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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Основні зусилля ворог зосередив на Криворізькому напрямку. На Миколаївщині проводить перегрупування, - Генштаб про ситуацію на півдні

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку у фейсбуці Міністерства оборони України.

У повідомленні зазанчається: "На Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки. На Миколаївському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів.

З метою уточнення обстановки та виявлення позицій наших підрозділів противник провів повітряну розвідку із залученням БпЛА у східній частині Миколаївської та північно-західній частині Херсонської областей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли село на Дніпропетровщині. Поранено жінку, - ОВА

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) Миколаївська область (2290) Дніпропетровська область (3826)


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Топ коментарі
+28
ВСЕХ кацапов ЗАВАЛИМ и на Юге и на Севере и на Востоке ,только СМЕРТЬ ждёт на нашей земле падаль ватную !
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01.05.2022 19:47
+14
Конгресмен Адам Кінзінгер (республіканець, штат Ілінойс) оголосив про внесення спільної резолюції, яка дозволить використовувати Збройні сили США для захисту територіальної цілісності України у випадку, якщо ***** посилить війну проти України.

▪️Думаю, з першого разу ініціатива не пройде; але це сигнал *****, що з другого може.

* https://t.me/Sharpreview/13524 Олег Шарп
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01.05.2022 19:56
+11
Виграйте час до зброї НАТО, вона уже в дорозі і тоді зметите цю нечість з землі України. Специ уже є, вони ЗСУ і народ. Тримайтесь і перемагайте
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01.05.2022 19:54
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ВСЕХ кацапов ЗАВАЛИМ и на Юге и на Севере и на Востоке ,только СМЕРТЬ ждёт на нашей земле падаль ватную !
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01.05.2022 19:47 Відповісти
Пивни на пивдне получат по гребню🐔❗💥
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01.05.2022 19:47 Відповісти
Виграйте час до зброї НАТО, вона уже в дорозі і тоді зметите цю нечість з землі України. Специ уже є, вони ЗСУ і народ. Тримайтесь і перемагайте
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01.05.2022 19:54 Відповісти
у суджі міст втомився, а в херсоні ні
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02.05.2022 00:13 Відповісти
Просто орки упорные и запрограммированы на самоуничтожение.
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01.05.2022 19:56 Відповісти
Их банально много, очень много. Но ВСУ активно работают над этой проблемой.
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01.05.2022 20:20 Відповісти
В ВСУ больше людей, но меньше техники, арты, но скоро все изменится
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01.05.2022 21:50 Відповісти
З 250 тисяч реально воювати можуть тільки 80...90 тисяч - решта це тил і забезпечення. Ще й не всі на фронті. Скоріше співвідношення в більшості місць 1 до 2 не в нашу користь.
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01.05.2022 22:27 Відповісти
Конгресмен Адам Кінзінгер (республіканець, штат Ілінойс) оголосив про внесення спільної резолюції, яка дозволить використовувати Збройні сили США для захисту територіальної цілісності України у випадку, якщо ***** посилить війну проти України.

▪️Думаю, з першого разу ініціатива не пройде; але це сигнал *****, що з другого може.

* https://t.me/Sharpreview/13524 Олег Шарп
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01.05.2022 19:56 Відповісти
А шо так, изюм всё? Или ищут собаки слабые точки?
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01.05.2022 19:57 Відповісти
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01.05.2022 19:58 Відповісти
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01.05.2022 20:09 Відповісти
Солодкий город в порядку е таке поняття Военая тайна.
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01.05.2022 20:13 Відповісти
*** КАЦАПАМ, А НЕ МІЙ МИКОЛАЇВ
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01.05.2022 20:16 Відповісти
через антоновский мост русня вывозит зерно в крым, через него поступает живая сила и техника орков. почему этот мост до сих пор работает на русню и не разрушен?
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01.05.2022 20:19 Відповісти
Так, мені це теж дуже цікаво. А також дамба Каховського водосховища.
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01.05.2022 20:30 Відповісти
А ти повертати території по ту сторону Дніпра як збираєшся?
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01.05.2022 22:29 Відповісти
Со сторони Запоріжжя
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04.05.2022 00:58 Відповісти
Цікаво, чи реально зруйнувати каховську дамбу? Бо тоді всі російсь війська будуть відрізані. Можливо, для цього достатньо спустити 2-3 верніх водосховища.
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01.05.2022 20:29 Відповісти
ви що , хочете втопити все населення вздовж дніпра ?
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01.05.2022 20:33 Відповісти
Дніпра
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01.05.2022 20:34 Відповісти
Можна поступово спустити воду через шлюзи щоб не було високої волни. Але це повинні прорахувати фахівці. Головне щоб вода розмила каховську дамбу. Тоді все, кацапи відрізані. А ви порахуйте клільки людей вони можуть ще вбити, якщо дамба та міст в Херсоні залишаться.
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01.05.2022 20:45 Відповісти
насчет дамбы скажу сразу -это полная ерунда,можно утопить все население ниже ,да и разбить ее быстро и легко не получится-нужны спецбомбы массой от 3-9 тонн,и не одна.
Можете ради интереса посмотреть на операции по разрушении подобных дамб в Руре в Германии авиациеей союзников -бомбами Дамбастер и Толлбой-там подробно все описано.
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01.05.2022 21:06 Відповісти
Усім дописувачам ще раз:
Є два так званих малих Антонівських мости - залізничний і авто - через річку Конка (1 км південніше Дніпра тече там паралельно -хто не в курсі).
Мости значно менші дніпровських - і знищити і відновити легше.

А дамба - буде "вузьке місце."

Та коли ці мости б знищити - вони самі Херсон лишать і всі збіжаться до дамби.
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01.05.2022 21:57 Відповісти
 
 