Росіяни виявились більш агресивними і менш європейськими, ніж я думав, - президент Чехії Земан

Президент РФ Володимир Путін діє ірраціонально, бо піддався ілюзії, що російська армія є однією з найсильніших.

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На думку Земана, Росія зараз діє напрочуд ірраціонально.

"Напад на Україну знищить Росію, він знищить її економічно, політично і репутаційно, це не найгірший крок в інтересах російського народу, і все ж це сталося, тому що політики діють ірраціонально і поводяться як божевільні. А божевільного потрібно ізолювати", - заявив він.

На думку Земана, Путін "піддався ілюзії, що Росія всемогутня і що російська армія є другою за силою армією в світі".

"Я думаю, що кожна країна відстоює свої національні інтереси, але ці інтереси бувають короткостроковими і довгостроковими. А росіяни - і я визнаю, на свій подив і здивування багатьох інших політиків, - виявилися абсолютно ірраціональними, непередбачуваними, більш агресивними і менш європейськими, ніж я думав", - сказав політик.

Також читайте: Росію в Раді з прав людини ООН замінить Чехія, - AP

Також президент Чехії зазначив, що його країна лише частково готова до можливого припинення поставок газу з Росії.