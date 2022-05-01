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Новини
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БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ: Росія втрачає надію на Донбасі. День 67. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

бц

67-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

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Дивіться також: Як Україна повертатиме Херсон? День 65 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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01.05.2022 21:05 Відповісти
Полк "Азов" предоставил кадры операции по спасению людей в Мариуполе.https://twitter.com/i/status/1520829277985558530
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01.05.2022 21:21 Відповісти
А що не зрозумiлого: Iм сказали купiть три SIM карти - вони й записали sim 3.
Купили гру.
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01.05.2022 23:31 Відповісти
екстракшн автобусами з прапорами динири доставили людей до орків на ніч
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01.05.2022 21:46 Відповісти
з новим мікрохвоном голос пана Богдана набув соковитості та мужності
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01.05.2022 21:50 Відповісти
 
 