Евакуацію жителів Маріуполя з інших районів міста перенесено на ранок 2 травня, - міськрада

Розпочата евакуація цивільних з Азовсталі. Евакуація мешканців з інших районів Маріуполя відбудеться у понеділок, 2 травня, о 8:00.

Про це повідомила пресслужба міської ради Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Сьогодні в Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста почалася евакуація громадян з території комбінату Азовсталь. Більше інформації буде пізніше. Віримо та чекаємо на повернення людей на підконтрольну Україні територію. З урахуванням безпеки, евакуація мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня)", - йдеться у повідомленні.

Початок евакуації запланований на 8:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

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