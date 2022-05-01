"Хлопки" у Бєлгороді: губернатор повідомив про пожежу на об'єкті Міноборони РФ

На території Бєлгородської області РФ спалахнула пожежа на об'єкті Міноборони РФ.

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Місцевий телеграм-канал повідомляє, що на кордоні трьох муніципалітетів - Борисовського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу - сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

"Усі оперативні служби працюють на місці, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки", – повідомив Гладков.

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