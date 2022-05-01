В МЗС відповіли на заяву Захарової про Анджеліну Джолі та "Азовсталь": "Подобається, не подобається - а Москві доведеться змиритися з новою реальністю"

У відомстві Дмитра Кулеби потролили колег з МЗС РФ після недолугого коментаря речниці російського міністра Марії Захарової про візит Анджеліни Джолі до України.

Як передає Цензор.НЕТ, речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував на сторінці у фейсбуці заяву Захарової.

В українському МЗС констатували, що "МЗС РФ схвилював приїзд до України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі" і порадили російським колегам звикати до того, що події у світі розвиваються не на їхню користь.

"Подобається, не подобається — а Москві доведеться змиритися з новою реальністю: Україна може зателефонувати "найрозкрученішому представнику всього світу", а Росія - ні. Від російського режиму зараз відхрещюються навіть маргинальні зірки іноземного шоу-бізнесу", - нагадав Ніколенко.

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Речник МЗС також зазначив, що як би не намагалися в Москві дискредитувати мету поїздки американської акторки, світ побачив достатньо доказів варварства путінської Росії через її війну проти України.

"Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії. Ось і залишається лише працювати над імпортозаміщенням. Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона", - пожартував Ніколенко і додав: "Шановні колеги з російського МЗС, наступного разу не забувайте про творчий колектив "загони Путіна".

Нагадаємо, 30 квітня посол доброї волі ООН Джолі приїхала до України. Вона зайшла в кав’ярню в житловому масиві Сихів. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Анджеліну Джолі направили в Україну, аби відволікти від Азовсталі у Маріуполі, "де київські терористи тримають у заручниках цивільних".