Анджеліну Джолі направили в Україну, аби відволікти увагу від "Азовсталі", - МЗС РФ
Речниця російського міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі направили в Україну, аби відволікти від Азовсталі у Маріуполі, "де київські терористи тримають у заручниках цивільних".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Два тижні, як колись у Будьоннівську, київські терористи тримають у заручниках цивільних на "Азовсталі", не даючи їм вийти, покинути розташування залишків "добробатівських" бойовиків", - написала Захарова у telegram-каналі.
На думку представніці МЗС РФ "генії западного піара" намагаються відволікти увагу світовох преси від "Азовсталі", де "людей на волю там не випускають саме озброєні українські нацформування". Для цьго направили в Україну посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі.
"Дзвонять найрозкрученішому представнику всього світу – Анджеліні Джолі. Це так легко продати обивателю: "Всесвітньо відома актриса потрапила під ракетний обстріл в Україні". Вона ж посол доброї волі, хоча ООН і поспішила відхреститися від своєї залученості до її львівських канікул. Вона ж відвідувала сирійських біженців та африканських голодуючих. Нікому з них, щоправда, легше від цього не стало. Але це нікому не цікаво. Головна мета досягнута – увага світової преси відвернена від "Азовсталі", - йдеться в дописі Захарової.
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у машки, чи у орків мордору? Адже лапті довіряють їй...
- Мене нудить від Джолі!
А Анжеліна Джоді в свою счергу відповіла їй
- А мене нудить від козинаки, канделаки та іншої липкої погані
Давайте услышим ФИО И ДОЛЖНОСТЬ представителя ООН , который открестился от Джоли как посланца ООН.
И где это узнать ? ( надоело ВЕКОВОЕ кацапское враньё)
тем больше она похожа
на заявления МИД РФ" (с)
Так и рвалась вчера Калину заспивать-
не дали ей разкрыться
Так она в бомбоубежище" Нэсе Галя воду" сбацала,шоб нихто не догадался.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
емоційно реагувати на будь-що сказане цією алкоголічкою....
То навіщо ви , кацапня срана , бомбите - вбиваєте тих цивільних -заручників . ?? . Ви шо , й.бнуті ??
є в цьому світі тупіша істота чім кацапи ? От не можу уявити