Шольц запросить Індію на саміт G7, щоб змінити ставлення до Росії, - Bloomberg

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається змінити позицію декількох держав, які досі залишаються "нейтральними" щодо Росії після її нападу на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію Bloomberg.

За даними агенції, канцлер Шольц скористається своїми повноваженнями як головуючого у G7. Він планує запросити прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді як спеціального гостя на саміт групи, що відбудеться в Баварських Альпах з 26 по 28 червня.

Ця можливість розглядалася і раніше, але Шольц не поспішав із запрошенням, зважаючи на небажання прем'єр-міністра засудити вторгнення Росії в Україну та стрибок у постачанні російського викопного палива, як-то нафти, до Індії. Ці дії індійського уряду не змінилися, але Берлін все одно спробує долучити Моді до широкого міжнародного союзу з ізоляції Росії.

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У середньостроковій перспективі Німеччина також хоче, щоб європейські оборонні компанії запропонували Індії альтернативу російським поставкам зброї.

Німеччина також запросить лідерів Індонезії, Південної Африки та Сенегалу на саміт G7.

Як повідомлялося, наступного тижня прем'єр Індії їде з візитом в ЄС, щоби пояснити позицію щодо Росії.

Раніше також президент США Байден обговорював війну в Україні з прем’єром Індії, не змінивши його позицію.