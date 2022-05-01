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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Конгресі США внесли резолюцію, яка дозволить використання армії в Україні

сша,лендліз

Член Палати представників Сполучених Штатів Адам Кінзінгер оголосив про внесення спільної резолюції, що дозволить використання американської армії для захисту територіальної цілісності України.план

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт конгресмена.

Конгресмен від Іллінойса прагне дозволити використання армії США в Україні в разі ескалації війни президентом РФ Володимиром Путіним. Резолюція покликана надати американському президенту повноваження реагувати на сценарій, за якого Росія використає хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України.

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"Сьогодні в Америки є можливість знову заявити про свою підтримку людей, що прагнуть свободи і твердо протистоять авторитаризму. Поспілкувавшись із держсекретарем Блінкеном і почувши його серйозну занепокоєність щодо застосування Путіним хімічної зброї, я впевнений, що Сполучені Штати продемонструють міжнародній спільноті, що ми не потерпимо безглуздого насильства", – заявив Кінзінгер.

Член Палати представників також процитував Байдена, який заявив про необхідність "зупинити Путіна". Конгресмен упевнений, що для такої цілі резолюція надасть необхідні інструменти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит делегації Конгресу США до Києва: Америка твердо стоїть на боці України

Автор: 

Конгрес США (1234) підтримка (623)


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Топ коментарі
+105
Конгресу США-респектище...
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01.05.2022 20:31
+39
В сети все больше публикаций - Украина vs РФ: в каком случае Польша не будет участвовать в мирном соглашении

Польша не намерена участвовать в мирном соглашении, если частью условий будет сдача части украинской территории России.

Это пугает, люди будьте бдительными.
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01.05.2022 20:32
+36
да, но без них ни о какой победе нельзя было бы и мечтать
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01.05.2022 20:43
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Это будет способ давления на русосвиней.Перейдете черту-захватим Мацкву.
Шоб его шавки там меньше про атомные бомбы фантазировали.
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01.05.2022 21:00 Відповісти
Красавцы! А почему бы и не защитить всех Украинцев говорящих по английски. »Байден введи»
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01.05.2022 21:10 Відповісти
було б непогано .хоча б "спину" в Чорному морі прикрили б фрегатами,наприклад.
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01.05.2022 21:10 Відповісти
так перед входом в Босфор уже давно стоит(ял) французский авианосец с полным фаршем на борту для подстарховки
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02.05.2022 05:57 Відповісти
И вот тогда, мы вам откроем тайну и проведём экскурс по Чернобаевке - Добро пожаловать, американские друзья.
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01.05.2022 21:20 Відповісти
за нами не заржавеет
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01.05.2022 21:37 Відповісти
Дофантазировался куйло.
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01.05.2022 21:37 Відповісти
Давно пора підігнати Aegis до Одеси.
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01.05.2022 21:42 Відповісти
AEGIS може вїбати хоч із Середземного або Егейсьвого
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01.05.2022 21:48 Відповісти
Молодці американці! В них та не тільки в них, відчувається, що чешуться руки завдати жару рузькій свиноті! Камон, велкам ту Юкрейн деар френдз!
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01.05.2022 21:47 Відповісти
Вже два громадянина США загинули на нашій землі один із них 22 річний хлопець залишив дружину і трьох місячну дитину. За все тільки слова подяки і надії що американці не покинуть нам допомагати бити ворога.
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01.05.2022 21:50 Відповісти
У США віднедавна з'явився серйозний туз в рукаві і це скоріш за все доведена до кінця і насичена система ПРО. Плюс очевидно повна інформація про місценаходження усіх боєголовок рф. При таких розкладах треба негаяти час і нанести превентивний ядерний удар, тим більше ,що буде він при повній підтримці світового товариства. Все що зараз потрібно -це найменший привід його здійснити і всі якщо непідтримають то поставляться з розумінням
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01.05.2022 22:02 Відповісти
Найбільш небезпечні ядерні боєголовки на підводних човнах.
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01.05.2022 22:14 Відповісти
ні, воні відслідковуються, набльш небезпечні на залізничній колії тому що невідомо де воyа в даний момент, і відслідкувати надзвичайно важко.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
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01.05.2022 22:55 Відповісти
И шо, 68 штук, найдутся бомбы и по ним ударить, а так что лодки, рабсеяне на берегу ждут морячков. И никто не желает за *********** в пекло, это пока их не коснулось было уря и резать хахлов, а теперь трупы будут в каждой рабсейской семье. Доигрались с угрозами, ненавистью и войной ко всему миру.
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01.05.2022 23:39 Відповісти
ты идиот и начитался таких же
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02.05.2022 05:58 Відповісти
русским конец!
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01.05.2022 22:35 Відповісти
не русскім, а кацапам.
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01.05.2022 22:53 Відповісти
А це хіба не одна ху.ня ?
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02.05.2022 00:14 Відповісти
Русскіє - занадто інтелігентно...
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02.05.2022 00:37 Відповісти
Кацапсячі кацапідари!!!
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02.05.2022 01:05 Відповісти
... мягко, выражаясь русский это как аналог : млекопитающее / и тама и тута - описательное прилагательное/
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02.05.2022 04:47 Відповісти
одна херня - русские руськi рассеяне рашковане русичи русины все они сейчас враги Украинцев
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02.05.2022 06:00 Відповісти
Ну что вы так переживаете рабсеяне, всё нормально, как и в другой мировой войне, американцы помогают победить фашистов. Так получилось, что вы взрастили в своей стране неофашизм и ***********.
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01.05.2022 23:19 Відповісти
Yes!!! Come along! We'll feed you and give you our houses!!!
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01.05.2022 23:21 Відповісти
Единственное что спасёт рабсию от поражения и развала, это убраться с территории Украины и поменять риторику к прогрессивному миру. Ну а *********** в утиль, бесполезное и крайне вредное человеконенавистническое существо.
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01.05.2022 23:24 Відповісти
Єрмак засмучений від новин, що він про цю "поразку" доповість своєму керівництву в кремлі? Бо зелень проти НАТО, та за нейтральний статус.
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01.05.2022 23:46 Відповісти
да и аванс в Омане уже получили - а потом будут как мертвечук - обосраные в наручниках сидеть
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02.05.2022 06:02 Відповісти
Фантастика з серії "хотєть нє врєдно": Конгресі США внесли резолюцію, яка дозволить використання армії в Україні для захисту територіальної цілісності України!?

Конгресмен від Іллінойса прагне дозволити використання армії США в Україні в разі ескалації ... Навіть не група конгресменів...

Написав той конгресмен від Іллінойса вилами на воді... Якщо навіть почнуть ту резолюцію розглягадати, то яка буде підтримка?

Фантастика з серії "хотєть нє врєдно"...
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02.05.2022 06:43 Відповісти
Коля, просто сиди на бутылке молча
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02.05.2022 12:03 Відповісти
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