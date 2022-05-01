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"Хлопки" у Бєлгороді: губернатор повідомив про пожежу на об'єкті Міноборони РФ

бєлгород

На території Бєлгородської області РФ спалахнула пожежа на об'єкті Міноборони РФ.

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.  

За його словами, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Місцевий телеграм-канал повідомляє, що на кордоні трьох муніципалітетів - Борисовського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу - сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

"Усі оперативні служби працюють на місці, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки", – повідомив Гладков.

Також читайте: В російському Бєлгороді знову загадкові "хлопки", в соцмережах повідомляють про пожежу. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

пожежа (4350) Міноборони рф (714) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+64
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01.05.2022 16:31
+57
шоб не расслаблялись, и уже начинали окопы во дворах копать.

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01.05.2022 16:34
+52
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01.05.2022 16:45
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01.05.2022 16:31 Відповісти
шоб не расслаблялись, и уже начинали окопы во дворах копать.

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01.05.2022 16:34 Відповісти
А твои б гранату в дверь сунули
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01.05.2022 17:03 Відповісти
ХЛООООП!
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01.05.2022 16:35 Відповісти
БАВОВНА.
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01.05.2022 17:06 Відповісти
Снова парашенцы курят где попало...
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01.05.2022 16:35 Відповісти
Чекаємо шалених.овацій...
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01.05.2022 16:36 Відповісти
Та розстріляти цього гладкова. Розвів у себе в області бардак. Одні пожежі замість "пабєд".
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01.05.2022 16:36 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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01.05.2022 16:48 Відповісти
опять бомбили из Воронежской народной республики? Или это с Курской НР? чем можем помочь?
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01.05.2022 16:38 Відповісти
БНР обстреливало ВНР ...ну немношко попало по КНР
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01.05.2022 16:53 Відповісти
Блін...та навчіть вже цих дикунів поводитися з ПММ...
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01.05.2022 16:38 Відповісти
Роман Бочкала написав,що путлєровську скотину Герасимова вчора поранили в Ізюмі.Ото б було свято,якщо правда.
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01.05.2022 16:38 Відповісти
Кто из официальных лиц сообщил про Герасимова? Никто..ты сам лазишь по инету, выискиваешь хрен поймешь у кого инфу, а потом визжишь- фейки!!!.
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01.05.2022 16:48 Відповісти
ІвановПетровСидоров що ще фейк
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01.05.2022 16:51 Відповісти
Да, да, командный пункт рас...чили, а потерь нет. Там одни рядовые были и чучела
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01.05.2022 17:01 Відповісти
155 мм сила
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01.05.2022 21:19 Відповісти
брехня герасим жив улетел на своих ногах из ростова уже
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02.05.2022 02:58 Відповісти
ШО, ОПЯТЬ? (С)
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01.05.2022 16:38 Відповісти
Фигасе они курят
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01.05.2022 16:39 Відповісти
Все в вк группы Белгорода)
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01.05.2022 16:39 Відповісти
Житєлі Бєлгорода скоро бєз хлапков заснуть нє смогут...
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01.05.2022 16:40 Відповісти
Даже размножаться не смогут
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01.05.2022 20:01 Відповісти
у холопов опять хлопки ))
я теперь понял почему они вата - хлопок->бавовна->вата ))))
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01.05.2022 16:40 Відповісти
Рашисти ж живуть в будинках, об'єкти Міноборони звісно добре, але війну і розруху треба переносити в їх будинки! Пожежі, вибухи газу будь що!! Тим паче що морди виродків з їх адресами гуляють інтернетами.
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01.05.2022 16:41 Відповісти
Увы, нельзя. Иначе станем террористами, как кацапы. Действовать надо умно, а не вот так вот топорно.
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01.05.2022 16:59 Відповісти
Им надо наочно показывать что такое война! что б война постучала к ним в дом. Войну сеют они вокруг себя, и им нормально они все одобрямс, и спят дома в на мягких матрасах.
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01.05.2022 17:22 Відповісти
Нафіга їм допомогати?? Ці рукожопи сами себе знищать..
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01.05.2022 18:37 Відповісти
Без хлопка жизнь ....((((
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01.05.2022 16:42 Відповісти
У місті Ізюм Харківської області стався вибух. Він пролунав там, де перебував начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку."Годину тому щось сильно "бахнуло" в Ізюмі в районі штабу 2-ї армії окупантів"
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01.05.2022 16:43 Відповісти
У районі Ізюма, село Красиве.
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01.05.2022 17:40 Відповісти
Палили у непристосованому для паління місці. Питання до їх МНСників - виїхали до України, а інспектувати військових не змогли..ганьба...і сибир догорає..
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01.05.2022 18:41 Відповісти
герасим жив улетел на своих ногах из ростова уже
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02.05.2022 03:00 Відповісти
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01.05.2022 16:44 Відповісти
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01.05.2022 16:45 Відповісти
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01.05.2022 21:10 Відповісти
Бєлгородо-баївка якась...
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01.05.2022 16:45 Відповісти
Брянскоговорящие устроили геноцид белгородскоговорящих!
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01.05.2022 16:52 Відповісти
Цікаво - може у нашій -баївці були орки звідси і за деякими з них шлейф потягнувся... який там рахунок був ? ...
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01.05.2022 16:58 Відповісти
на 17 я перестала стежити за рахунком
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01.05.2022 18:44 Відповісти
Первомай ,шашлыки кацапы жарили .
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01.05.2022 16:57 Відповісти
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!

https://twitter.com/i/status/1520755682672267265
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01.05.2022 16:58 Відповісти
Похоже, кладовщики там не только курят, но еще и бухают.
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01.05.2022 16:58 Відповісти
Знов не там шашлики робили?
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01.05.2022 16:59 Відповісти

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01.05.2022 17:02 Відповісти
От мудаки. З Криму в Краснодар збираються утікати. Краснодар - це Україна. Восени там скрізь жовто-блакитні прапори замайоріють. Утікайте на "історіческую родіну" , на Мокшанські болота.
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01.05.2022 17:39 Відповісти
путін-кукла вуду.Головні фашисти-російське "суспільство" невже вони получать по заслугах,чорнороті звірі?
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01.05.2022 17:47 Відповісти
Доречі, мої, тепер вже колишні, родичі, які все життя прожили в Криму, але підтримали рашку в 2014, "сидят на чемоданах" і шукають рішення, як ще й плазмовий телевізор вивезти.
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01.05.2022 18:15 Відповісти
Чому хлопки? Бавовни
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01.05.2022 17:06 Відповісти
А всем, кто ложится спать - спокойного сна! Спокойного сна!
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01.05.2022 17:07 Відповісти
Тоже любите эту песню Виктора Цоя?
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01.05.2022 18:28 Відповісти
Чем больше хлопает в белгороде, тем меньше хлопает в Харькове!
Народная примета.
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01.05.2022 17:19 Відповісти
Нужны пропорциональные нашим разрушения на территории раши ,чтобы знали если будут обстреливать наши города и инфраструктуру ответ не заставит себя долго ждать
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01.05.2022 17:54 Відповісти
если есть возможность - сносить под ноль всё в 10 кратном размере, а не только пропорционально. Рузьге ******** очень тонко чувствуют безнаказанность.
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01.05.2022 20:06 Відповісти
Ось так нехай і починається: поступово, спочатку одне місто, а потім інше.
І скоро, любителі новин з телевізора, почнуть дуже сильно нервувати: а чи не "хлопне" прямо в дім?
Треба щоб обов'язково "хлопало" на 9 травня, коли вся нечиста сила влаштує шабаш!
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01.05.2022 17:22 Відповісти
Це не я...
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01.05.2022 17:24 Відповісти
Після таких новин я одразу йду на російські форуми, там завжди така санта-барбара починається.
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01.05.2022 17:27 Відповісти
А новини в них які - прям колективна шиза, прямий репортаж з кащенко..
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01.05.2022 18:52 Відповісти
А можете дати посилання? Я теж ******** рашистську санта барбару і дуже потребую позитиву.
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01.05.2022 19:19 Відповісти
" Доброго вечора..
Ми з України. "
..Горить москаль....горить
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01.05.2022 17:31 Відповісти
Так,вже готова чергова марка"кєрчєнский мост,иди *****"....
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01.05.2022 17:41 Відповісти
Та заберіть у них нарешті сірники, бо всю расєю спалять
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01.05.2022 17:41 Відповісти
Когда вы уже накуритесь ))))
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01.05.2022 17:42 Відповісти
то новорічна хлопавка здетонувала
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01.05.2022 18:18 Відповісти
пердак Герасімова розірвало нах ..
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01.05.2022 18:29 Відповісти
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01.05.2022 18:32 Відповісти
Хорошо,а Крым какого хера там на пляжах расслабляется ?
Скоро и до него не достанешь, с таким
говнокомандующим
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01.05.2022 18:33 Відповісти
Навіщо називати аплодисменти хлопками - питання до какцапні ))) Хай насолоджуються, це лише початок!
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01.05.2022 18:35 Відповісти
І на біс викликають
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01.05.2022 18:53 Відповісти
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01.05.2022 19:26 Відповісти
Це все рептілоїди, хочуть завоювати стратегічні дірки в землі під кодовою назвою "сортир"!
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01.05.2022 20:17 Відповісти
 
 