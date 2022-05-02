Час початку евакуації маріупольців перенесено на 7.00 2 травня, – голова Донецької ОВА Кириленко
Час початку евакуації мешканців Маріуполя від ТРЦ "Порт Сіті" було перенесено на 7.00 2 травня
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага, Маріуполь: зміна часу початку евакуації. 2 травня евакуація в Маріуполі починається о 7:00. Точка збору – ТРЦ "Порт Сіті", - написав Кириленко в телеграм-каналі.
Нагадуємо, 1 травня в Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалася евакуація громадян із території заводу "Азовсталь". Спочатку початок евакуації маріупольців було заплановано на 2 травня о 8.00.
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Бо, якщо знов на територію Рашки, чи Лугандонії, то яка же це "евакуація"?!!!