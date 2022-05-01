Прем'єр Індії Моді, який не засуджував напад РФ на Україну, їде в ЄС пояснити свою позицію
Очільник індійського уряду Нарендра Моді, на адресу якого звучало чимало зауважень від держав Заходу щодо невизначеної позиції стосовно російської агресії проти України, у неділю відбуде до Європи, щоб відвідати декілька столиць.
Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", розповів у неділю журналістам новопризначений очільник МЗС цієї країни Вінай Кватра.
Попри те, що офіційно поїздка присвячена розвитку двосторонніх зв’язків, Bloomberg підкреслює, що прем’єр Нарендра Моді "донесе бачення Індії до Німеччини та Франції", а також Данії. Індійське видання DNA також пише, що прем’єр "обміняється баченням" щодо російсько-української війни з цими трьома країнами.
Індія відома тим, що вона офіційно досі не засудила Росію за вторгнення в Україну; натомість вона закликає "обидві сторони" до діалогу. Авторитетне видання Foreign policy пише, що Делі свідомо зробило цей вибір і дотримується його попри тиск Заходу. В експертній спільноті Індії напряму лунають заклики до України поступитися у війні. Раніше Байден обговорював війну в Україні з прем’єром Індії, не змінивши його позицію.
Заяви очільника МЗС Індії про таку мету візиту прозвучали на його першій пресконференції – Кватра обійняв цю посаду 1 травня. Однак невідомо, чи змінить це призначення зовнішньополітичну позицію Індії.
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"Индийский святой человек привязал к своим гениталиям пикап и таскал за собой во время фестиваля. Сделал это, чтобы доказать силу своих убеждений, сообщает Daily Mail."
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5232065/Hindu-holy-man-pulls-van-PENIS-India.html
а другой еврей с Одессы - Вольдемар Хавкин - изобрел вакцину от чумы и вылечил Индию от холеры
На самом деле у индусов с россией не всё "бхай-бхай". Индийские коммунисты свернули индусам их собственную космическую программу - как выяснилось, это было частью "бхай-бхая", чтобы угодить товарищам из москвы.
Так что будем посмотреть.
Ніколи не був расистом, але таке змушує замислитися !
саме тому обраний,
РЕЗУЛЬТАТ КОМПРОМІСІВ-НІКЧЕМНЕ ЧМО,РАБ ЗА ДУХОМ,результат багатовікової кастової селекції..
Я вважав завжди й продовшую вважати расизм дикунством й примітивним поглядом на складні речі . Але коли в США обрали Обаму (та йще потім йому нобелевську премію дали) то теж було проявленням расизму . Тільки вже чорного . Бо всім відомо, що його голосували усі чорношкірі виключно тому , що він чорношкірий (тобто по расистким міркуванням), а білі честно голосували за політичними мотивами !
для Индии?
Дальше будет визжать в телевизоре,а Индия пошлёт гуманитарку на копейки и все нормально.
а гражданє в лаптях, без газу, води і без унітазів, зато «вєлікая расея», а чого вєлікая то хз