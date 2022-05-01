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Новини Війна
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Внаслідок обстрілу російських окупантів на Харківщині є загиблий та поранений серед цивільних, - прокуратура. ФОТО

Російські окупанти обстріляли населені пункти в Богодухівському районі Харківської області. Є загиблий та поранений.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Внаслідок обстрілу російських окупантів на Харківщині є загиблий та поранений серед цивільних, - прокуратура 01

За даними слідства, 1 травня 2022 року близько 18 години російські військові обстріляли смт Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Пошкоджено дванадцять житлових будинків та низку господарських приміщень.

Крім того, сьогодні близько 11 години російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл с. Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу поранено 27-річного чоловіка. Пошкоджено житловий будинок та приміщення фермерського господарства.

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Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України, ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (28973) Харківщина (6054) жертви (1810)


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01.05.2022 21:55 Відповісти
 
 