"Хлопки" у Бєлгороді: губернатор повідомив про пожежу на об'єкті Міноборони РФ
На території Бєлгородської області РФ спалахнула пожежа на об'єкті Міноборони РФ.
Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Місцевий телеграм-канал повідомляє, що на кордоні трьох муніципалітетів - Борисовського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу - сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.
"Усі оперативні служби працюють на місці, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки", – повідомив Гладков.
Топ коментарі
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я теперь понял почему они вата - хлопок->бавовна->вата ))))
https://twitter.com/i/status/1520755682672267265
Народная примета.
І скоро, любителі новин з телевізора, почнуть дуже сильно нервувати: а чи не "хлопне" прямо в дім?
Треба щоб обов'язково "хлопало" на 9 травня, коли вся нечиста сила влаштує шабаш!
Ми з України. "
..Горить москаль....горить
Скоро и до него не достанешь, с таким
говнокомандующим