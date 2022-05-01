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Україна отримає доступ до терміналів скрапленого газу Польщі та країн Балтії, - оператор ГТС

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Україна влітку матиме доступ до терміналів скрапленого газу Польщі та країн Балтії.

Як передає Цензор.НЕТ,  про це генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив у Фейсбуці.

"Сьогодні запрацював інтерконектор між Польщею та Литвою GIPL, який приєднав країни Балтії до європейського газового ринку. Це значний прорив в питанні енергетичної безпеки всього регіону", - зазначив він.

Як пояснив Макогон, за таких умов Газпрому буде значно важче шантажувати Литву та Польщу.

Танкер з вантажем скрапленого газу LNG для Польщі, за його даними, прибуде на термінал в Клапеді вже найближчими днями.

"Після закінчення інтерконектору Польща-Словаччина влітку цього року до СПГ терміналів у Польщі та балтійських країнах отримує (доступ - ред.) й Україна", - додав Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна пропонує обмежити транзит російського газу через "Північний потік-1" і переорієнтувати його на ГТС України, - голова ОГТСУ

Автор: 

LNG-термінал (89) Оператор ГТС (547)


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01.05.2022 22:41 Відповісти
фигово что наши запасы сланцевого газа находятся где идет война. и в черном море тоже.
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01.05.2022 22:43 Відповісти
Не так вже й багато залишилось справжніх споживачів цього продукту(я так гадаю)
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01.05.2022 22:50 Відповісти
Надеемся, что это временно и производство восстановится, а с ним и рынки. Хотя, доподлинно неизвестно как оно будет.
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01.05.2022 23:44 Відповісти
...фігово, що наша газовидобувна промисловість ( так само як і ВПК) десятиліттями цілеспрямовано задавлювалася всіма можливими і неможливими способами, щоб посилити залежність від раші. Тепер настало прозріння у більшого проценту людей, чим зазвичай. Може якісь рухи в потрібну сторону накінець почнуться...
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01.05.2022 23:40 Відповісти
Большинство просто об этом не узнает. Допереть самому ума не хватит, а мосийчучка не расскажет.
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02.05.2022 08:26 Відповісти
 
 