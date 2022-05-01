У Житомирі затримали ще одного колаборанта, який під час занять у фітнес-клубі розповідав про "братський народ"

У Житомирі викрили ще одного колаборанта. Під час занять у фітнес-клубі чоловік переконував, що "російський братський народ прийшов із миром".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у публічному запереченні збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень і дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України)", - сказано в повідомленні.

Слідством установлено, що для колабораційної діяльності житомирянин обрав спортивний майданчик одного з місцевих фітнес-клубів.

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Під час занять підозрюваний привселюдно виправдовував дії збройних сил Російської Федерації, намагаючись переконати присутніх у тому, що росіяни - "братський народ, який прийшов з миром, щоб змінити діючу владу на лояльну до РФ, при якій українцям буде краще".

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції.