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Новини
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Шольц запросить Індію на саміт G7, щоб змінити ставлення до Росії, - Bloomberg

олаф,шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається змінити позицію декількох держав, які досі залишаються "нейтральними" щодо Росії після її нападу на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію Bloomberg.

За даними агенції, канцлер Шольц скористається своїми повноваженнями як головуючого у G7. Він планує запросити прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді як спеціального гостя на саміт групи, що відбудеться в Баварських Альпах з 26 по 28 червня.

Ця можливість розглядалася і раніше, але Шольц не поспішав із запрошенням, зважаючи на небажання прем'єр-міністра засудити вторгнення Росії в Україну та стрибок у постачанні російського викопного палива, як-то нафти, до Індії. Ці дії індійського уряду не змінилися, але Берлін все одно спробує долучити Моді до широкого міжнародного союзу з ізоляції Росії.

Читайте також: Євросоюз поновить перемовини про торгівлю з Індією, щоб відрізати її від РФ, - Bloomberg

У середньостроковій перспективі Німеччина також хоче, щоб європейські оборонні компанії запропонували Індії альтернативу російським поставкам зброї.

Німеччина також запросить лідерів Індонезії, Південної Африки та Сенегалу на саміт G7.

Як повідомлялося, наступного тижня прем'єр Індії їде з візитом в ЄС, щоби пояснити позицію щодо Росії.

Раніше також президент США Байден обговорював війну в Україні з прем’єром Індії, не змінивши його позицію.

Автор: 

Індія (687) Bloomberg (236) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+13
пусть шольц в компанию к индейскому джавахарлалу еще орбана пригласит, и тогда смогут изменять отношение на троих.
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01.05.2022 22:06
+7
Индия варварская нищая страна , главный союзник свинособакии, и в отличии от хитрожопого корыстного Китая, союзник ментальный. ***** с ними носятся? Они свою сторону давно выбрали, нужно цивилизованному миру порвать все отношения с ними , пусть ****** с московитами и своими ядерными боеголовками. Все дипломатические усилия нужно пустить на Китай, эта страна и сильна, богата и ей не чужды законы. Хоть они и комуняки. И если москаляки останутся без их поддержки, им точно ******.
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01.05.2022 22:12
+6
Нехай Шольц спочатку змінить своє ставлення до мокшандії.
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01.05.2022 22:05
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https://idel-ural.org/uk/archives/nerosijskyj-svit/#more-8761 https://idel-ural.org/uk/archives/nerosijskyj-svit/#more-8761

https://idel-ural.org/uk/ Наша мета - розвал Росії та створення на її руїнах нових держав. https://idel-ural.org/uk/archives/nerosijskyj-svit/#more-8761
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01.05.2022 22:01 Відповісти
Индусов можно легко поставить в неудобное положение☝. Достаточно заддосить ихний сайт с камасутррй❗
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01.05.2022 22:20 Відповісти
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01.05.2022 23:33 Відповісти
так вроде индия ваще никак ни к кому не относится. самодостаточная страна. нафига им это?
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01.05.2022 22:04 Відповісти
А спеть и станцевать?
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01.05.2022 22:07 Відповісти
Традиционно дружила с СССР, теперь - с запоребриком. Так сложилась история.
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01.05.2022 22:12 Відповісти
Індія, десь читав, поставляє до рашки майже половину медикаментів дженериків. Це буде дуже важлива частина санкцій, якщо Індія до них підключиться.
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01.05.2022 22:18 Відповісти
Нехай Шольц спочатку змінить своє ставлення до мокшандії.
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01.05.2022 22:05 Відповісти
пусть шольц в компанию к индейскому джавахарлалу еще орбана пригласит, и тогда смогут изменять отношение на троих.
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01.05.2022 22:06 Відповісти
І також для того, щоб Індія на саміті G7 заспівала і станцювала... )))
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01.05.2022 22:06 Відповісти
Индия варварская нищая страна , главный союзник свинособакии, и в отличии от хитрожопого корыстного Китая, союзник ментальный. ***** с ними носятся? Они свою сторону давно выбрали, нужно цивилизованному миру порвать все отношения с ними , пусть ****** с московитами и своими ядерными боеголовками. Все дипломатические усилия нужно пустить на Китай, эта страна и сильна, богата и ей не чужды законы. Хоть они и комуняки. И если москаляки останутся без их поддержки, им точно ******.
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01.05.2022 22:12 Відповісти
підтримка китайцями рашки дуже "цікава"

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01.05.2022 23:36 Відповісти
Забанить этих индусов, экономически, посмотрим, как они запоют, гими-гими, ача-ача...
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01.05.2022 22:13 Відповісти
Цирк уехал, но клоун остался
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01.05.2022 22:13 Відповісти
для індусів танки вже є ,а для українців ви вже чули його відповідь..
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01.05.2022 22:15 Відповісти
Что эта немецкай ******** проститутка будет создавать запутинскую коалицию?
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01.05.2022 22:25 Відповісти
Пять лет работал в Индии в совок и постсовок. Впечатляющий темп развития страньі. Уровень жизни - от набедренной повязки до роскоши раджи. Совок и московия десятилетиями учила сотни тьісяч индийцев в универе дружбьі народов и др. вузах. А єто ср. класс - основа общества. К тому же индийцьі легко зомбируются кино и тв.
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01.05.2022 23:03 Відповісти
То, шо останется от страны-помойки, станет сырьевым придатком Китая и Индии.
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01.05.2022 23:05 Відповісти
Ще одна група продажних німців - журналістів та діячів культури, звернулася до канцлера Німеччини з вимогою припинити постачання зброї Україні.

В статті вказані імена цих німеьких кабаретистів-кварталівів та журнашлюх.
https://www.emma.de/artikel/offener-brief-bundeskanzler-scholz-339463?fbclid=IwAR2Ad-CjxoX8279VYfqnK-7v7pQIdAd13UhZkzxpn8Pv2aW0CtXuH1p2QIk
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01.05.2022 23:05 Відповісти
Шольц "змінить" ставлення Індії до раісі?!.. Шольц?!.. Ню-ню!)
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02.05.2022 08:53 Відповісти
 
 