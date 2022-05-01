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Новини Операція Об'єднаних сил
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На Донбасі протягом 1 травня відбито 10 атак ворога, знищено 2 танки, 17 артсистем, 28 одиниць бронетехніки, 7 безпілотників, - штаб ООС

оос,техніка

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр штабу ООС. 

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 1 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 2 танка, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога. Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі 30 квітня відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 1 артсистему, 24 одиниці бронетехніки, 2 літаки та 4 безпілотники, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22356) атака (363) втрати (4433) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+31
Гарно почали вибивати артсистеми
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01.05.2022 22:18
+31
17 артсистем. По ходу приехали контрбатарейки)
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01.05.2022 22:22
+16
Точно с танками бЯда. За артсистемы приятно особо
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01.05.2022 22:21
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Гарно почали вибивати артсистеми
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01.05.2022 22:18 Відповісти
Точно с танками бЯда. За артсистемы приятно особо
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01.05.2022 22:21 Відповісти
17 артсистем. По ходу приехали контрбатарейки)
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01.05.2022 22:22 Відповісти
та да. гудят борты. везут сюрпризы для козломордых.
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01.05.2022 22:25 Відповісти
и говорят что уже "заработали" на разных участках фронта британские 155 мм гаубицы М777, поставленные американцами
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01.05.2022 22:35 Відповісти
Це малоїмовірно - тижня за 2-3...
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02.05.2022 00:25 Відповісти
Це тільки на Донбасі + 6 артсистем на сході + ще можливо на півдні.
Мінімум 23 артсистеми за добу - це дуже багато. Якщо, звісно, цим даним довіряти.
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01.05.2022 22:38 Відповісти
сорри, вы из окопа пишите?
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01.05.2022 22:32 Відповісти
Так це явний путіносос сюди заліз,і віщає тут потери огромні патужні надо оддать донбас і ждать помощ типу якщо ми віддамо донбас все стихне і куйло буде чекати коли нам допомога надійде.Ну явний путіносос!!!
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01.05.2022 22:37 Відповісти
как там в Брянске? Уже начали эвакуацию?? Не затягивайте, а то придется броды искать.
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01.05.2022 22:34 Відповісти
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01.05.2022 22:48 Відповісти
Так ти це саме місяць тому писав. Шото пошло нє так,пахарь нєвідімого фронта?
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01.05.2022 22:36 Відповісти
Все не так однозначно, я дочь ВСУшника. Украине надо отступить и дать дорогу русским до преднистровья. А ещё посадить яныка в президентское кресло и попроситься в таможенный союз.

ВСУ виднее, что надо делать и как перемещаться.
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01.05.2022 22:39 Відповісти
А ще потрібно здати Львівську, Івано-Франківську та Закарпатські області, та попросити пробачення що оборонялись і тоді точно перестануть всі гинути, ва )(уйло пробачить дурнуватих Українців. Він добрий та хоче нам миру та добра.
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01.05.2022 22:55 Відповісти
За мапою явного оточення нема. Відступимо на Донбасі треба буде рятувати Дніпро та Полтаву. Це як із Кремінною. Відступили звідти, то знищуються Рубіжне та Попасна ...
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01.05.2022 22:41 Відповісти
пропоную вам виводити війська з Криму, а ми на Донбасі залишимось.
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01.05.2022 22:53 Відповісти
Может и огромны, Но что тогда за потери у орков?
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01.05.2022 23:10 Відповісти
ну наконе-то подвалила точная дальнобойная арта!! А то за день 3-5 артсистем. Давайте уже по 20 в день
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01.05.2022 22:32 Відповісти
буде. не хвилюйтесь.
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01.05.2022 22:39 Відповісти
Завжди гадав, що війною опікується Генеральний Штаб, а тут ... .
Щось не так з війною, чи з генштабом?
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01.05.2022 22:38 Відповісти
А шо не так ,здихають кацапи,ні так як хотілося,але фонтан з грошей працює,російскі мамки багатіють,як більше відправлять будуть ,дивись олігархами будуть
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01.05.2022 23:53 Відповісти
Я не розумію як вони втрачають таку кількість бронетехніки такими темпами. Їм через місяць наші окопи прийдеться на конях атакувати...
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01.05.2022 22:39 Відповісти
У них 2000 гармат. Це без тих що вони можуть розконсервувати. До кінця року вистачить точно
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01.05.2022 22:48 Відповісти
17 арт систем это почти так же прекрасно как 5 сбитых самолетов, это просто здорово!
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01.05.2022 22:42 Відповісти
///
«Хочу победы. С любовью, Летиция»:
Королева Испании передала записку ВСУ

В упаковках гранатометов, отправленных ВСУ из Испании,
были спрятаны.... палки испанской колбасы. )))

В инструкции к "посылке" ко всему прилагалась открытка
от Королевы Испании со строчкой:
"Хочу победы. С любовью, Летиция".

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01.05.2022 22:58 Відповісти
А как понять "артсистемы"? Это 82мм или акация может какой-то пион-малка-тюльпан. Разница почти как между патрульным катером и крейсером. Пора уже говорить по калибрам.
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01.05.2022 22:58 Відповісти
Може ще коордінати вказувать щоб вам на дівані зручніше чіталося?...
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02.05.2022 00:28 Відповісти
задание провалено - можна удалять профиль
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02.05.2022 07:00 Відповісти
А Гуляй поле відносяться до Східного оборонного району чи до Південного?
Вчора в тг читав, що наші там добряче рашистів розбили, зокрема 24 танки та 10 бронемашин. Чомусь ніде за вчорашній день не враховано...
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02.05.2022 08:27 Відповісти
 
 