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Новини Війна
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Після удару українських воїнів по о.Зміїний зафіксовано активізацію сил ворожого флоту, - ОК "Південь"

зміїний

Протягом ночі українські підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині продовжували ведення бойових дій на зайнятих рубежах.

Ворожі підрозділи активних наступальних дій не вели, вочевидь, намагаючись акумулювати сили та відновити техніку, разом з тим, не припиняючи артилерійсько-мінометні обстріли наших позицій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог продовжує ведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА, а наші підрозділи – влучно їх нищити. Черговий "Орлан-10" відмінусовано у рашистів.

"Продовжуючи артилерійсько-мінометні обстріли Миколаївщини ворог влучив у сільськогосподарський склад із добривами. Близько 600 кг добрив вибухнули, виникла пожежа. Рятувальні служби спрацювали оперативно. Хімічної загрози навколишньому середовищу та людям немає. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що в морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після завдання нами чергового удару по Зміїному десантними швидкісними катерами типу "Раптор" противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові завдали удару по позиціях російських окупантів на о. Зміїний

"Решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні. Тож, алгоритм дій у разі  повітряної небезпеки залишається актуальним, уникнення масових скупчень людей – доречно, сприйняття інформації та її перевірка мають бути критичними", - резюмують в ОК "Південь".

Автор: 

армія рф (17713) Зміїний (164) корабель (1616) море (223) Миколаївська область (2290) обстріл (28973) Одеська область (3271)


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Топ коментарі
+71
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01.05.2022 16:49
+24
У місті Ізюм Харківської області стався вибух. Він пролунав там, де перебував начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку."Годину тому щось сильно "бахнуло" в Ізюмі в районі штабу 2-ї армії окупантів"
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01.05.2022 16:53
+13
Пусть пополняют еще раз шандарахнем и будет Змеиная Чорнобаевка..
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01.05.2022 16:48
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ну й до чого це? все тебе називаю провокатором, ну от ти й сам себе видав...
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01.05.2022 16:47 Відповісти
не годуй троля
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01.05.2022 16:50 Відповісти
Ну я ж писав...Зміїний Острів--Ізмаїл---висадка десанту--захоплення придністровя--обьяднання з пмр--і наступ на Одесу...жжжж в пмр не спроста ж було...Тарас Березовець теж так говорить
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01.05.2022 16:47 Відповісти
чим той острів такий стратегічний поясніть?
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01.05.2022 16:49 Відповісти
цей острів..це як цілий корабль "масква" ...на ньому можна розсташувати радари які охоплюють велику частину і також туди можна поставити ракети С-ЗОО.це важливий стратегічний обьект
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01.05.2022 16:55 Відповісти
Это вход во все ключевые порты Украины.
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01.05.2022 17:07 Відповісти
Близько 600 кг добрив вибухнули, виникла пожежа .Кім писав про це
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01.05.2022 16:52 Відповісти
Это тот, ц кого ты вчера за щеку принимал
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01.05.2022 17:12 Відповісти
Ты чего брезгуешь своей власовской тряпкой?)
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01.05.2022 17:47 Відповісти
Пусть пополняют еще раз шандарахнем и будет Змеиная Чорнобаевка..
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01.05.2022 16:48 Відповісти
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01.05.2022 16:49 Відповісти
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01.05.2022 16:54 Відповісти
чорноморські бички в захваті
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01.05.2022 17:00 Відповісти
Трохи треба допрацювати: ракетні установки по бортам накинути!
Тоді повна схожість буде!
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01.05.2022 17:27 Відповісти
Я б собі взяв.
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01.05.2022 17:32 Відповісти
Де купили блін?!
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01.05.2022 17:39 Відповісти
Недоработочка вышла. Пробоины должны быть по левому борту.
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01.05.2022 18:49 Відповісти
Они сквозные...
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01.05.2022 20:02 Відповісти
Змеиный теперь второй мини-Чернобаевкой станет? "Рапторы" стоят на вооружение морского спицназа Рашки, да и гарнизон на Змеином тоже явно не из доходяг состоит. Так что долбать их и долбать надо
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01.05.2022 16:51 Відповісти
Зміїний то суцільна скала..каменюка в морі
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01.05.2022 16:56 Відповісти
это хорошо. Пусть уже отчаливают из Севастопольской и Южной шоб сопутствующих меньше было, а до берега дальше плыть. А то вода в море с каждой неделей на градус теплее становится.
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01.05.2022 16:52 Відповісти
У місті Ізюм Харківської області стався вибух. Він пролунав там, де перебував начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку."Годину тому щось сильно "бахнуло" в Ізюмі в районі штабу 2-ї армії окупантів"
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01.05.2022 16:53 Відповісти
Логику кацапов понять невозможно ибо у них отсутствуют мозги ,поэтому просто будем их убивать и всего делов .
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01.05.2022 16:56 Відповісти
Логику кацапов понять невозможно

Ну почему же? Понятная логика

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01.05.2022 17:46 Відповісти
Цікаво, а чим вони по Зміїному луплять? Для Точки достатня відстань?
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01.05.2022 16:57 Відповісти
Так там до берега щось близько 30 км всього
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01.05.2022 17:00 Відповісти
До нього всього 40 км з Дунайського заповідника наприклад.
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01.05.2022 17:01 Відповісти
кто это вони? палишься кацап
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02.05.2022 03:14 Відповісти
Якщо москалі не контролюють Одесу то острів їм буде нескінченна Чорнобаївка.
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01.05.2022 16:59 Відповісти
І..ашити ті кацапські раптори, щоб на корм крабам йшли.
о. Зміїний це Україна
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01.05.2022 17:22 Відповісти
Зміїний : Чорнобаївка. "Можем повторить"
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01.05.2022 17:30 Відповісти
Підходьте поближче до Зміїного , гаспада !
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01.05.2022 18:05 Відповісти
- " Простите, кто на ком стоял?"
Уважаемые. А нельзя ли новость подавать более корректно?

После нанесения нами очередного удара по Змеиному десантными скоростными катерами типа "Раптор" противник пытался осуществить эвакуацию Источник:

"раптор" это российские катера. Как минимум, поставьте запятую после "Змеиному" А лучше поставьте после него слово "противник" Смысл сразу поменяется.
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01.05.2022 18:23 Відповісти
Как то не понятно с островом - то писали, что остров наш, после ухода кораблей нах, а оказывается там орки и наши их накрыли артой.
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01.05.2022 20:16 Відповісти
Він наш, хоч тимчасово захоплений.
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01.05.2022 20:29 Відповісти
Ставити свій гарнізон наразі недоречно, а от зробити мішенне поле для москаля саме те, нехай поповнюють, може щось цікаве завезуть?
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01.05.2022 20:24 Відповісти
 
 