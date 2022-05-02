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Новини Війна
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Час початку евакуації маріупольців перенесено на 7.00 2 травня, – голова Донецької ОВА Кириленко

евакуація

Час початку евакуації мешканців Маріуполя від ТРЦ "Порт Сіті" було перенесено на 7.00 2 травня

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, Маріуполь: зміна часу початку евакуації. 2 травня евакуація в Маріуполі починається о 7:00. Точка збору – ТРЦ "Порт Сіті", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Нагадуємо, 1 травня в Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалася евакуація громадян із території заводу "Азовсталь". Спочатку початок евакуації маріупольців було заплановано на 2 травня о 8.00.

Читайте: Наступний етап операції - вивезти всіх, хто перебуває на "Азовсталі", - Арахамія

Автор: 

Маріуполь (3241) евакуація (2333) Кириленко Павло (907)


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02.05.2022 00:56 Відповісти
А як же "шашлики на майские"?!!
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02.05.2022 01:00 Відповісти
Маршрут який та кінцева зупинка?
Бо, якщо знов на територію Рашки, чи Лугандонії, то яка же це "евакуація"?!!!
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02.05.2022 00:58 Відповісти
Та нехай йдуть куди хочуть. Хто схоче повернеться в Україну.
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02.05.2022 01:06 Відповісти
Як би по дорозі не рорзвалили колону, орки непередбачувані ні в чому.
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02.05.2022 07:12 Відповісти
 
 