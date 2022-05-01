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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Прем'єр Індії Моді, який не засуджував напад РФ на Україну, їде в ЄС пояснити свою позицію

індія,моді,нарендра

Очільник індійського уряду Нарендра Моді, на адресу якого звучало чимало зауважень від держав Заходу щодо невизначеної позиції стосовно російської агресії проти України, у неділю відбуде до Європи, щоб відвідати декілька столиць.

Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", розповів у неділю журналістам новопризначений очільник МЗС цієї країни Вінай Кватра.

Попри те, що офіційно поїздка присвячена розвитку двосторонніх зв’язків, Bloomberg підкреслює, що прем’єр Нарендра Моді "донесе бачення Індії до Німеччини та Франції", а також Данії. Індійське видання DNA також пише, що прем’єр "обміняється баченням" щодо російсько-української війни з цими трьома країнами.

Читайте також: Євросоюз поновить перемовини про торгівлю з Індією, щоб відрізати її від РФ, - Bloomberg

Індія відома тим, що вона офіційно досі не засудила Росію за вторгнення в Україну; натомість вона закликає "обидві сторони" до діалогу. Авторитетне видання Foreign policy пише, що Делі свідомо зробило цей вибір і дотримується його попри тиск Заходу. В експертній спільноті Індії напряму лунають заклики до України поступитися у війні. Раніше Байден обговорював війну в Україні з прем’єром Індії, не змінивши його позицію.

Заяви очільника МЗС Індії про таку мету візиту прозвучали на його першій пресконференції – Кватра обійняв цю посаду 1 травня. Однак невідомо, чи змінить це призначення зовнішньополітичну позицію Індії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина може виключити Індію зі списку учасників саміту G7 через її відмову засудити війну РФ проти України, - Bloomberg

Автор: 

Індія (687)


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Топ коментарі
+37
Значит,украино-пакистанской дружбе крепнуть !
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01.05.2022 17:29
+35
Ещё одни дикари со своими средневековыми традициями
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01.05.2022 17:28
+30
В свою очередь в нашей экспертной среде звучат активные призывы к Индии уступить Пакистану и особенно Китаю, разоружиться, вести диалог и не вилять больше своим хвостом, сори
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01.05.2022 17:32
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Любитель халявної нафти
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01.05.2022 17:27 Відповісти
І зброї
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01.05.2022 17:30 Відповісти
для любителів халяви ввести"халявний" експортний налог на їх товари на 50% - одразу одумаються
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01.05.2022 17:32 Відповісти
Доречно👍
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01.05.2022 17:36 Відповісти
Десь я здається вже бачив цього друга росіян.
"Индийский святой человек привязал к своим гениталиям пикап и таскал за собой во время фестиваля. Сделал это, чтобы доказать силу своих убеждений, сообщает Daily Mail."
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5232065/Hindu-holy-man-pulls-van-PENIS-India.html
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01.05.2022 20:03 Відповісти
Ещё одни дикари со своими средневековыми традициями
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01.05.2022 17:28 Відповісти
вони до сих пір живуть кастами.Здається Брахмани найща каста.родився поваром -буде все покоління поварами..родився злиднем-так все життя і будеш.
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01.05.2022 17:36 Відповісти
этот древний как говно мамонта йог, еще ссср застал, и такие как он совок зализывали за оружие. Какая-то огромная бесполезная страна. На память приходит только купажированное дефицитное "говно со слоном" и "хинди руси бхай бхай".
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01.05.2022 17:58 Відповісти
Значит,украино-пакистанской дружбе крепнуть !
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01.05.2022 17:29 Відповісти
Одним з засновників Пакистану в сер. ХХ ст. доречі був виходець зі Львову... єврейського походження, що свого часу прийняв іслам(Мухаммед Асад).
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01.05.2022 18:59 Відповісти
интересная судьба
а другой еврей с Одессы - Вольдемар Хавкин - изобрел вакцину от чумы и вылечил Индию от холеры
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01.05.2022 20:12 Відповісти
судя по сегодняшним событиям -зря он это сделал...
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01.05.2022 20:57 Відповісти
Уступите чего нибудь Пакистану, советчики
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01.05.2022 17:29 Відповісти
Кто был в Индии, тот от Зеленского не смеётся... *)
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01.05.2022 17:30 Відповісти
виторгує собі кілька торгових перференцій і одразу ж засудить русню.
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01.05.2022 17:30 Відповісти
Закликаємо цих Танцюристів зі слонами к діалогу з Китаєм по конфлікту в Айсанчині і Гальванскій долині
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01.05.2022 17:31 Відповісти
В свою очередь в нашей экспертной среде звучат активные призывы к Индии уступить Пакистану и особенно Китаю, разоружиться, вести диалог и не вилять больше своим хвостом, сори
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01.05.2022 17:32 Відповісти
Воний досі п,ють воду з річок,на яких спалюють небіжчиків? Нічого їх англійці не навчили ...
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01.05.2022 17:32 Відповісти
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01.05.2022 17:40 Відповісти
Скрепы...
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01.05.2022 18:19 Відповісти
Ну, нефть купили, а от вертушек отказались.

На самом деле у индусов с россией не всё "бхай-бхай". Индийские коммунисты свернули индусам их собственную космическую программу - как выяснилось, это было частью "бхай-бхая", чтобы угодить товарищам из москвы.

Так что будем посмотреть.
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01.05.2022 17:34 Відповісти
они той нефти там купили ерунду - кацапы хотели впарить намного больше ни индусы оправдались что что бы использовать российскую нефть нужно перестраивать производство
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01.05.2022 18:13 Відповісти
Перший прем"єр із варни "недоторканих" . Навіть так -- перший прем"єр не з брахманів й така неімовірна імпотентність й неспроможність мислити глобально й на перспективу ...

Ніколи не був расистом, але таке змушує замислитися !
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01.05.2022 17:35 Відповісти
перший прем"єр не з брахманів й така неімовірна імпотентність й неспроможність мислити глобально й на перспективу

саме тому обраний,
РЕЗУЛЬТАТ КОМПРОМІСІВ-НІКЧЕМНЕ ЧМО,РАБ ЗА ДУХОМ,результат багатовікової кастової селекції..
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01.05.2022 18:43 Відповісти
Я лише задав питання ...
Я вважав завжди й продовшую вважати расизм дикунством й примітивним поглядом на складні речі . Але коли в США обрали Обаму (та йще потім йому нобелевську премію дали) то теж було проявленням расизму . Тільки вже чорного . Бо всім відомо, що його голосували усі чорношкірі виключно тому , що він чорношкірий (тобто по расистким міркуванням), а білі честно голосували за політичними мотивами !
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01.05.2022 21:27 Відповісти
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01.05.2022 17:35 Відповісти
Бхай-бхай
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01.05.2022 17:37 Відповісти
Что там пояснять.? Просто индийский Шредер
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01.05.2022 17:38 Відповісти
десь було фото ..де дівчинка плаває в Ґангу а поруч трупи а на березі розложився труп собаки
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01.05.2022 17:39 Відповісти
страна помойка
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01.05.2022 20:58 Відповісти
Индия насколько я помню бывшая Британская колония? Теперь будет настоящей.
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01.05.2022 17:40 Відповісти
Не будет. Англичане от них уже давно открестились.
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01.05.2022 20:00 Відповісти
да если бы. Посмотрите чьи дипломы например они признают и кто у них идет по квоте на гражданство
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01.05.2022 20:59 Відповісти
До війни індуси половину всієї олії для внутрішнього ринку забезпечували поставками з України,а нещодавно через великий попит на жири через відсутність нашої продукції просто обвалили ринок індонезійців які вимушені були припинили експорт.Після війни потрібно зробити висновки щодо співпраці з такими країнами як Індія.
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01.05.2022 17:41 Відповісти
Будут на говьяжем жиру лепешки жарить
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01.05.2022 17:51 Відповісти
У них говядина - священна. А вот лепешки на солидоле - это запросто. Нефти из мордора будет сколько хочешь.
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01.05.2022 18:31 Відповісти
у них там таких бесполезных для мира брахманов, шо диких обизян. Как не махатма, то джавахарлал ... причём джавахарлал - это глагол.
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01.05.2022 17:42 Відповісти
Чтобы студентов их хилых черножопых здесь больше не было! Словим - убьём *****!
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01.05.2022 17:43 Відповісти
В експертній спільноті Індії напряму лунають заклики до України поступитися у війні Джерело:
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01.05.2022 17:46 Відповісти
Нехай по дорозі ще заїде на "Азовсталь" і спробує закликати про діалог з рашистськими упирями звідти.
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01.05.2022 17:47 Відповісти
***** в покривалі.
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01.05.2022 17:51 Відповісти
Хай в Україну їде пояснювати, всі лідери все одно до Київа їздять, там і зустрінеться
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01.05.2022 17:56 Відповісти
воно гнида що? на слоні іде?? так ми цього слона можемо... і пішком попрешь...ще хватає нахабства шось пояснювати.. заклінатель членів
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01.05.2022 17:59 Відповісти
Шо тут пояснять? Дол..** он
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01.05.2022 18:05 Відповісти
Страна,привыкшая жить в еще большем дерьме,чем засРашка
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01.05.2022 18:10 Відповісти
А почему именно Франции и Германии, а не ВБ и штатам (своим, так сказать, "братским народам")? У них бы гораздо лучше получилось объяснить этой ************* обезьяне, почему она ошибается, и какие могут последствия подобной ошибки для самой Индии.
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01.05.2022 18:10 Відповісти
И шо вы думаете Зеля введёт санкции
для Индии?
Дальше будет визжать в телевизоре,а Индия пошлёт гуманитарку на копейки и все нормально.
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01.05.2022 18:10 Відповісти
План по испражнениям в общественных местах горит?
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01.05.2022 18:33 Відповісти
Работая на судах загранзаплыва неоднократно посещал Индию...После швартовки сразу чистили кингстонные ящики (кто в теме-тот знает)..так вот...50-60% ящиков забиты ,сорри,голимым дерьмом...как то так....
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01.05.2022 18:14 Відповісти
Смотрите умных людей https://youtu.be/lOwHG85Fzt8
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01.05.2022 18:15 Відповісти
Яке таке твоє бачення,пйос смердячий…
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01.05.2022 18:22 Відповісти
Будем ждать боевых слонов
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01.05.2022 18:29 Відповісти
Індуси по своїй натурі натурі люди, які бояться сили і їхнє раболепство перед россією цьому доказ. Тільки вони досі не зрозуміли, що від россії вже залишилися тільки понти і рано чи пізно до їх тупих мізків то дійде...
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01.05.2022 18:29 Відповісти
А Путин индийцев на мобилизацию не приглашал?
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01.05.2022 18:38 Відповісти
Британці їм дали волю , а вони виродки під дурників косять і не хочуть сказати, що Україна сьогодні б ється за свою Незалежність! Тоді наші друзі в Пакистані, і хай індуси потім не жаліються, що Україна буде їм пропонувати просто поступитися Пакістану.
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01.05.2022 18:42 Відповісти
путлєр все бабло тратить на підкуп і пропаганду, що лишилось собі на палац

а гражданє в лаптях, без газу, води і без унітазів, зато «вєлікая расея», а чого вєлікая то хз
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01.05.2022 18:58 Відповісти
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01.05.2022 19:03 Відповісти
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01.05.2022 19:50 Відповісти
Треба перевірить, чи не вакцинували урядовців на Банковій індійскою вакциной?
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01.05.2022 20:09 Відповісти
Цыганщина. Ненавижу
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01.05.2022 22:36 Відповісти
 
 