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За добу 1 травня збито 10 російських безпілотників "Орлан", - Повітряні Сили

рф,орлан,безпілотник

Командування Повітряних Сил прозвітувало про свою роботу протягом 1 травня, внаслідок чого було уражено 10 цілей російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У інформації зазначається: "Російський БпЛА "Орлан-10" зараз найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України. Адже вертольоти – взагалі рідкість, а літаки окупантів – уникають ближніх боїв з українськими винищувачами та намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил.

Переважно авіація ворога діє поза межами повітряного простору України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів.

Тому цілями українських захисників все частіше стають російські безпілотники "Орлан-10", які здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії окупантів.

Про цей БпЛА достатньо інформації у відкритому доступі. Це російська розробка, однак практично нічого російського в "Орлан-10" немає, вся "начинка" – імпортна (США, Японія, Китай, Німеччина та ін.).

Не варто применшувати роль цього комплексу у війні. "Орлан-10" може виконувати різні завдання, скажімо, робити цілевказання, бути ретранслятором чи постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ.

Ціль не проста, малопомітна, втім щодня українські захисники неба із різних засобів ураження вражають все більше цих БпЛА.

Вартість одного "Орлан-10" близько 80-120 тис. доларів, в залежності від комплектації"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 30 квітня збито 2 літаки та 7 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили

Автор: 

безпілотник (4288) Повітряні сили (2726)


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прикольно. 100 штук каждый. агов, рашки, это ваши бабки, можно унитаз купить, или там дорогу начать делать. а вы сидите на попе ровно. ну сидите дальше.
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02.05.2022 00:41 Відповісти
какой унитаз? Это в доме получается ср*ть, чтоли?
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02.05.2022 02:05 Відповісти
А как тебе - туалет (дырка в земле) на два дома (ну как два дома...просто два барака), который на улице?

А мурманск, там где чувак в дерьме утонул? Это же просто УХНИЩЕ! Дом на три вроде (точно не помню) этажа, многоквартирный......*****, КАРЛ, слив туалета ведет в подвал....В ПОДВАЛ, КАРЛ
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02.05.2022 06:00 Відповісти
попадалась разборка этого чуда русской техники на твиттере ... там действительно все импортное ... да как и много чего рашистов ... взять хоть их тигры, торнады или калибры .... японцы, европецы и даже американцы вооружали эту орду сами же ... а теперь льют крокодильи слезы ...
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02.05.2022 00:42 Відповісти
Ну у всіх були ілюзії , що кацапи люди , от і допомагали , а виявилося, що вони дріб'язкові істоти і це вже на століття і їх вилупкам теж
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02.05.2022 00:48 Відповісти
да какая там помощь? ... єто не сеялка и не лекарства ... это товары двойного назначения, как минимум, на них были санкции ... единственным оправданием для Запада и Японии может быть что там комплектующие набраны попринципу сборной солянки, из разных стран, возможно чтобы трудней было запалить конечный продукт .... .... ..... ..... но, собственно, где гарантии, что и сейчас частные фирмы не сделают финт ушами и не продолжат поставлять рашистам комплектующие? .... особенно немчура ... эти хоть фрау родную продадут ради гешефта
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02.05.2022 01:03 Відповісти
Самое интересное было когда весь мир уговаривал нас отдать все стретегическое оружие и бомбардировщики Рашке. Якобы в надежные руки.
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02.05.2022 01:03 Відповісти
ВЕсь мир уговаривал!! А де наші мізки були? ВІдомо де. В офшорах.
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02.05.2022 09:51 Відповісти
 
 