Після удару українських воїнів по о.Зміїний зафіксовано активізацію сил ворожого флоту, - ОК "Південь"

Протягом ночі українські підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині продовжували ведення бойових дій на зайнятих рубежах.

Ворожі підрозділи активних наступальних дій не вели, вочевидь, намагаючись акумулювати сили та відновити техніку, разом з тим, не припиняючи артилерійсько-мінометні обстріли наших позицій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог продовжує ведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА, а наші підрозділи – влучно їх нищити. Черговий "Орлан-10" відмінусовано у рашистів.

"Продовжуючи артилерійсько-мінометні обстріли Миколаївщини ворог влучив у сільськогосподарський склад із добривами. Близько 600 кг добрив вибухнули, виникла пожежа. Рятувальні служби спрацювали оперативно. Хімічної загрози навколишньому середовищу та людям немає. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що в морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після завдання нами чергового удару по Зміїному десантними швидкісними катерами типу "Раптор" противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові.

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"Решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні. Тож, алгоритм дій у разі повітряної небезпеки залишається актуальним, уникнення масових скупчень людей – доречно, сприйняття інформації та її перевірка мають бути критичними", - резюмують в ОК "Південь".