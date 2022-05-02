УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8610 відвідувачів онлайн
Новини Війна
19 983 30

РФ використовують острів Зміїний для розміщення систем ППО та радіоелектронної розвідки, - ЗМІ. ФОТО

Як свідчать супутникові знімки, російські окупанти використовують захоплений острів Зміїний для розміщення систем ППО та радіоелектронної розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Перші ознаки використання острова Зміїний російськими військовими супутник Planet зафіксував 14 березня. На знімку видно, що на острів прилетів військовий гелікоптер Мі-8. За словами капітана 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ та експерта "Центру оборонних стратегій" Андрія Риженка, він міг прибути для транспортування розвідувального складу РФ або для вилучення техніки та документації, яку залишили українські військові та прикордонники.

РФ використовують острів Зміїний для розміщення систем ППО та радіоелектронної розвідки, - ЗМІ 01

"Гелікоптер міг прибути з розвідниками також для того, щоб встановити своє обладнання", – пояснив Риженко.

З середини березня біля острова супутник регулярно фіксував великі військові кораблі. Неподалік був помічений і крейсер "Москва". 

РФ використовують острів Зміїний для розміщення систем ППО та радіоелектронної розвідки, - ЗМІ 02

Вже після того, як крейсер " Москва" був успішно уражений українськими ракетами і затонув, біля острова почали з’являтись тільки невеликі і швидкі судна. Риженко припускає, що це – патрульні катери РФ типу "Раптор". На його думку, перехід на "Раптори" може означати, що російські військові побоюються чергового влучання українськими ракетами: по малих і маневрених катерах – це складніше зробити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські військові завдали удару по позиціях російських окупантів на о. Зміїний

РФ використовують острів Зміїний для розміщення систем ППО та радіоелектронної розвідки, - ЗМІ 03

Малі човни також можуть здійснювати патрулювання та переправляти до острова особовий склад для, зокрема, виконання задач з управління системами протиповітряної оборони на Зміїному та проведенню розвідки за допомогою радіолокаційного обладнання.

"Якщо на острові поставити російську зенітно-ракетну систему С-400, то вона зможе відстежувати перельоти повітряних суден навіть над Бухарестом, але зараз ми цього не бачимо. Можливо, це пов’язано з тим, що наші військові дали зрозуміти, що острів може бути уражений і великі системи ППО стають легкими цілями. Але я думаю, поки острів під їх контролем, вони встановлять там засоби радіорозвідки і будуть зчитувати інформацію", – каже Риженко.

Супутник фіксує також переміщення техніки, яка розташована на острові, переважно це вантажівки, які можуть перевозити радіолокаційну техніку та ППО.

РФ використовують острів Зміїний для розміщення систем ППО та радіоелектронної розвідки, - ЗМІ 04

Також читайте: Українські військові завдали удару по позиціях російських окупантів на о. Зміїний

У квітні в оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України вже двічі звітували про ураження протиповітряних систем, які розташовані на окупованому острові під контролем РФ. Після нанесення чергового удару ЗСУ 1 травня в ОК "Південь" повідомили, що десантними швидкісними катерами типу "Раптор" намагаються евакуювати та поповнити особовим складом свої підрозділи, що лишаються на Зміїному.

Автор: 

армія рф (17713) Зміїний (164)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
"Насипати" туди через день...
показати весь коментар
02.05.2022 00:41
+16
Такая себе морская Чернобаевка. Пусть туда еще везут следующую "Стрелу-10". Мы уже с Татарбунаров и Килии накрываем Змеиный.
показати весь коментар
02.05.2022 01:22
+11
пусть поближе подойдут. пусть загружаются. там бежать некуда. велкам ту хелл.
показати весь коментар
02.05.2022 00:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пусть поближе подойдут. пусть загружаются. там бежать некуда. велкам ту хелл.
показати весь коментар
02.05.2022 00:37 Відповісти
"Насипати" туди через день...
показати весь коментар
02.05.2022 00:41 Відповісти
Не не не, ежедневно, три раза в ДЕНЬ. Перед каждой атакой играет гимн украины ЧТОБЫ ОНИ ВСЫРАЛИСЬ
показати весь коментар
02.05.2022 07:22 Відповісти
Та бахнути б добренько по ньому. так острів шкода
показати весь коментар
02.05.2022 08:28 Відповісти
Я так розумію - це як щось смачненьке на таці, яка стоїть поблизу, для нашої реактивної артелерії...
показати весь коментар
02.05.2022 00:43 Відповісти
Говорили ж наші, що завдали ракетного удару по острову. Отже, довбати, поки не буде каменя на камені.
показати весь коментар
02.05.2022 00:49 Відповісти
Це вимушена міра з їх сторони так як плавуче ппо "москва" вже на дні, а заміни немає і тому що б підібратися ближче до Одеси використовують острів для розміщення сухопутних засобів ппо,але так він перетворюється на чорнобаївку №2 легка ціль.
показати весь коментар
02.05.2022 00:54 Відповісти
так ***** их Вова
показати весь коментар
02.05.2022 01:14 Відповісти
Надо ракетами разбомбить! Украине нужны все виды ракет США и союзников!
показати весь коментар
02.05.2022 01:19 Відповісти
Такая себе морская Чернобаевка. Пусть туда еще везут следующую "Стрелу-10". Мы уже с Татарбунаров и Килии накрываем Змеиный.
показати весь коментар
02.05.2022 01:22 Відповісти
А чому б не в'їбати по ним чимось? Не вибити їх? Я звичайно диванний експьорд, але без кацапсін на острові нам би значно легше було...
показати весь коментар
02.05.2022 01:28 Відповісти
Так уже два раза. Они новых подвозят.
показати весь коментар
02.05.2022 02:14 Відповісти
уже и подвозить стрёмно - два "раптора" фсё...
показати весь коментар
02.05.2022 10:09 Відповісти
недолго они там пробудут
Если кому интересно, американский фрегат тоже получил в борт две ПКР Экзосет в 1987-м году. 37 погибших, корабль выведен из строя, потом восстановлен.
********йство, оно и в Африке, и в Америке, и в Уругвае ********йство.
Система последнего рубежа защиты от низколетящих крылатых ракет корабельный зенитный автомат Mark 15 Phalanx CIWS (в народе именуют Вулкан-Фаланкс) то ли была недоремонтирована, то ли была включена не в режиме Авто, а в ручном режиме (а как вручную собьешь ракету, которая летит к тебе на скорости самолета на высоте 3-5 метров?), то ли надстройки корабля загородили вид радару корабельного зенитного автомата.
У кацапов на Эссене АК-630 сработала (аналог Фаланкса). Нашу ракету повредили, но тем не менее она некотрый ущерб нанесла.
А на флагмане москва все прошло очень хорошо
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81_%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%C2%BB
показати весь коментар
02.05.2022 01:39 Відповісти
Чернобаевка vs Змеиный, пока 17:2
показати весь коментар
02.05.2022 02:24 Відповісти
Змієбаєвка...
показати весь коментар
02.05.2022 03:07 Відповісти
Які ракети? Якщо відстань 20 км. до ьерега то Зміїнний можна регулярно "підмітати" артою з берега осколочними.
показати весь коментар
02.05.2022 03:13 Відповісти
тож так і роблять
показати весь коментар
02.05.2022 08:07 Відповісти
Треба Чорнобаївку 2.0 🤔
показати весь коментар
02.05.2022 05:37 Відповісти
Ватороздолбаєвку
показати весь коментар
02.05.2022 06:07 Відповісти
Ща адміни з ЗСУ застосунок обновлять... Зараз в бета тесті
показати весь коментар
02.05.2022 07:17 Відповісти
Ипашить , ипашить и ипашить......
показати весь коментар
02.05.2022 07:06 Відповісти
Так вже ж писали, що наші все там знищили.
показати весь коментар
02.05.2022 07:11 Відповісти
КаZZапы- вас же там уже послали на куй. Могут повторить...
показати весь коментар
02.05.2022 08:24 Відповісти
Почему хи не топят, можно использовать авиацию или Байрактары. ПВО там практически не осталось
показати весь коментар
02.05.2022 08:34 Відповісти
А в тебе гарно виходить! Фактично ти тепер лідер бо вже на +1 випередив Романа Валентиновича Грибова
Ось будь ласка - прямо по твоїй заявці! Так тримати! Давай ще
показати весь коментар
02.05.2022 10:55 Відповісти
 
 