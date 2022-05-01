Українські воїни взяли у полон 7 російських окупантів із ПВК "Вагнер" на Луганщині, - Бутусов
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що українські бійці взяли у полон сімох російських найманців з штурмового загону "Барс" із складу ПВК "Вагнер".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бутусов написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Вчора штурмовий загін "Барс-7" зі складу приватної військової компанії Вагнер атакував українські позиції на Луганщині. Велика група найманців прорвалася до першої траншеї нашого опорника. Проте українські воїни не здригнулися, прийняли ближній бій і повністю розгромили противника.
Російські війська зазнали важких втрат, багато вбитих, а сім найманців загону Барс-7 взяті полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. Найманці повідомили, що їх найняли через військкомати Росії на зарплату 205 тисяч рублів.
Захоплені в полон офіцер - майор Віктор Коржавін із Челябінської області, радист Сергій Богданов із Краснодарського краю, місто Тимошевськ, солдати Володимир Насиров із Уфи, Суднєв Валерій із Іжевська, молодший сержант Юшков Дмитро, мешканець Луганська Коваленко Дмитро, а також ще один громадянин Росії із Томська.
Усі вони, захоплені з боєм із зброєю в руках, розповіли, що загін Барс-7 вийшов на фронт 20 квітня. За 10 днів боїв, сказали, близько 150 убитих та поранених із 400 людей. Дорослі люди, які, за їхніми словами, приїхали відновлювати Донбас, охороняти тил, керувати машинами і говорити по радіо, лікувати поранених. Ну прямо жодного бойовичка серед них, але чомусь взяли автомати і пішли зайняти "порожню висоту". Отакі дивні діячі. Причому в Барс-7 було багато відмовників, за словами росіян, але самі вони у відмовники не пішли. Брешуть, ясна річ, приїхали вбивати, і були готові отримувати за це гроші, та ось тільки зустріли на об'єкті атаки військових професіоналів, які швидко ухвалили правильні рішення.
Загалом, очевидна нестача людських ресурсів у РФ. Фактично Росія розпочала часткову мобілізацію".
Будь ласка, зачекайте...
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Однак сумніваюся, що вагнерівці мають титули ландграфів чи баронетів...
P.S. Чомусь не пишуть про полонених військовослужбовиць-кацапок. 100% такі є. На самому початку війни (наприкінці лютого), в Києві захопили кацапську дрг, в складі якої була кацапка
Хоч та правда шкребе по душі
Читай - написав ще в 2015-му - "рвонуло"
«Колискова».
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
Чи їх більше було?
Тоді сорі, пардон, панімаю...)))
але у кацапів знаходяться і наші полонені хлопці , яких потрвбно
завльняти , тобто обмінювати !
Тому для обміну , ця мразь потрібна !
Какая между ними разница?
В такой ситуации, менять их военных на наших "блатных" гражданских - это ******** и плевок в лицо ВСУ в чистом виде.
Ситуация с балансом военнопленных в корне поменяется в нашу пользу как только ВСУ перейдут к активным атакующим действиям.
"Недостача людских ресурсов в РФ" - понятие очень условное.
З/п в 200 000 руб/мес позволяет им без проблем ежемесячно пополняться 10 000 - 15 000 контрактников ежемесячно. При их потерях (300 чел/день=9 000 чел/мес) будет происходить ежемесячное наращивание группировки в 5 000 чел/мес. Этого конечно не достаточно для формирования стратегической атакующей группировки, но достаточно для перевода войны в затяжную, т.к. позволяет противнику выстроить мощную оборону по всей линии фронта.
Но Путлер начал войну в Украине не для "обороны". Поэтому компания по привлечению новых контрактников в РФ набирает обороты. При необходимости, з/п контрактникам будет повышена до 250 000 - 300 000.
УБЕЙТЕ ИХ, так будет лучше.