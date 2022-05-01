На Східному напрямку 1 травня було відбито 5 атак, знищено 57 окупантів, 1 танк, 12 броньованих машин, 6 артсистем, - ОТУ "Схід"

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило оперативну інформацію щодо бойових дій 1 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці угруповання.

У повідомленні зазначається: "1 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ. Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту окупантів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневого ураження. В результаті боїв було знищено: особового складу – 57; танків – 1; БМП – 5; БТР – 5; МТЛБ – 2; артилерійських систем – 6; АТТ – 3; БПЛА – 4".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 30 квітня відбито 5 атак ворога. Знищено 81 окупанта, 3 танки, 6 БМП, 1 літак і 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"