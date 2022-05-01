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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку 1 травня було відбито 5 атак, знищено 57 окупантів, 1 танк, 12 броньованих машин, 6 артсистем, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило оперативну інформацію щодо бойових дій 1 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці угруповання.

У повідомленні зазначається: "1 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ. Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневого ураження. В результаті боїв було знищено: особового складу – 57; танків – 1; БМП – 5; БТР – 5; МТЛБ – 2; артилерійських систем – 6; АТТ – 3; БПЛА – 4".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 30 квітня відбито 5 атак ворога. Знищено 81 окупанта, 3 танки, 6 БМП, 1 літак і 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техніка (1845) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+4
Пробачте,що не в тему, не можу зрозуміти,-- тільки мене підтошнює від ведучої 1+1 Мосійчук?
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01.05.2022 21:45
+3
https://t.me/dvish_alive/13238 https://t.me/dvish_alive/13238

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01.05.2022 21:18
+3
Кацапня зробила ще один фарш-бросок..
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01.05.2022 21:43
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https://t.me/dvish_alive/13238 https://t.me/dvish_alive/13238

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01.05.2022 21:18 Відповісти
СЛАВА !!!!!!!
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01.05.2022 21:27 Відповісти
У них уже что, танки заканчиваются? А за 6 арттсистем особо приятно
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01.05.2022 21:27 Відповісти
За даними американської та британської розвідки, для нападу на Україну, станом на 23 лютого 2022 року, було приготовлено 1 200 танків, всього на Росії у робочому стані ~ 3 000 танків. І ще дуже багато у неробочому стані, які теоретично можно відремонтувати. Але потрібен час і комплектуючі, які із-за санкції дістати дуже важко. Тому рахуйте самі.
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01.05.2022 21:42 Відповісти
Так я і рахую. Якщо знищили 1000+ танків з 1200, то танків вже майже нема, навіть якщо вони щось і підгнали з резервів. Лише хотів упевнитись в своїх спостереженнях. Дякую Вам. Упевнився
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01.05.2022 22:24 Відповісти
1300 танків на 8 армій. В Україні зараз 10 - а це ще +-350 штук. Плюс щось відновили або розконсервували. Я би оцінив десь в 700 штук.
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01.05.2022 22:51 Відповісти
замеси пристойні, навіть після вчорашнього накриття касапського ізюмського штабу з герасимовим і сімоновим. Бо по ідеї орки мали би втратити мотивацію.
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01.05.2022 21:32 Відповісти
Кацапня зробила ще один фарш-бросок..
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01.05.2022 21:43 Відповісти
Пробачте,що не в тему, не можу зрозуміти,-- тільки мене підтошнює від ведучої 1+1 Мосійчук?
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01.05.2022 21:45 Відповісти
Гадаю, багато хто не в змозі на неї дивитись взагалі.
Тільки до чого ви їїзгадуєте?
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02.05.2022 13:46 Відповісти
Спасибо ВСУ за правду!
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01.05.2022 21:49 Відповісти
В результаті боїв було знищено: особового складу - 57... ©

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01.05.2022 23:07 Відповісти
 
 