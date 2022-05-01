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Анджеліну Джолі направили в Україну, аби відволікти увагу від "Азовсталі", - МЗС РФ

джолі

Речниця російського міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі направили в Україну, аби відволікти від Азовсталі у Маріуполі, "де київські терористи тримають у заручниках цивільних".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні, як колись у Будьоннівську, київські терористи тримають у заручниках цивільних на "Азовсталі", не даючи їм вийти, покинути розташування залишків "добробатівських" бойовиків", - написала Захарова у telegram-каналі.

На думку представніці МЗС РФ "генії западного піара" намагаються відволікти увагу світовох преси від "Азовсталі", де "людей на волю там не випускають саме озброєні українські нацформування". Для цьго направили в Україну посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі.

"Дзвонять найрозкрученішому представнику всього світу – Анджеліні Джолі. Це так легко продати обивателю: "Всесвітньо відома актриса потрапила під ракетний обстріл в Україні". Вона ж посол доброї волі, хоча ООН і поспішила відхреститися від своєї залученості до її львівських канікул. Вона ж відвідувала сирійських біженців та африканських голодуючих. Нікому з них, щоправда, легше від цього не стало. Але це нікому не цікаво. Головна мета досягнута – увага світової преси відвернена від "Азовсталі", - йдеться в дописі Захарової.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Анджеліна Джолі приїхала у Львів, щоб допомогти українцям. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

Львів (3085) МЗС рф (963) пропаганда (2818) Захарова Марія (357)


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Топ коментарі
+74
хороший предмет для изучения в мировой практике по шизофрении
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01.05.2022 18:42
+64
Кацапобидлу незрозуміло, щоб людина взяла сама і приїхала. Вважають, що скрізь, як в Кацапіїї - обов*язково якесь ***** повинне послати.
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01.05.2022 18:42
+54
Как я мечтаю что бы эту тварь захарову повесили... Это нужно быть сволочью самой последней что бы такое говорить
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01.05.2022 18:42
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хороший предмет для изучения в мировой практике по шизофрении
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01.05.2022 18:42 Відповісти
нее *** когда Машке ********** таки матку разорвет ********* конченная лиZда Министерства Любви Педенрастии/////
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01.05.2022 18:45 Відповісти
шо ты ото написал? удали
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01.05.2022 18:52 Відповісти
Когда мозг пропитан водкой матка рашодуре не нужна.
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01.05.2022 19:05 Відповісти
Это не шизофрения. Скорее идиотия.
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01.05.2022 18:51 Відповісти
не претендую, не спец
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01.05.2022 18:53 Відповісти
Это шприковозомбирование .
По другому не назовёшь
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01.05.2022 19:16 Відповісти
Ця підораSSія - суцільна божевільня! Зібрати їх з усього світу, та ізолювати. І нема що вивчати, бо сам збожеволієш 😊
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01.05.2022 19:31 Відповісти
медицина тут бессильна
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01.05.2022 19:39 Відповісти
Как же они свой народ обманывают, если даже из приезда Джоли вот такое нести. Когда ж вы уже уберетесь из Украины, Азовстали? Пока вас не было люди жили спокойно и счастливо. Свинорусы проклятые, циничные брехуны!
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01.05.2022 20:09 Відповісти
Кацапобидлу незрозуміло, щоб людина взяла сама і приїхала. Вважають, що скрізь, як в Кацапіїї - обов*язково якесь ***** повинне послати.
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01.05.2022 18:42 Відповісти
Как я мечтаю что бы эту тварь захарову повесили... Это нужно быть сволочью самой последней что бы такое говорить
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01.05.2022 18:42 Відповісти
Там таких,як оце опудало,хоч греблю гати
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01.05.2022 19:07 Відповісти
Опять передоз!
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01.05.2022 18:42 Відповісти
у кого?
у машки, чи у орків мордору? Адже лапті довіряють їй...
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01.05.2022 19:00 Відповісти
Завтра почну публівкувать "Хронікиу беезневої війни" сьгоді "трошки " ВТОМИВСЯ" Не "вжиивав"ні разу усю блокаду!!! Ну не можу" зараз" "крутонуло"
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01.05.2022 19:21 Відповісти
Машкє-алкашкє-главний міравой тєраріст абосраний прячєтся в абосранам ім самім бункєрє...
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01.05.2022 18:43 Відповісти
)))) я зараз лусну
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01.05.2022 18:43 Відповісти
Після повідомлення про візит Анджеліни Джолі до Львова, російська телеведуча Тіна Канделакі вибухнула промовою.
- Мене нудить від Джолі!
А Анжеліна Джоді в свою счергу відповіла їй
- А мене нудить від козинаки, канделаки та іншої липкої погані
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01.05.2022 18:44 Відповісти
да у ватников пердаки знатно луснули )
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01.05.2022 18:55 Відповісти
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01.05.2022 18:56 Відповісти
Алко-кокаинщица выблевалась с натуги))
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01.05.2022 18:44 Відповісти
Достоверно известно что, Захарова незаконнорожденная дочь Лаврова, зачатие произошло (по пьяни) проститутом в то же место откуда и рождение т.е. через сраку.
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01.05.2022 18:45 Відповісти
1000%!
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01.05.2022 19:00 Відповісти
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01.05.2022 19:09 Відповісти
Бляха муха, коли на расєє кокс закончится? Контрабанда з Колумбії досі йде?
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01.05.2022 18:46 Відповісти
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01.05.2022 19:03 Відповісти
Тут уже цинизм и психическое расстройство вместе взятые. Думаю, кацапы настолько нагло и часто врали, упиваясь безнаказанностью, что случился слом психики и они сами начали верить в то, что несут.
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01.05.2022 18:46 Відповісти
«хоча ООН і поспішила відхреститися від своєї залученості до її львівськихДжерело:

Давайте услышим ФИО И ДОЛЖНОСТЬ представителя ООН , который открестился от Джоли как посланца ООН.

И где это узнать ? ( надоело ВЕКОВОЕ кацапское враньё)
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01.05.2022 18:47 Відповісти
Москаляку на Гиляку
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01.05.2022 18:48 Відповісти
"Чем чудовищнее ложь,
тем больше она похожа

на заявления МИД РФ" (с)
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01.05.2022 18:48 Відповісти
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01.05.2022 18:56 Відповісти
жаба їх давить що в мордор ніхто не хоче їхати
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01.05.2022 18:48 Відповісти
Та вже багато виїхало : євробіженець Депардьє, репатріант Мартенс.
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01.05.2022 19:15 Відповісти
Там десь ще Стівен Сігал, ватяна мразота, ошивається
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01.05.2022 19:39 Відповісти
Вряд ли предки захаровой были трезвы, когда ее зачинали...
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01.05.2022 18:48 Відповісти
Перед цим бійці Азова, записували звернення до світових лідерів, зокрема до Ердогана, щоб допомогли з евакуацією. То певно теж відволікали світ від Азовсталі 🤦
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01.05.2022 18:48 Відповісти
Та Джулька биндеровка всем известно.
Так и рвалась вчера Калину заспивать-
не дали ей разкрыться
Так она в бомбоубежище" Нэсе Галя воду" сбацала,шоб нихто не догадался.
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01.05.2022 18:51 Відповісти
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01.05.2022 18:51 Відповісти
машка проспалась?
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01.05.2022 18:51 Відповісти
її розбудили; але похмелитись вона не встигла.
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01.05.2022 19:03 Відповісти
Просили Джавелины, а отправили Джоли Ангелину)
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01.05.2022 18:52 Відповісти
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01.05.2022 18:53 Відповісти
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01.05.2022 22:26 Відповісти
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01.05.2022 18:54 Відповісти
""
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01.05.2022 19:01 Відповісти
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01.05.2022 18:54 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.05.2022 18:57 Відповісти
Мені здаеться, що вони її навмисне на роботу взяли, щоб на ній кожну партію отої "Аргентинської муки" тестувати...
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01.05.2022 19:04 Відповісти
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01.05.2022 19:06 Відповісти
Если с Джоли, по мнению немытоголовой, это спектакль то рашка в нем тогда активно участвовала. Зачем же вы ракеты запускали, что Джоли пришлось в подвал прятаться. Сами же картинку для ТВ и сделали
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01.05.2022 19:06 Відповісти
не варто..

емоційно реагувати на будь-що сказане цією алкоголічкою....
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01.05.2022 19:07 Відповісти
Жду сообщений о том ,что кацапия завоевала Альфаценетавра
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01.05.2022 19:08 Відповісти

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01.05.2022 19:11 Відповісти
Какой УЖАС! Я представил себе, как открываю глаза, мне плохо, все болит а надо мной, участливо, склонился Петросян. А вдруг еще и пошутит, что нибудь. Все, дальше яркая вспышка и далекий свет в конце тоннеля.
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01.05.2022 19:45 Відповісти
Судя по улыбке орка и по каске у него на голове, я думаю, что это постановочное фото.
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01.05.2022 20:26 Відповісти
"Два тижні, як колись у Будьоннівську, київські терористи тримають у заручниках цивільних на "Азовсталі", не даючи їм вийти, покинути розташування залишків "добробатівських" бойовиків", - написала Захарова у https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/2517 telegram -каналі. .Джерело:
То навіщо ви , кацапня срана , бомбите - вбиваєте тих цивільних -заручників . ?? . Ви шо , й.бнуті ??
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01.05.2022 19:11 Відповісти
Теж саме хотів прокоментувати. Вирішили «звільняти» цивільних заручників від "добробатівських" бойовиків" 3-х тонними авіабомбами. Все як у Беслані, асвабадітєлі хр..нави
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02.05.2022 08:05 Відповісти
Весь мир уже увидел пьяную , агрессивную, вонючую харю вашей "Рассеи", опустившейся до уровня скота, быдлоты. И попытки играть в цивилизацию для вашей помойки уже окончены, приговор ей вынесен. Так что завалите свое хлебало, ущербные деграданты, ваше мнение абсолютно никому не интересно.
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01.05.2022 19:15 Відповісти
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01.05.2022 19:15 Відповісти
он воно що ...

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01.05.2022 19:21 Відповісти
нашу увагу не так вже й просто відволікти
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01.05.2022 21:45 Відповісти
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01.05.2022 22:28 Відповісти
Яке кончене..
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01.05.2022 19:16 Відповісти
Хана оркам ___Малифисента приїхала
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01.05.2022 19:26 Відповісти
***********

є в цьому світі тупіша істота чім кацапи ? От не можу уявити
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01.05.2022 19:35 Відповісти
ФСБ повідомило що 30 квітня в Москві була затримана ще одна ДРГ укронацистів. Метою гдиверсантів було насильницьким способом помити Машці захаровій голову.
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01.05.2022 19:38 Відповісти
🤣
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01.05.2022 19:42 Відповісти
Якщо приїзд Анжелки відволік увагу кацапів і допоміг вивезти більше людей з Маріуполі, то не даремно приїхала.
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01.05.2022 19:56 Відповісти
Вона ж відвідувала сирійських біженців та африканських голодуючих. Нікому з них, щоправда, легше не стало від РАШИСТСЬКОЇ ДОПОМОГИ сірійцям , котрих вони бомбили так само як зараз ******** в Україні, котрій теж від цього легше не стало.Тварини більш гуманішші від рашистів.
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01.05.2022 20:03 Відповісти
Як ще може відреагувати кацапська уродіна з немитою головою на одну з найгарніших жінок у світі?
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01.05.2022 20:10 Відповісти
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01.05.2022 20:15 Відповісти
Погорілі пердаки мокшан, лузгають як попкорн! ухаха! Срана срань все ніяк не змириться, що вони вже сміття на задвірках історії. Зараз як почнуть до нас їхати гллівудські зірки, сраних кацапів взагалі порозриває! хаха!
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01.05.2022 20:33 Відповісти
Якого біса тут транслювати фантазії глистів? "Цензор" вас найняли транслювати бред людожерів, ви за кого -за Україну,чи виправдовуете збоченців та люджерів?
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01.05.2022 21:09 Відповісти
а я не проти, нехай нашу увагу відволікає Анджеліна, а їхню Стівен Сігал вкупі з Депард"є
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01.05.2022 21:46 Відповісти
Навіть депард'є сказав,що путлер-шизофренік та довбо@б. Це ж треба так обісратись,що аж пузатий Жерар прозрів))
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01.05.2022 23:34 Відповісти
 
 