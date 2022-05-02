Росіяни виявились більш агресивними і менш європейськими, ніж я думав, - президент Чехії Земан
Президент РФ Володимир Путін діє ірраціонально, бо піддався ілюзії, що російська армія є однією з найсильніших.
Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
На думку Земана, Росія зараз діє напрочуд ірраціонально.
"Напад на Україну знищить Росію, він знищить її економічно, політично і репутаційно, це не найгірший крок в інтересах російського народу, і все ж це сталося, тому що політики діють ірраціонально і поводяться як божевільні. А божевільного потрібно ізолювати", - заявив він.
На думку Земана, Путін "піддався ілюзії, що Росія всемогутня і що російська армія є другою за силою армією в світі".
"Я думаю, що кожна країна відстоює свої національні інтереси, але ці інтереси бувають короткостроковими і довгостроковими. А росіяни - і я визнаю, на свій подив і здивування багатьох інших політиків, - виявилися абсолютно ірраціональними, непередбачуваними, більш агресивними і менш європейськими, ніж я думав", - сказав політик.
Також президент Чехії зазначив, що його країна лише частково готова до можливого припинення поставок газу з Росії.
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"Напад на Україну знищить Росію, він знищить її економічно, політично і репутаційно, це НЕ найгірший крок в інтересах російського народу Джерело:
Ну гаразд, перший крок зроблено - здогадалися, що путін закінчений психопат. Залишилося нашим західним друзям дозріти до другого кроку - здогадатися, що всі російські - кінчені психопати и рашисти.
все ще сподіваєетесь? ну-ну
Потрібна потужна допомога для України ЗАРАЗ!!!!!!!!
Думав він ...
ЇХ намає бути серед людей. Помилкова гілка еволюції? І наслідки кільксасот річної негативної селекції.
Ми поняли!
Радієм, що до вас нарешті дійшло...
Но хочу сказать о нашем народе, совок у старшего поколения не перерождается, если чехи молодые идут голосовать за будущее своих будущих детей то сегодня наши украинские люди старшего поколения имея права голосовать в ЧР идут голосовать за корупционного деятельность потому что он хочет им к пенсии дать по 5 тысяч (((
Занавес!
Меня с моими убеждениям не делать так- послали