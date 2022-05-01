Основні зусилля ворог зосередив на Криворізькому напрямку. На Миколаївщині проводить перегрупування, - Генштаб про ситуацію на півдні

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку у фейсбуці Міністерства оборони України.

У повідомленні зазанчається: "На Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки. На Миколаївському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів.

З метою уточнення обстановки та виявлення позицій наших підрозділів противник провів повітряну розвідку із залученням БпЛА у східній частині Миколаївської та північно-західній частині Херсонської областей".

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