Час початку евакуації маріупольців перенесено на 7.00 2 травня, – голова Донецької ОВА Кириленко

Час початку евакуації мешканців Маріуполя від ТРЦ "Порт Сіті" було перенесено на 7.00 2 травня

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, Маріуполь: зміна часу початку евакуації. 2 травня евакуація в Маріуполі починається о 7:00. Точка збору – ТРЦ "Порт Сіті", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Нагадуємо, 1 травня в Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалася евакуація громадян із території заводу "Азовсталь". Спочатку початок евакуації маріупольців було заплановано на 2 травня о 8.00.

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