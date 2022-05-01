Україна отримає доступ до терміналів скрапленого газу Польщі та країн Балтії, - оператор ГТС

Україна влітку матиме доступ до терміналів скрапленого газу Польщі та країн Балтії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив у Фейсбуці.

"Сьогодні запрацював інтерконектор між Польщею та Литвою GIPL, який приєднав країни Балтії до європейського газового ринку. Це значний прорив в питанні енергетичної безпеки всього регіону", - зазначив він.

Як пояснив Макогон, за таких умов Газпрому буде значно важче шантажувати Литву та Польщу.

Танкер з вантажем скрапленого газу LNG для Польщі, за його даними, прибуде на термінал в Клапеді вже найближчими днями.

"Після закінчення інтерконектору Польща-Словаччина влітку цього року до СПГ терміналів у Польщі та балтійських країнах отримує (доступ - ред.) й Україна", - додав Макогон.

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