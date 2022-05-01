На Донбасі протягом 1 травня відбито 10 атак ворога, знищено 2 танки, 17 артсистем, 28 одиниць бронетехніки, 7 безпілотників, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 1 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 2 танка, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів.
Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога. Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів".
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Мінімум 23 артсистеми за добу - це дуже багато. Якщо, звісно, цим даним довіряти.
ВСУ виднее, что надо делать и как перемещаться.
Щось не так з війною, чи з генштабом?
«Хочу победы. С любовью, Летиция»:
Королева Испании передала записку ВСУ
В упаковках гранатометов, отправленных ВСУ из Испании,
были спрятаны.... палки испанской колбасы. )))
В инструкции к "посылке" ко всему прилагалась открытка
от Королевы Испании со строчкой:
"Хочу победы. С любовью, Летиция".
Вчора в тг читав, що наші там добряче рашистів розбили, зокрема 24 танки та 10 бронемашин. Чомусь ніде за вчорашній день не враховано...