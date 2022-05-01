Військові РФ не будуть штучно підганяти свої дії в Україні під 9 травня, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відсутність у військово-політичного керівництва Росії планів підігнати завершення війни проти України до 9 травня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Очільник російського МЗС заявив, що терміни завершення війни Росія підганяти під дати не буде. Лавров визнав такий підхід типово радянським, де "обов'язково до якогось свята робити щось велике, гучне".
"Наші військові не будуть штучно підганяти свої дії під якусь дату, зокрема 9 травня", – заявив Лавров, додавши, що "темпи здійснення "операції" в Україні залежать, передусім, від необхідності мінімізувати будь-які ризики для цивільних і військовослужбовців РФ".
Топ коментарі
+64 Перехватчик
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+44 Людмила Карпова #384972
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"Підганялка" здулась?
том 1 Сказка про то как Вова Пу захотел стать Наполеоном... можно сразу глава Эпилог Ватерлоо... том 2 Вова Пу в Стране дураков Глава Поле Чернобаевка.....
том 3 Вова Пу и таинственный Остров Змеиный. ...
Том 4 Вова Пу ищет Летучий Голландец --Москва...
Том 5 Вова Пу и Анализ клинических проявлений психо-идиоматического течения болезни Рашизм..
А как же хотелось придуркам
За ними Румыния. А там F-35, на секундочку
Юрий Нестеренко:
Ах, какая была держава!
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!
Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!
Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям -
Не деляги и прохиндеи
Попадали у нас в кумиры...
Ибо в людях жила - идея!
Жажда быть в авангарде мира!
Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что "товарищ" - не просто слово,
И звучит это слово гордо?
В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства - не доходом,
А иной измеряли мерой?
В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?
Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы...
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!
А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!
Эти песни - о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,
И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая,
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,
И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге...
И алели над нами флаги
С черной свастикой в белом круге...
Ю. Нестеренко
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо…
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу.
Із улюбленого, рекомендую:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Глотка
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Отчаяние (це взагалі жесть)
"Горлянку" теж рекомендую - чимось вони, до речі, з "Відчаєм" концептуально взаємопов'язані.
Ідею "Горлянки" взагалі можна розвинути у сеттінг для цілого творчого всесвіту - це твіст на 180° усіх понять про добро, зло, мораль, етику, злочин... ок, не буду спойлерити
А це правильно...
Як казали вікінги - "Цепі вашей судьби віковани ещ' до вашего рожденія!"...
Другими словми - ми самі вирішемо, де і коли ви, 3,14дараси, здохнете!
От такі ваші нові "реаліі новай гєополітікі"...
Але основні (стратегічні, так би мовити) вектори Долі - тут streamlines дійсно можуть бути виконані так, що зламати/змінити їх практично нереально. Особливо якщо це макрооб'єкти на кшталт націй і країн. І от у мене чітке передчуття, що рашці скоро пзда. Без варіантів.
"Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, предварительно, поставил на кон свою карьеру, пообещав диктатору Владимиру Путину завершить "спецоперацию" в Украине до 7 мая..."
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/opinion/249361_1649160327
Уже нема =Кієв за два дня= і =парад на Крєсчатікє= ?
Иначе обязательно "подогнали бы под дату", а так - начинают объяснять, что "не очень-то и надо".
По его словам, Москва также «не стремится сменить режим в Украине», а намереа «обеспечить безопасность людей на востоке Украины» чтобы им «не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации». https://t.me/zerkalo_io/43530 https://t.me/zerkalo_io/43530
Ваш же гидроцефал плешивый утверждал, что Украины не существует? А теперь - "безопасность чмошников" и "Зеля, прекрати на нас играть, как на рояле, пожалуйста?"
Нее, так не пойдет. Только полный концерт вам - и от Зели, и от Кабздона.
А уж ВСУ ваших кацапов так минимизирует, что мало не покажется.
Йди за своїм корабльом мудацюра
У вас - терористично-окупантська орда мародерів, катів і ґвалтівників.
країнатериторія яка обстрілює своїх сусідів ракетами по 5 мільйонів долярів, а її друга армія в світі краде чужі ношені труси для своїх жінок.
Не не будет, а не дали)))
Верни дочь в Рашку лошара)))
Що це таке???
куди відпустити??
а де він їх тримає??
Осьо тобі, лошадрига ********, а не успіхів.