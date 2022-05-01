Основні зусилля ворог зосередив на Криворізькому напрямку. На Миколаївщині проводить перегрупування, - Генштаб про ситуацію на півдні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південному напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку у фейсбуці Міністерства оборони України.
У повідомленні зазанчається: "На Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.
Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки. На Миколаївському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів.
З метою уточнення обстановки та виявлення позицій наших підрозділів противник провів повітряну розвідку із залученням БпЛА у східній частині Миколаївської та північно-західній частині Херсонської областей".
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▪️Думаю, з першого разу ініціатива не пройде; але це сигнал *****, що з другого може.
* https://t.me/Sharpreview/13524 Олег Шарп
Можете ради интереса посмотреть на операции по разрушении подобных дамб в Руре в Германии авиациеей союзников -бомбами Дамбастер и Толлбой-там подробно все описано.
Є два так званих малих Антонівських мости - залізничний і авто - через річку Конка (1 км південніше Дніпра тече там паралельно -хто не в курсі).
Мости значно менші дніпровських - і знищити і відновити легше.
А дамба - буде "вузьке місце."
Та коли ці мости б знищити - вони самі Херсон лишать і всі збіжаться до дамби.