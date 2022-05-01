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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В МЗС відповіли на заяву Захарової про Анджеліну Джолі та "Азовсталь": "Подобається, не подобається - а Москві доведеться змиритися з новою реальністю"

джолі

У відомстві Дмитра Кулеби потролили колег з МЗС РФ після недолугого коментаря речниці російського міністра Марії Захарової про візит Анджеліни Джолі до України.

Як передає Цензор.НЕТ, речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував на сторінці у фейсбуці заяву Захарової.

В українському МЗС констатували, що "МЗС РФ схвилював приїзд до України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі" і порадили російським колегам звикати до того, що події у світі розвиваються не на їхню користь.

"Подобається, не подобається — а Москві доведеться змиритися з новою реальністю: Україна може зателефонувати "найрозкрученішому представнику всього світу", а Росія - ні. Від російського режиму зараз відхрещюються навіть маргинальні зірки іноземного шоу-бізнесу", - нагадав Ніколенко.

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Речник МЗС також зазначив, що як би не намагалися в Москві дискредитувати мету поїздки американської акторки, світ побачив достатньо доказів варварства путінської Росії через її війну проти України.

"Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії. Ось і залишається лише працювати над імпортозаміщенням. Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона", - пожартував Ніколенко і додав: "Шановні колеги з російського МЗС, наступного разу не забувайте про творчий колектив "загони Путіна".

Нагадаємо, 30 квітня посол доброї волі ООН Джолі приїхала до України. Вона зайшла в кав’ярню в житловому масиві Сихів. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Анджеліну Джолі направили в Україну, аби відволікти від Азовсталі у Маріуполі, "де київські терористи тримають у заручниках цивільних".

Автор: 

МЗС (4157) МЗС рф (963) Захарова Марія (357) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+59
Зачем коментировать пьяный бред дикой русни?
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01.05.2022 21:32
+32
А знаете почему такая реакция на Красивую Женщину, -Потому что у 90 % козломордых баб фигура "картошки", небритые ноги и окатышы на жопе - эталонное наследие совка !
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01.05.2022 21:44
+27
про хор Алєксандрова треба було нагадати
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01.05.2022 21:35
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Зачем коментировать пьяный бред дикой русни?
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01.05.2022 21:32 Відповісти
А Мзс може ігнорувати ворога ?

чи треба все рівно принижуватись і ввдгавкувати ?
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01.05.2022 21:33 Відповісти
это такая порода дикарей, которая на каждый тывк должна получать или с кулака по ****** или смачный харчок соплей и слюней в глаза. По другому эта тупиковая ветка не понимает, что в интернетах что на официальном уровне.
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01.05.2022 21:45 Відповісти
+++++++++++
Кацапське бидло занадто спрощене і не розуміє таких речей, як презирливе ігнорування - воно вважає, що це "нам боятся дажыть в ответ чавой-та вякнуть, такие мы грозные!"
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01.05.2022 22:00 Відповісти
Так давайте спустимося до їх дебільного рівня. Вони там як риба у воді і поб'ють нас там легко
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02.05.2022 06:48 Відповісти
І ще - а нам не ***** на їхні мрії?
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02.05.2022 06:50 Відповісти
І ще ( шось мене зранку поперло ) - вони хочуть газ за рублі продавати, а нам треба реагувати тільки на заяви від них українською
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02.05.2022 06:54 Відповісти
про хор Алєксандрова треба було нагадати
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01.05.2022 21:35 Відповісти
И кто там унас считает рашиков уважаемыми?
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01.05.2022 21:37 Відповісти
Колеги??
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01.05.2022 21:39 Відповісти
манька что-то тяжёлое нюхнула и боярой запила или у этой кизды полное разрушение остатков мозга.
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01.05.2022 21:39 Відповісти
Тут далі розповідь про наркомафію, пов'язану з ******, - https://twitter.com/ibubenagain/status/1520398072643084288

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01.05.2022 22:03 Відповісти
Маячня
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01.05.2022 22:34 Відповісти
А що,ти поставщик?🤨
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01.05.2022 23:37 Відповісти
А что делать, если кокаин в эстонской таможне попал и дилеры клея "Момент" из России ушли? Нюхает носки Соловьёва.
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01.05.2022 22:06 Відповісти
А знаете почему такая реакция на Красивую Женщину, -Потому что у 90 % козломордых баб фигура "картошки", небритые ноги и окатышы на жопе - эталонное наследие совка !
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01.05.2022 21:44 Відповісти
Господи! Что такое "окатыши на жопе"?
Перед глазами прямо страшилка с сигаретной пачки, типа, рак гортани, минздрав предупреждает...
Я уже боюсь собственного воображения....
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02.05.2022 22:26 Відповісти
Ещё осталось с какой то кацапской синячкой дискуссии вести.
Она стекломой канистрами глушит
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01.05.2022 21:48 Відповісти
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01.05.2022 21:53 Відповісти
Кол осиновый хоть воткнули карлику бункерному
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01.05.2022 22:01 Відповісти
для придання "важності і велічія" куйні рашиста відомство Кулєби відреагувало відмазкою
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01.05.2022 22:47 Відповісти
Кокса мало, мир тускнеет Маня несет пургу.
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01.05.2022 22:52 Відповісти
Надо пригласить самых крутых мировых режиссёров в Украину и снять боевик про плохих русских и хороших бандеровцев - пусть раша удавится от эмоций
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01.05.2022 23:18 Відповісти
А Леді Гага ще сказала, що москалі як були тупими, так і лишилися.
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01.05.2022 23:34 Відповісти
Гендальф приїхав у Львів! Оркам точно п..зда.
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02.05.2022 00:11 Відповісти
 
 