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Новини Війна
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Евакуацію жителів Маріуполя з інших районів міста перенесено на ранок 2 травня, - міськрада

маріуполь

Розпочата евакуація цивільних з Азовсталі. Евакуація мешканців з інших районів Маріуполя відбудеться у понеділок, 2 травня, о 8:00.

Про це повідомила пресслужба міської ради Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Сьогодні в Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста почалася евакуація громадян з території комбінату Азовсталь. Більше інформації буде пізніше. Віримо та чекаємо на повернення людей на підконтрольну Україні територію. З урахуванням безпеки, евакуація мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня)", - йдеться у повідомленні.

Початок евакуації запланований на 8:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

Також читайте: Розпочалася евакуація цивільних з "Азовсталі", - Зеленський

Автор: 

Маріуполь (3241) евакуація (2333)


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Вродь хорошо, а вродь и гивной воняет. Непонятно как к этому относиться -_-.
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01.05.2022 19:09 Відповісти
Увага, Маріуполь: зміна часу початку евакуації.
Завтра, 2 травня, евакуація у Маріуполі розпочинається о 7:00. Точка збору - ТРЦ «Порт Сіті».

Якщо підтримуєте за'язок з тими, хто залишається, у заблокованому місті, передайте їм цю інформацію.
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01.05.2022 23:32 Відповісти
Щось дуже швидко вздулась евакуація, відлік пішов на години, а тут ... завтра.
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01.05.2022 19:14 Відповісти
Ой!А "Нелох Всех времён и народов",уже провозгласил...Неужели Сам ермак,его обманул?Может "пасматреть в глаза"?
"Какая разница"?
"В моей голове..."эвакуация -есть!
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01.05.2022 19:14 Відповісти
цікаво, про що зараз думають виборці Зелі. Вони напевно, навіть найтупіші з них були в **** у передчутті Великої війни, коли Зеля кликав на шашлики.

Що вони думають про Зелю зараз? Каються своїм вибором або пишаються ним, боневтік?

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01.05.2022 19:23 Відповісти
арахамияверещук стыдливо умалчивают, что людей вывозят в днрею.
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01.05.2022 19:20 Відповісти
Я так понимаю, что об эвакуации военных (вместе с Азовом) речи не идёт...
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01.05.2022 19:34 Відповісти
 
 