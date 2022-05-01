Анджеліну Джолі направили в Україну, аби відволікти увагу від "Азовсталі", - МЗС РФ

Речниця російського міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі направили в Україну, аби відволікти від Азовсталі у Маріуполі, "де київські терористи тримають у заручниках цивільних".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні, як колись у Будьоннівську, київські терористи тримають у заручниках цивільних на "Азовсталі", не даючи їм вийти, покинути розташування залишків "добробатівських" бойовиків", - написала Захарова у telegram-каналі.

На думку представніці МЗС РФ "генії западного піара" намагаються відволікти увагу світовох преси від "Азовсталі", де "людей на волю там не випускають саме озброєні українські нацформування". Для цьго направили в Україну посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі.

"Дзвонять найрозкрученішому представнику всього світу – Анджеліні Джолі. Це так легко продати обивателю: "Всесвітньо відома актриса потрапила під ракетний обстріл в Україні". Вона ж посол доброї волі, хоча ООН і поспішила відхреститися від своєї залученості до її львівських канікул. Вона ж відвідувала сирійських біженців та африканських голодуючих. Нікому з них, щоправда, легше від цього не стало. Але це нікому не цікаво. Головна мета досягнута – увага світової преси відвернена від "Азовсталі", - йдеться в дописі Захарової.

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