Військові РФ не будуть штучно підганяти свої дії в Україні під 9 травня, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відсутність у військово-політичного керівництва Росії планів підігнати завершення війни проти України до 9 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Очільник російського МЗС заявив, що терміни завершення війни Росія підганяти під дати не буде. Лавров визнав такий підхід типово радянським, де "обов'язково до якогось свята робити щось велике, гучне".

"Наші військові не будуть штучно підганяти свої дії під якусь дату, зокрема 9 травня", – заявив Лавров, додавши, що "темпи здійснення "операції" в Україні залежать, передусім, від необхідності мінімізувати будь-які ризики для цивільних і військовослужбовців РФ".

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