За добу 1 травня збито 10 російських безпілотників "Орлан", - Повітряні Сили
Командування Повітряних Сил прозвітувало про свою роботу протягом 1 травня, внаслідок чого було уражено 10 цілей російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У інформації зазначається: "Російський БпЛА "Орлан-10" зараз найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України. Адже вертольоти – взагалі рідкість, а літаки окупантів – уникають ближніх боїв з українськими винищувачами та намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил.
Переважно авіація ворога діє поза межами повітряного простору України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів.
Тому цілями українських захисників все частіше стають російські безпілотники "Орлан-10", які здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії окупантів.
Про цей БпЛА достатньо інформації у відкритому доступі. Це російська розробка, однак практично нічого російського в "Орлан-10" немає, вся "начинка" – імпортна (США, Японія, Китай, Німеччина та ін.).
Не варто применшувати роль цього комплексу у війні. "Орлан-10" може виконувати різні завдання, скажімо, робити цілевказання, бути ретранслятором чи постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ.
Ціль не проста, малопомітна, втім щодня українські захисники неба із різних засобів ураження вражають все більше цих БпЛА.
Вартість одного "Орлан-10" близько 80-120 тис. доларів, в залежності від комплектації"
Будь ласка, зачекайте...
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А мурманск, там где чувак в дерьме утонул? Это же просто УХНИЩЕ! Дом на три вроде (точно не помню) этажа, многоквартирный......*****, КАРЛ, слив туалета ведет в подвал....В ПОДВАЛ, КАРЛ
русскойтехники на твиттере ... там действительно все импортное ... да как и много чего рашистов ... взять хоть их тигры, торнады или калибры .... японцы, европецы и даже американцы вооружали эту орду сами же ... а теперь льют крокодильи слезы ...