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Новини Війна
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Військові РФ не будуть штучно підганяти свої дії в Україні під 9 травня, - Лавров

лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відсутність у військово-політичного керівництва Росії планів підігнати завершення війни проти України до 9 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Очільник російського МЗС заявив, що терміни завершення війни Росія підганяти під дати не буде. Лавров визнав такий підхід типово радянським, де "обов'язково до якогось свята робити щось велике, гучне".

"Наші військові не будуть штучно підганяти свої дії під якусь дату, зокрема 9 травня", – заявив Лавров, додавши, що "темпи здійснення "операції" в Україні залежать, передусім, від необхідності мінімізувати будь-які ризики для цивільних і військовослужбовців РФ".

Також читайте: Лавров звинуватив НАТО в проксі-війні і лякає виходом війни за межі України

Автор: 

Лавров Сергій (1604)


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Топ коментарі
+64
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01.05.2022 23:28
+49
о. свежий овес подвезли.
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01.05.2022 23:25
+44
Не будут..., потому что НЕ МОГУТ

А как же хотелось придуркам
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01.05.2022 23:27
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о. свежий овес подвезли.
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01.05.2022 23:25 Відповісти
А шо такоє??
"Підганялка" здулась?
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01.05.2022 23:36 Відповісти
Если ни хрена не получается, то как подогнать?
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02.05.2022 02:07 Відповісти
ну вот наступает время о@уительных историй Крем@лядска..
том 1 Сказка про то как Вова Пу захотел стать Наполеоном... можно сразу глава Эпилог Ватерлоо... том 2 Вова Пу в Стране дураков Глава Поле Чернобаевка.....
том 3 Вова Пу и таинственный Остров Змеиный. ...
Том 4 Вова Пу ищет Летучий Голландец --Москва...
Том 5 Вова Пу и Анализ клинических проявлений психо-идиоматического течения болезни Рашизм..
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02.05.2022 07:21 Відповісти
Може не привезли, кажуть затримали в Європі 3.5 тон кокаїна кацапського
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01.05.2022 23:51 Відповісти
і здається цей "овес" не посипаний білим "порошком"
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02.05.2022 08:25 Відповісти
Отже будуть
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01.05.2022 23:25 Відповісти
ні, не будуть. тому що не зможуть, як би не хотілося.
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02.05.2022 09:48 Відповісти
Ми віримо
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01.05.2022 23:27 Відповісти
2 мая чем ни дата? Пора жарить шашлыки!
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01.05.2022 23:27 Відповісти
Свининку замариновал уже.
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01.05.2022 23:29 Відповісти
татары ж свинину не едят
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01.05.2022 23:33 Відповісти
Я Вас умоляю...религиозно-кулинарные запреты я считаю пережитком средневековья. Тем более, на 2 травня.
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01.05.2022 23:38 Відповісти
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02.05.2022 00:47 Відповісти
Вдень не їдять )
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01.05.2022 23:38 Відповісти
зато если дорогой гость попросит - замаринуют для него ))))
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01.05.2022 23:38 Відповісти
Не будут..., потому что НЕ МОГУТ

А как же хотелось придуркам
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01.05.2022 23:27 Відповісти
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02.05.2022 00:17 Відповісти
Путин требует от дворникова взять Кривой Рог, родину Зеленского, к 9 мая. Нам говорят, что в перехватах рашисткие офицеры просто в шоке, у них потери по 400 солдат в день убитыми и ранеными, техника ломается на ходу, какой Кривой Рог брать. На мясо в расход пустили идиотов
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02.05.2022 00:19 Відповісти
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02.05.2022 04:34 Відповісти
Ця скотина, мабуть, забула, як путлер давав команду закінчити "операцію" від 27 квітня до 7 травня.
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01.05.2022 23:27 Відповісти
Не о чем объявить. Кишинев вряд ли посчитают победой хозяевп рашковании
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01.05.2022 23:28 Відповісти
Пусть ещё захватят Кишинев для начала эти рукожопы


За ними Румыния. А там F-35, на секундочку
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02.05.2022 00:23 Відповісти
шойгу в засаде... нач генштаба отрохсотили.... на арену "великих" "военачальников" коня педального выпустили...
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01.05.2022 23:28 Відповісти
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02.05.2022 08:08 Відповісти
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01.05.2022 23:28 Відповісти
Ну, так -

Юрий Нестеренко:

Ах, какая была держава!

Ах, какие в ней люди были!

Как торжественно-величаво

Звуки гимна над миром плыли!

Ах, как были открыты лица,

Как наполнены светом взгляды!

Как красива была столица!

Как величественны парады!

Проходя триумфальным маршем,

Безупречно красивым строем,

Молодежь присягала старшим,

Закаленным в боях героям -

Не деляги и прохиндеи

Попадали у нас в кумиры...

Ибо в людях жила - идея!

Жажда быть в авангарде мира!

Что же было такого злого

В том, что мы понимали твердо,

Что "товарищ" - не просто слово,

И звучит это слово гордо?

В том, что были одним народом,

Крепко спаянным общей верой,

Что достоинства - не доходом,

А иной измеряли мерой?

В том, что пошлости на потребу

Не топили в грязи искусство?

Что мальчишек манило небо?

Что у девушек были чувства?

Ту, где светлыми были дали,

Ту, где были чисты просторы...

А какое кино снимали

Наши лучшие режиссеры!

А какие звенели песни!

Как от них расправлялись плечи!

Как под них мы шагали вместе

Ранним утром заре навстречу!

Эти песни - о главном в жизни:

О свободе, мечте, полете,

О любви к дорогой отчизне,

О труде, что всегда в почете,

И о девушках, что цветами

Расцветают под солнцем мая,

И о ждущей нас дома маме,

И о с детства знакомом крае,

И о чести, и об отваге,

И о верном, надежном друге...

И алели над нами флаги

С черной свастикой в белом круге...
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01.05.2022 23:53 Відповісти
РАССЕЯ

Ю. Нестеренко

Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.

Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.

Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.

Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо…

Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.

Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!

Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу.
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02.05.2022 00:46 Відповісти
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02.05.2022 01:03 Відповісти
Нестеренко молодець 👍👍👍 А ще він круту прозу пише, особливо фантастику і хоррор.
Із улюбленого, рекомендую:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Глотка

https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Отчаяние (це взагалі жесть)
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02.05.2022 08:15 Відповісти
Дякую за посилання.Почав читати "Відчай".Початок заінтригував.
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02.05.2022 13:11 Відповісти
Далі буде повна, безпросвітна, абсолютна жесть.
"Горлянку" теж рекомендую - чимось вони, до речі, з "Відчаєм" концептуально взаємопов'язані.
Ідею "Горлянки" взагалі можна розвинути у сеттінг для цілого творчого всесвіту - це твіст на 180° усіх понять про добро, зло, мораль, етику, злочин... ок, не буду спойлерити
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02.05.2022 14:51 Відповісти
Зато Україна піджене до Перемоги. Літо іде,роботи багато.
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01.05.2022 23:29 Відповісти
О!
А це правильно...
Як казали вікінги - "Цепі вашей судьби віковани ещ' до вашего рожденія!"...
Другими словми - ми самі вирішемо, де і коли ви, 3,14дараси, здохнете!
От такі ваші нові "реаліі новай гєополітікі"...
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01.05.2022 23:30 Відповісти
Хоча у вікінгів не ланцюги, а мереживо Долі, які плетуть три Норни - Урд, Верданді та Скульд (Минуле, **********, Майбуття). Тобто сплетіння усіх факторів минулого + набуття їхньою квантовою суперпозицією визначеності у теперішній момент - і вона стає ще одним вузлом у бекґраунді для можливих варіантів майбутнього. Тобто доля не є чимось залізобетонно прошитим наперед: можуть бути, так би мовити, основні напрями - але від оцього теперішнього моменту, коли з можливих варіантів у суперпозиції вибирається один, залежить дуже багато. А коли вибір визначається кимось, хто має розум... усе стає особливо важкопередбачуваним.
Але основні (стратегічні, так би мовити) вектори Долі - тут streamlines дійсно можуть бути виконані так, що зламати/змінити їх практично нереально. Особливо якщо це макрооб'єкти на кшталт націй і країн. І от у мене чітке передчуття, що рашці скоро пзда. Без варіантів.

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02.05.2022 12:26 Відповісти
Я не обосрусь, я не обосрусь, я не обосрусь...я не обосрался, я не обосрался!!!
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01.05.2022 23:31 Відповісти
От меня не воняет! От меня не воняет!
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01.05.2022 23:42 Відповісти
Ой чи то кінь стоїть... сумний...
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01.05.2022 23:32 Відповісти
В кацапстані по ходу "підганялки" закінчуються та тупа кляча хоче виправдатися за те що победа переноситься з 7 го травня на невизначиний термін б на ніколи.
"Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, предварительно, поставил на кон свою карьеру, пообещав диктатору Владимиру Путину завершить "спецоперацию" в Украине до 7 мая..."

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/opinion/249361_1649160327
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01.05.2022 23:32 Відповісти
А шо случілось, коняка ?

Уже нема =Кієв за два дня= і =парад на Крєсчатікє= ?
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01.05.2022 23:32 Відповісти
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01.05.2022 23:42 Відповісти
Ще з Криму мають звалити.
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01.05.2022 23:45 Відповісти
П'ята фаза - спроба евакуації жменьки ВІП-персон, які випадково вижили, із зони несумісної з життям іррадіації (колишнє підмосков'я) ☢️
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02.05.2022 12:35 Відповісти
Значить будуть, бреше як завжди, скотиняка!
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01.05.2022 23:33 Відповісти
Другими словами: всралися, но всё идёт по плану.
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01.05.2022 23:34 Відповісти
Значить точно будуть! Послухай "Лошадь" і розумій все з точністю навпаки.
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01.05.2022 23:34 Відповісти
Когда обделываются, всегда всегда говорят, что планов по срокам не было...
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01.05.2022 23:34 Відповісти
Это означает только одно - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ !!!
Иначе обязательно "подогнали бы под дату", а так - начинают объяснять, что "не очень-то и надо".
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01.05.2022 23:35 Відповісти
Ага. А еще росийские войска перестали расстреливать Мариуполь. Помним, помним. И верим
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01.05.2022 23:37 Відповісти
справді?а знищена техніка рашистів за останні дні вказує на інше..
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01.05.2022 23:37 Відповісти
О! Маємо очікувати скажений напад!
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01.05.2022 23:37 Відповісти
Да сдохни,калантарян. Падло вонючее.
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01.05.2022 23:38 Відповісти
Vidimo i kacapi naciali ponimat sto ix ecio zdiot kogda zapadnaja texnika prijedit i soldati naucitsia jej upravliat.
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01.05.2022 23:39 Відповісти
это понятно, виноград не то шо кислый от незрелости, а даже ещё и не цветёт )))
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01.05.2022 23:40 Відповісти
Россия не требует от Владимира Зеленского сдаться, а хочет, чтобы он «отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в программе «Zona Bianca» итальянской телекомпании Mediaset, пишет BBC.

По его словам, Москва также «не стремится сменить режим в Украине», а намереа «обеспечить безопасность людей на востоке Украины» чтобы им «не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации». https://t.me/zerkalo_io/43530 https://t.me/zerkalo_io/43530

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01.05.2022 23:40 Відповісти
Ты глянь... А как же свержение "нацисткого режима" с притараненным в Беларусь Януковощем, как же Киев за 2 дня, как же парад (с бедным расфигаченным оркестром) на Крещатике?
Ваш же гидроцефал плешивый утверждал, что Украины не существует? А теперь - "безопасность чмошников" и "Зеля, прекрати на нас играть, как на рояле, пожалуйста?"

Нее, так не пойдет. Только полный концерт вам - и от Зели, и от Кабздона.
А уж ВСУ ваших кацапов так минимизирует, что мало не покажется.
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01.05.2022 23:51 Відповісти
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01.05.2022 23:41 Відповісти
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01.05.2022 23:41 Відповісти
Знайшли десь у загашнику трофейний німецький штангенциркуль, поміряли діаметр своєї кишки і тепер, у повній відповідності до байки Езопа "Лисиця й виноград", перекладеної спочатку ЛаФонтеном, а потім Криловим, заявляють: "А не очень то и надо".
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01.05.2022 23:42 Відповісти
Обриганий кінь знову на сцені...
Йди за своїм корабльом мудацюра
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01.05.2022 23:43 Відповісти
23 000 жареных карателей перевернулись в мешках, услышав как лаврушило бзднул за безопасность салдат.
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01.05.2022 23:44 Відповісти
Шо там? Усрались?
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01.05.2022 23:47 Відповісти
І ще, лавруха: нема у вас військових. І армії нема.

У вас - терористично-окупантська орда мародерів, катів і ґвалтівників.
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01.05.2022 23:47 Відповісти
расєя це країна територія яка обстрілює своїх сусідів ракетами по 5 мільйонів долярів, а її друга армія в світі краде чужі ношені труси для своїх жінок.
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02.05.2022 00:22 Відповісти
В 60х-70х союз вкладав десь до 10% бюджету лише у дослідження і розробку ракетних технологій. Натомість, до кінця 70х вже знадобилось оголошувати про необхідність "продовольчої програми".
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02.05.2022 15:01 Відповісти
Все по плану, только без плана.
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02.05.2022 00:11 Відповісти
падлюки не встигають вивезти все награбоване
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02.05.2022 00:19 Відповісти
Значит пойдут штурмом
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02.05.2022 00:38 Відповісти
Україна буде підганяти під 9 травня рашистам подарунок ... до 9го травня треба встигнути котел підготувати...
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02.05.2022 00:39 Відповісти
Планували, але коли зрозуміли що до параду нічого не досягнуть бо ні на що не здатні, почали знову брехати як і у випадку з захоплення м Києва та поваленням влади: "Нічого такого ми не хотіли і не збиралися". Кацапська армія добре вміює лише бухати, мародерити, гвалтувати та вбивати беззбройних.
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02.05.2022 00:40 Відповісти
Опять передёргивает ущербный)
Не не будет, а не дали)))

Верни дочь в Рашку лошара)))
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02.05.2022 01:02 Відповісти
похоже, не смогли.
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02.05.2022 01:15 Відповісти
чтобы он «отдал приказ отпустить всех гражданских....
Що це таке???
куди відпустити??
а де він їх тримає??
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02.05.2022 01:40 Відповісти
значит нет успехов к 9 мая.
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02.05.2022 01:55 Відповісти
какие военные... вонючие дебильные свинорылокозломордые мародёры... единственное, что сделали кацапуры - это рекламу военной техники кацапердии... больше никто покупать не будет...
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02.05.2022 06:05 Відповісти
Оборался - обтекай.
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02.05.2022 06:31 Відповісти
Ми все побачимо. Тому нема причин брехати
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02.05.2022 07:12 Відповісти
Этого копытного вешать только на конских вожжах.
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02.05.2022 07:52 Відповісти
Хто ви такі, ********, щоб вимагати щось від України?
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02.05.2022 08:11 Відповісти
Розвеселив!))) От ідіоти, вони навіть не розуміють, наскільки вони недолугі!
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02.05.2022 08:58 Відповісти
8=✊==Э

Осьо тобі, лошадрига ********, а не успіхів.
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02.05.2022 12:42 Відповісти
 
 