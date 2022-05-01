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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни взяли у полон 7 російських окупантів із ПВК "Вагнер" на Луганщині, - Бутусов

вагнер,пвк

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що українські бійці взяли у полон сімох російських найманців з штурмового загону "Барс" із складу ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бутусов написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "Вчора штурмовий загін "Барс-7" зі складу приватної військової компанії Вагнер атакував українські позиції на Луганщині. Велика група найманців прорвалася до першої траншеї нашого опорника. Проте українські воїни не здригнулися, прийняли ближній бій і повністю розгромили противника.

Російські війська зазнали важких втрат, багато вбитих, а сім найманців загону Барс-7 взяті полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. Найманці повідомили, що їх найняли через військкомати Росії на зарплату 205 тисяч рублів.

Захоплені в полон офіцер - майор Віктор Коржавін із Челябінської області, радист Сергій Богданов із Краснодарського краю, місто Тимошевськ, солдати Володимир Насиров із Уфи, Суднєв Валерій із Іжевська, молодший сержант Юшков Дмитро, мешканець Луганська Коваленко Дмитро, а також ще один громадянин Росії із Томська.

Усі вони, захоплені з боєм із зброєю в руках, розповіли, що загін Барс-7 вийшов на фронт 20 квітня. За 10 днів боїв, сказали, близько 150 убитих та поранених із 400 людей. Дорослі люди, які, за їхніми словами, приїхали відновлювати Донбас, охороняти тил, керувати машинами і говорити по радіо, лікувати поранених. Ну прямо жодного бойовичка серед них, але чомусь взяли автомати і пішли зайняти "порожню висоту". Отакі дивні діячі. Причому в Барс-7 було багато відмовників, за словами росіян, але самі вони у відмовники не пішли. Брешуть, ясна річ, приїхали вбивати, і були готові отримувати за це гроші, та ось тільки зустріли на об'єкті атаки військових професіоналів, які швидко ухвалили правильні рішення.

Загалом, очевидна нестача людських ресурсів у РФ. Фактично Росія розпочала часткову мобілізацію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перекинули групу "вагнерівців" у район села Новобахмутівка на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

полон (1577) Бутусов Юрій (3613) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+58
Президент їх відпускає, відпускає, а ви назад. От же ж...
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01.05.2022 23:58
+52
от би усіх сімох повісити на гіляці в рядочок...
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01.05.2022 23:59
+50
Краще тих підорів посадити на ланцюг і погнати на розмінування наших територій. Тільки не казати про те Абдристовичу, бо ще поскаржиться в європейський суд з прав людини.
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02.05.2022 00:06
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Президент їх відпускає, відпускає, а ви назад. От же ж...
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01.05.2022 23:58 Відповісти
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02.05.2022 00:25 Відповісти
Чи не ті це вагнерівці, яких зелена команда відмовилась брати влітку 2020 року? Якщо так, то вони тепер реально у смертельній небезпеці.
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02.05.2022 04:06 Відповісти
от би усіх сімох повісити на гіляці в рядочок...
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01.05.2022 23:59 Відповісти
Краще тих підорів посадити на ланцюг і погнати на розмінування наших територій. Тільки не казати про те Абдристовичу, бо ще поскаржиться в європейський суд з прав людини.
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02.05.2022 00:06 Відповісти
Не добре. Це на руку пуцину. Іноді мені подобається середньовіччя. Там полонених просто калічили. З умислом. Так кплічили, щоб відпущені полонені не могли не те, що воювати, а авіть заробити собі на прожиття. Тому, повернувшись додому вони ставали тягарем для своїх родин і свого сюзерена, який був змушений їх утримувати за умовами найму. Це позбавляло його ресурсів наймати здорових бійців.
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02.05.2022 00:08 Відповісти
А если им лазерной указкой проверить зрение? гуманно? и больше не вернуться
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02.05.2022 00:11 Відповісти
От токо не нада. Вполне себе отдавали назад в общих чертах целыми. За хорошую денюшку, разумеецца.
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02.05.2022 00:13 Відповісти
Це шляхетних полонених. Їх тримали дійсно у гідних умовах, бо чекали на викуп. Богдан Хмельницький у турецькому полоні почувався досить непогано, вивчив турецьку мову і перечитав багато книг із бібліотеки султана, куди мав вільний доступ.
Однак сумніваюся, що вагнерівці мають титули ландграфів чи баронетів...
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02.05.2022 02:21 Відповісти
Є альтернативне рішення. Для цього ************, е-е-еее, ... І щоб ці "спартанці" ( ) вчинили над полоненими вагнерівцями акт чоловічого гомосексуального опівнення. З відеофіксацією та подальшим розголосом у кацапських соцмережах. Начебто без каліцтва - але свої ж сородичі влаштують їм після повернення веселе життя... 🐓🐓🐓
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02.05.2022 02:33 Відповісти
Тоді вони будуть пачками здаватись у полон. Підараси ж...
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02.05.2022 06:30 Відповісти
🤣
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02.05.2022 09:00 Відповісти
Якщо у ЗСУ і є такі, про яких Ви написали, то вони погидують вступати у зв'язок з такими потворами як кацапи. І не важливо, вагнерівці, буряки, чечени чи будь-які.

P.S. Чомусь не пишуть про полонених військовослужбовиць-кацапок. 100% такі є. На самому початку війни (наприкінці лютого), в Києві захопили кацапську дрг, в складі якої була кацапка
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02.05.2022 08:38 Відповісти
А мені товариш написав правильніше з Азербайджану : "Убивайте! Иначе они вернутся и отомтсят!"
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02.05.2022 09:01 Відповісти
Пустити усіх на самовари.
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02.05.2022 07:26 Відповісти
Отлично! Будет кого выменять на каких-нибудь херсонских местных пьяниц!
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02.05.2022 00:00 Відповісти
лайк за правду.
Хоч та правда шкребе по душі
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02.05.2022 00:07 Відповісти
не . "швидко ухвалили правильні рішення." на концерте
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02.05.2022 00:10 Відповісти
Ну что же, молодцы хлопцы, весьма ценные кадры попались. Штурмуют нашу Попасную эти гавно-музыканты. Как там Баканов с Венедиктовой готовы расследовать и устанавливать, или как с предыдущими будет?..
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02.05.2022 00:00 Відповісти
ну подозрение можно выставить
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02.05.2022 00:03 Відповісти
Вагнерівців точно в полон не треба брати, тільки ліквідувати!
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02.05.2022 00:00 Відповісти
Не стоит, ибо зайцы жирные...
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02.05.2022 00:28 Відповісти
А жирность в чем? Они не комбатанты. Их имеет смысл держать разве что для обмена на добровольцев из других стран.
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02.05.2022 03:42 Відповісти
Сомневаюсь, что этих наемников паРаша согласится даже на пленных украинских военных поменять, на то они и наемники, максимум на гражданских. А любые иностранцы, особенно британцы или американцы (если такие появятся) для паРаши ценный приз, который она на полную в своей пропаганде и шантаже использует. Недавно 2-х британских волонтеров русня захватила и сразу начала про них "правильные сюжеты" снимать. Причем подает эти сюжеты с таким гонором, что складывается впечатление, что русня их отдаст только если Джонсон лично на коленях приползет.
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02.05.2022 08:01 Відповісти
А на "своїх" - СРАЛИ" вони ! Казали люди "Візьміть свого - лежить і гниє!" Відповідь: "А ***** он нужен? Закопали люди у посадці А у нього ж десь мати з батьком є!!! І ні пам"яті ні знаку
Читай - написав ще в 2015-му - "рвонуло"
«Колискова».

Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»

На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.

«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…

Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.

Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.

Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.

Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде

Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.

Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.

Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».

С. Гайдамака.

20.06.2015 р.
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02.05.2022 10:03 Відповісти
повна та незаперечна утилізація.
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02.05.2022 00:01 Відповісти
барсіків обсмалили як помийних котів.
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02.05.2022 00:01 Відповісти
От і нах@я нам їх живих аж сім штук?
Чи їх більше було?
Тоді сорі, пардон, панімаю...)))
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02.05.2022 00:02 Відповісти
цих відразу обміняють ще й зелень це як досягнення собі запише
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02.05.2022 00:03 Відповісти
Та ничего страшного. Наш херант по-тихому их всех вернёт х.уйлу. Первый раз что ли
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02.05.2022 00:05 Відповісти
Не за так. Поміняє на "взятих у полон" держслужбовців, місцевих депутатів, чи інших цивільних. 😏
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02.05.2022 00:10 Відповісти
Хто !?
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02.05.2022 00:15 Відповісти
А что, до того он "по-тихому" возвращал? Факты давай. Если фактов не будет - то можешь загреметь по закону коллоборантов..
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02.05.2022 09:44 Відповісти
А можна мене запросить? Легко в просто - НА КІЛОК!!! (Тобто "НА ПАЛЮ! ) Сам буду затестувать! Вони ж не "вояки" - там закони війни не працюють! Знаю як це робиться - саме краще для змазування - свинячий смалець Уявляєш я к це буде дя азіатів - умирать на кілку змазаному свинячим салом?!!!
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02.05.2022 09:45 Відповісти
Вколите им в зад GPS датчик и проследите когда они всплывут на своих позициях после очередного обмена.
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02.05.2022 00:05 Відповісти
GPS трекер можно попытаться засунуть в зад, но вот вколоть вряд ли получится.
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02.05.2022 00:36 Відповісти
Это они сказку для Запада придумали, они только формально ЧВК. На самом деле это штатное подразделение ГРУ, хоть и комплектование происходит другим способом. В Саудовской Аравии им бы просто отрубили руки с ногами и проблемы нет.
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02.05.2022 00:09 Відповісти
кхм ... по официальным данным средняя зарплата рядового в орчей армии - 30 000 рашистских фантиков .... а этих бичей типа на 205 000 взяли склады охранять? ... как-то нет в этом логики ... в лугандоне и за 50 долларов сараи сторожить можно местных бичей набрать ... плохо что фото нет ... посмотреть бы на их экипировку ... если персонажи в горке, кирзачах и с АКМ-ом без обвесов, то этих явно не заденьги послали моджахедить ...
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02.05.2022 00:13 Відповісти
Про склады они брешут, естественно.
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02.05.2022 02:57 Відповісти
Наемников в плен не берут. Ето закон войны. И плохая примета.
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02.05.2022 00:20 Відповісти
назвали бы Барс-100, было бы 100 пленных ...а так только 7...
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02.05.2022 00:24 Відповісти
А краще барс-200...
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02.05.2022 09:57 Відповісти
Всіх орків потрібно знищувати , при першій же можливості ,
але у кацапів знаходяться і наші полонені хлопці , яких потрвбно
завльняти , тобто обмінювати !

Тому для обміну , ця мразь потрібна !
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02.05.2022 00:27 Відповісти
Ага, штукатуров поймали, сейчас запоют - ми люди не местные..
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02.05.2022 00:29 Відповісти
На наемников не распространяется женевская конвенция. Можно совершенно законно сделать ихтамнет
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02.05.2022 00:31 Відповісти
Україна переможе!Ми отримаємо ************ зброю яку ніколи не поставляли за межі США.
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02.05.2022 00:32 Відповісти
На Ху я!
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02.05.2022 00:33 Відповісти
https://twitter.com/666_mancer/status/1520835750065061889/photo/4
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02.05.2022 00:35 Відповісти
Відправляти матерям фото білих тіл мирно лежащіх
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02.05.2022 00:53 Відповісти
Этот "вагнер"- одни большие понты. Как и кадыровцы.
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02.05.2022 00:57 Відповісти
Непонятная хрень. Армия РФ воюет за бабки. И эти воюют за бабки.

Какая между ними разница?
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02.05.2022 02:11 Відповісти
Навіщо було брати в полон чуваків зі зброєю в руках?
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02.05.2022 03:34 Відповісти
Это садисты страшные. Видел видео из Сирии и как они там развлекались и людей держали и кувалдой били по конечностям и как живых людей привязывали и поджигали. Этих типов нужно на смертную казнь ибо обменяв их - они вернутся и будут садизмом заниматься.
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02.05.2022 03:54 Відповісти
Твари
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02.05.2022 06:45 Відповісти
Віддайте їх Єрмаку,- він знає, що треба робити...
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02.05.2022 06:49 Відповісти
деякі з них були в Бучі і тепер їхне бандформування називається "ліґа"
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02.05.2022 07:17 Відповісти
Прострілити коліна і на обмін
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02.05.2022 08:21 Відповісти
По объективным причинам (мы в обороне, они наступают) у Мордора больше наших военнопленных приблизительно в 3 раза. По оценкам западных экспертов: у нас - около 600, у них - около 2 000.
В такой ситуации, менять их военных на наших "блатных" гражданских - это ******** и плевок в лицо ВСУ в чистом виде.
Ситуация с балансом военнопленных в корне поменяется в нашу пользу как только ВСУ перейдут к активным атакующим действиям.

"Недостача людских ресурсов в РФ" - понятие очень условное.
З/п в 200 000 руб/мес позволяет им без проблем ежемесячно пополняться 10 000 - 15 000 контрактников ежемесячно. При их потерях (300 чел/день=9 000 чел/мес) будет происходить ежемесячное наращивание группировки в 5 000 чел/мес. Этого конечно не достаточно для формирования стратегической атакующей группировки, но достаточно для перевода войны в затяжную, т.к. позволяет противнику выстроить мощную оборону по всей линии фронта.
Но Путлер начал войну в Украине не для "обороны". Поэтому компания по привлечению новых контрактников в РФ набирает обороты. При необходимости, з/п контрактникам будет повышена до 250 000 - 300 000.
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02.05.2022 08:48 Відповісти
УБЕЙТЕ УБИЙЦ !!!
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02.05.2022 08:50 Відповісти
ПО большому счету все ЧВК в большинстве стран мира являются - в не закона!! Так что и их бойцы рассчитывать на обмен пленными ну никак не могут, так как не являются военнослужащими сторон конфликта. Так что, либо суд лет на 7-10, или "в расход"... Как то так. Вариантов практически других и нет.
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02.05.2022 09:28 Відповісти
Вагнерівців,по справеливості,в полон брати недоречно,це професійні вбивці,вони мають бути добривами на українських полях...
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02.05.2022 09:54 Відповісти
Клоун зебильный щас этих оккупантов спасать начнет, как в Беларуси, чай им с круасанами и на *********.
УБЕЙТЕ ИХ, так будет лучше.
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02.05.2022 11:23 Відповісти
Зараз хлопці на фронті мають брати в полон цінних полонених , особливо офіцерів такого типу . У московії таких андрофагів (людожерів) особливо цінять . Брати таких на свій облік , бо вони можуть десь там "загубитись" , а нам потрібно буде витягувати наших Азовців . Думаю , що дехто із "наших " дуже не зацікавлений в їх поверненні .
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25.05.2022 14:09 Відповісти
 
 