У Житомирі затримали ще одного колаборанта, який під час занять у фітнес-клубі розповідав про "братський народ"
У Житомирі викрили ще одного колаборанта. Під час занять у фітнес-клубі чоловік переконував, що "російський братський народ прийшов із миром".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у публічному запереченні збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень і дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України)", - сказано в повідомленні.
Слідством установлено, що для колабораційної діяльності житомирянин обрав спортивний майданчик одного з місцевих фітнес-клубів.
Під час занять підозрюваний привселюдно виправдовував дії збройних сил Російської Федерації, намагаючись переконати присутніх у тому, що росіяни - "братський народ, який прийшов з миром, щоб змінити діючу владу на лояльну до РФ, при якій українцям буде краще".
Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції.
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https://www.unian.ua/politics/eks-regional-vilkul-ziznavsya-shcho-banderivci-mali-raciyu-novini-ukrajina-11792745.html "Екс-регіонал Вілкул зізнався, що бандерівці мали рацію"
- про бобрів, в них такі зуби, як бензопила
Конституция отодвигается,его и расстрелять можно.
У даному випадку - це пряме посягання на територіальну цілістність країни.
Але якщо чесно, я теж не розумію причини такого воістину братського відношення до колаборантської гидоти. Між іншим, якщо б в місто зайшли його "братіки", воно одразу забуло би про те, що ми ж теж наче як "братіки", і кинулося б за долю в дєрібані мародерки здавать українців орківським командам зачистки. А ви його в воєнний час: в тепло, в халявне житло, годуєте, ще й жодного навіть зуба не вибили. Ідіотизм чи шкідливий гуманізм?
Ст. 25 Основного Закону гарантує громадянам України, що вони не можуть бути позбавлені громадянства і не можуть бути вигнаними за межі України або виданими іншій державі.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82#searchInput Перейти до пошуку
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.
Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави; залежно від міри шкоди державі, спричиненої колаборантом, передбачалось або довгострокове ув'язнення, або смертна кара.
Цьому бовдуру надавати по сраці, всунути йому в руки мітлу березову і нехай **** мете вулиці до кінця війни, а прокурорам, а х.з. що пркурорам.