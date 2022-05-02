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Росіяни виявились більш агресивними і менш європейськими, ніж я думав, - президент Чехії Земан

земан

Президент РФ Володимир Путін діє ірраціонально, бо піддався ілюзії, що російська армія є однією з найсильніших.

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На думку Земана, Росія зараз діє напрочуд ірраціонально.

"Напад на Україну знищить Росію, він знищить її економічно, політично і репутаційно, це не найгірший крок в інтересах російського народу, і все ж це сталося, тому що політики діють ірраціонально і поводяться як божевільні. А божевільного потрібно ізолювати", - заявив він.

На думку  Земана, Путін "піддався ілюзії, що Росія всемогутня і що російська армія є другою за силою армією в світі".

"Я думаю, що кожна країна відстоює свої національні інтереси, але ці інтереси бувають короткостроковими і довгостроковими. А росіяни - і я визнаю, на свій подив і здивування багатьох інших політиків, - виявилися абсолютно ірраціональними, непередбачуваними, більш агресивними і менш європейськими, ніж я думав", - сказав політик.

Також читайте: Росію в Раді з прав людини ООН замінить Чехія, - AP

Також президент Чехії зазначив, що його країна лише частково готова до можливого припинення поставок газу з Росії.

Автор: 

росія (65829) Чехія (1646) Земан Мілош (83)


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Топ коментарі
+32
ДЛБ ты старый, сори за правду
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02.05.2022 00:07
+30
А якщо би дійсно була сильніша, то тоді можна? Цим "політикам" не вистарчає шибениці.
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02.05.2022 00:09
+26
Капітан-очевидність мля.

Ну гаразд, перший крок зроблено - здогадалися, що путін закінчений психопат. Залишилося нашим західним друзям дозріти до другого кроку - здогадатися, що всі російські - кінчені психопати и рашисти.
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02.05.2022 00:12
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ДЛБ ты старый, сори за правду
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02.05.2022 00:07 Відповісти
Он не дол..б он мудак.
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02.05.2022 08:31 Відповісти
"Напугал ежика второй армией мира"
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02.05.2022 00:08 Відповісти
Да ну *****. Не может быть.
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02.05.2022 00:08 Відповісти
ты ваще еще ничего не понял. учи историю.
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02.05.2022 00:08 Відповісти
Його думка НЕ змінилась:

"Напад на Україну знищить Росію, він знищить її економічно, політично і репутаційно, це НЕ найгірший крок в інтересах російського народу Джерело:
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02.05.2022 08:51 Відповісти
А якщо би дійсно була сильніша, то тоді можна? Цим "політикам" не вистарчає шибениці.
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02.05.2022 00:09 Відповісти
та да, думал что это котейки, их гладишь по спине, а они мурлычат
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02.05.2022 00:10 Відповісти
вроде классические парашные варвары в портках и лаптях были когда то другими.
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02.05.2022 00:11 Відповісти
1 мая 2014, Донецк
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02.05.2022 00:39 Відповісти
це ж зомбі з фільму жахів.
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02.05.2022 01:10 Відповісти
Яка гидота.
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02.05.2022 04:27 Відповісти
Капітан-очевидність мля.

Ну гаразд, перший крок зроблено - здогадалися, що путін закінчений психопат. Залишилося нашим західним друзям дозріти до другого кроку - здогадатися, що всі російські - кінчені психопати и рашисти.
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02.05.2022 00:12 Відповісти
Яшчэ адна спячая прыгажуня прачнулася. Трэба расейцаў пераапрануць у цюрбаны, можа тады да еўрапейцаў хутчэй даходзіць будзе з кім маюць справу.
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02.05.2022 00:13 Відповісти

все ще сподіваєетесь? ну-ну
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02.05.2022 00:13 Відповісти
нажаль... але ви наступні...
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02.05.2022 00:16 Відповісти
Потрібна потужна допомога для України ЗАРАЗ!!!!!!!!
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02.05.2022 00:18 Відповісти
По зовнішньому вигляду на фото можна зробити висновок, що Земан можливо вийшов з наркотичної коми, запою, чи просто вийшов з психдиспансеру.
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02.05.2022 00:13 Відповісти
Вони азіяти в найгіршому розумінні цього слова.
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02.05.2022 00:14 Відповісти
Отож зьясувалося що ти не звичайнтий довбойоб, а фєєрічний.
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02.05.2022 00:14 Відповісти
Восим лет! (с) уже тупите
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02.05.2022 00:16 Відповісти
не тупить; "ВОСиМ" - росіянською, ВІСІМ-українскою. легко вираховути невірночелюстних
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02.05.2022 01:19 Відповісти
Челюсть - російською, щелепа - українською. Вираховуємо?
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02.05.2022 02:18 Відповісти
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02.05.2022 06:36 Відповісти
А шо в тебе українською написано?
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02.05.2022 07:08 Відповісти
Шотакоє? Зєман не отримав проплату за травень?
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02.05.2022 00:17 Відповісти
Даля заявила. никаких переговоров. только уничтожение. вот только сейчас.
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02.05.2022 00:18 Відповісти
Короткий анекдот - кацап-європеєць.
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02.05.2022 00:18 Відповісти
ну да, ну да ... дед решил переобуться в прыжке .. только старость не радость ... опоздал так на месяца два ... чехам ли не знать что такое рашистская орда ... особенно после 1968

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02.05.2022 00:19 Відповісти
Чехи знают. Чехи помнят.
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02.05.2022 00:32 Відповісти
вместе со старостью приходит мудрость, иногда старость приходит одна...
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02.05.2022 00:19 Відповісти
*****: Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти.
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02.05.2022 00:20 Відповісти
а вот оправдываться не надо, поздно ...
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02.05.2022 00:20 Відповісти
вот и четвёртый в компанию шольцу, орбану и древнему индусу, который еще хрущева застал...
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02.05.2022 00:24 Відповісти


Потрібна потужна допомога для України ЗАРАЗ!!!!!!!!

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02.05.2022 00:26 Відповісти
Зараз политики намагаються відмити свої імена від плям от *****.

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02.05.2022 00:27 Відповісти
Посмішка ящірки...
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02.05.2022 02:21 Відповісти
https://focus.ua/*******-novosti/514014-okkupanty-rf-primotali-rebenka-k-mertvoy-materi-prikrepiv-mezhdu-nimi-minu-zhurnalist вот нашел
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02.05.2022 00:28 Відповісти
От чумошка калічна.

Думав він ...
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02.05.2022 00:28 Відповісти
Всі європейці ікупаукраїнців помилялися - жертви вмілої пропаганди. Росіяне - не люди, все людське їм чуже. Ноги, руки ,голова на тих самих місцях, але немає душі. Примітивні і маніакальні інстинкти- пожерти, потрахатись, напитись, вкрасти, покалічити, вбити.
ЇХ намає бути серед людей. Помилкова гілка еволюції? І наслідки кільксасот річної негативної селекції.
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02.05.2022 00:29 Відповісти
ватники как есть
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02.05.2022 00:32 Відповісти
Це ще один із варіантів фрази - "Я обісрався, коли почав "топить" за пуціна"...
Ми поняли!
Радієм, що до вас нарешті дійшло...
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02.05.2022 00:41 Відповісти
давній помічник Земана, зав його канцелярією, був полковником розвідки ЧССР. Він в СРСР навчався в одній групі разом з Якуніним, корифаном Містера Х., майбутнім РЖД. Потім цей помічник був представником Газпрому в Чехії, став міліонером і саме на бабки Газпрому Земан лікувався від алкогольної залежності, коли ще не був президентом. Якунін завжди хвастався, що саме він зробив Земана презом. Чехи навіть червоні труселя вивішували біля резиденції. А Земану все було похер. Там і премьер був ще той хапуга, але їх зламали артсклади. Виявилось,що Земан три роки хоронив інфу про "шпільові сапоги", він нікому вже не потрібен, чехи навіть не стали достроково відправляти у відставку-зекономили кошти на виборах. А він побачив, що Вован "уже все" і підбирає епітети, безвилазно сидячи в кріслі.
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02.05.2022 00:51 Відповісти
Старе пердло ще живе?😧
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02.05.2022 01:00 Відповісти
Ай-яй-яй! Ну хто би міг подумати?
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02.05.2022 01:03 Відповісти
интересно, дождемся ли мы подобного прозрения от орбана и сиятро? я думаю, что нет.
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02.05.2022 01:19 Відповісти
Старий раніше не бачив,що на московії вигодували рашистського монстра. Ти,Земане,хочеш всіх обдурити,що тільки зараз прозрів? Ні, ти злякався і відмиваєш свої лапи від крові ,бо замащений від обійм з диктатором.
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02.05.2022 01:27 Відповісти
дурень, чи придурюється? наче ж має пам'ятати 1968 рік.
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02.05.2022 01:32 Відповісти
Он старый комунист и ему на все плевать
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02.05.2022 01:41 Відповісти
только сегодня мамы спрашивала что то давно его не видела, говорили о предстоящих выборах и на те))))
Но хочу сказать о нашем народе, совок у старшего поколения не перерождается, если чехи молодые идут голосовать за будущее своих будущих детей то сегодня наши украинские люди старшего поколения имея права голосовать в ЧР идут голосовать за корупционного деятельность потому что он хочет им к пенсии дать по 5 тысяч (((
Занавес!
Меня с моими убеждениям не делать так- послали
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02.05.2022 01:40 Відповісти
даже земан прозрел
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02.05.2022 02:07 Відповісти
Такие заблуждения европейских чиновников хорошо оплачивались **********. А теперь прозрели, когда очередной аванс не капнул на карту.
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02.05.2022 02:08 Відповісти
А з 2014 хіба не було зрозуміло що П...ін і кацапи - то маніяки кончені.
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02.05.2022 05:45 Відповісти
путлер не прислав бабло-от земан і насрав
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02.05.2022 06:12 Відповісти
Земане і такі ж, як ти, червонозаді, ви ж тим самим лайном замарані по самі вуха, вже в'їлося, не відмиєтеся.
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02.05.2022 06:53 Відповісти
Я йому аплодую - в його віці перевзутися в повітрі... Акробат
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02.05.2022 07:04 Відповісти
по простому, агресивні дикарі. Тільки поодинокі особи пристосовані до цивілізації.
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02.05.2022 07:39 Відповісти
Да ты шо ???? Прозрел
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02.05.2022 08:35 Відповісти
Ми-6 ,чего-то нарыло, шо Борис ,животворящий делает
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02.05.2022 08:37 Відповісти
Как сказала Ахматова - растет народ
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02.05.2022 08:58 Відповісти
Оце ще АтАвізм.
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02.05.2022 09:04 Відповісти
Неужели поумнел? А может дриснет? Наши латвийские "рыгы" тоже уже месяц как переобувывается на ходу.
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02.05.2022 09:32 Відповісти
как флюгер поменял своё мнение,совсем недавно корешился с ******!
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02.05.2022 11:34 Відповісти
 
 