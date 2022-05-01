БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ: Росія втрачає надію на Донбасі. День 67. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
67-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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