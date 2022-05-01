Евакуацію жителів Маріуполя з інших районів міста перенесено на ранок 2 травня, - міськрада
Розпочата евакуація цивільних з Азовсталі. Евакуація мешканців з інших районів Маріуполя відбудеться у понеділок, 2 травня, о 8:00.
Про це повідомила пресслужба міської ради Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно. Сьогодні в Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста почалася евакуація громадян з території комбінату Азовсталь. Більше інформації буде пізніше. Віримо та чекаємо на повернення людей на підконтрольну Україні територію. З урахуванням безпеки, евакуація мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня)", - йдеться у повідомленні.
Початок евакуації запланований на 8:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".
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Завтра, 2 травня, евакуація у Маріуполі розпочинається о 7:00. Точка збору - ТРЦ «Порт Сіті».
Якщо підтримуєте за'язок з тими, хто залишається, у заблокованому місті, передайте їм цю інформацію.
"Какая разница"?
"В моей голове..."эвакуация -есть!
Що вони думають про Зелю зараз? Каються своїм вибором або пишаються ним, боневтік?