролі.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми повинні розуміти, що питання звільнення заручників Маріуполя - це особисте питання Володимира Путіна. В цьому випадку він особисто приймає рішення, що робити з цими людьми - відпускати, не відпускати й так далі", - пояснив він.

За словами Денисенка, кількість людей, що ховаються в катакомбах "Азовсталі", - від 1,5 до 2 тис. цивільних.

Радник міністра додав, що наразі Україна робить все можливе для того, щоб врятувати мешканців Маріуполя.

"На жаль, це питання, яке особисто тримає Путін. Ці люди - це заручники Володимира Путіна", - підкреслив Денисенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки заводу "Азовсталь" в Маріуполі, який бомблять російські окупанти. ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3241) путін володимир (24060) евакуація (2333) Азовсталь (444) Денисенко Вадим (119)


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01.05.2022 16:23 Відповісти
"На жаль, це питання, яке особисто тримає Путін. Ці люди - це заручники Володимира Путіна", - власноруч...та скільки ж це може продовжуватися? модет вистачить .... власноруч позадушувала б... !!!
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01.05.2022 16:36 Відповісти
Цікаво що вони там їдять і звідки там електрика?
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01.05.2022 16:51 Відповісти
у військових були якісь запаси, якими вони діляться з цивільними. енергія - від генератора.

гутеріш - безпорадний нікчема. ООН - ніачьом. на свалку історії вас.
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01.05.2022 17:58 Відповісти
На жаль, в Маріуполі багато тисяч ще залишилося!!А не тільки ці дві!!Коли і хто їх спасе??
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01.05.2022 16:52 Відповісти
он ООН аж 50 людей врятувало. вивезло в кацапстан. вся ціна цій нікчемній організації, яка, до речі, дуже дорога.
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01.05.2022 17:59 Відповісти
 
 