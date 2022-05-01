Філатов про повідомлення ГУР МО: В Зеленодольську немає сепаратистів. Краще займайтеся своїми обов’язками

Мер Дніпра Борис Філатов обурений тим, що Головне управління розвідки Міноборони під час публікації перехоплення розмов ворога вказало місцем їхнього перебування Зелендольськ на Дніпропетровщині.

Про це Філатов пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги із ГУР. Хочу вам повідомити, що у Зеленодольську немає сепаратистів. І, певен, ніколи не буде. Це місто, яке мужньо захищають наші ЗСУ та ТРО", - написав він.

На думку Філатова, ГУР МО публікує перехоплення переговорів ворогів "наввипередки з СБУ та МВД".

"Хоч іноді мізки свої вмикайте. Щоб паніку не створювати. У вас там є внутрішня цензура? … А краще займайтеся своїми прямими посадовими обов'язками. А то я дивлюся, що багато хто вирішив перетворитися на х@євих вояк аматорського інформаційного фронту", - пише мер Дніпра.

Також читайте: "Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей, промышленных, больших", - перехоплена розмова загарбника. АУДIО

Раніше Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови Руслана, мобілізованого з території так званої "ДНР". У спецслужбі зазначили, що його підрозділ дислокується в Зеленодольську на Дніпропетрвощині. У розмові Руслан розповідав дружині, що найближчим часом окупанти планують новий наступ на Дніпропетровщину.