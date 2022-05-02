На Південному напрямку 1 травня знищено 35 окупантів та 7 одиниць техніки, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України на вечір 1 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "На Херсонщині окупанти продовжують насаджувати своїх намісників по районних центрах та чинять тиск на громадськість з метою змусити прийняти окупаційну владу як легітимну. Відключивши мобільний зв’язок російські пропагандисти розповсюдили фейк, що це зробила Україна. Водночас продовжують роботи з відключення області від української банківської системи. Людей з активною проукраїнською позицією, зокрема учасників бойових дій виявляють, викрадають і катують.
Наші підрозділи утримують зайняті рубежі, не дозволяючи ворогу просунутись на Миколаївському напрямку. Розвідуючи позиції наших військ противник лишився ще одного безпілотного розвідника "Орлан-10", на додачу до 2 ранкових втрат.
Загальні ж втрати ворога за добу складають 35 рашистів, 7 одиниць техніки, в тому числі броньованої, автомобільної і реактивної системи залпового вогню.
В Одесі розпочато подовжену комендантську годину, пов’язану із обмеженням спроб створення провокацій, пов’язаних із пам’ятною датою 2 травня. Результати контрдиверсійних заходів, що проводяться в регіоні свідчать про невтомні спроби ворожих сил просувати ідею русифікації півдня України. Але настрій населення, враженого в тому числі і хронікою повномасштабного вторгнення, звірством та безчинством окупантів – міцно проукраїнський".
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За кермо посадіть якогось полоненого оккупанта.
І оголосіть хай всі російські солдатські матері з'їжджаються подивитись чи немає там їхніх синів. Якщо російська влада не забирає свої трупи - то ми самі їм будемо відправляти їхні трупи.
Вони звичайно будуть намагатися це все засекретити. Але потрібно зняти на камеру процес отправки.
Це буде дуже потужна акція щодо матерів солдатів, і взагалі всіх родичів солдатів, воюючих в Україні.
І це всі росіяни побачать! Можливо така кількість трупів російських солдат справить на них враження. І вони зрозуміють, що війну потрібно завершувати.
а якщо вона получить труп свого синочка-окупанта - це дуже мощне враження на неї справить і на всіх учасників похорон.
Кожен труп русского солдата - це 50 учасників похорон і 50 русскіх, ізлєчівшихся від імперського фашизму.
"Окупанти поширюють фейк про начебто захоплення командира 36-ї бригади морської піхоти Сергія Волинського ("Волина") та інших військових кадировцями. Українців просять не вірити таким повідомленням.
У фейку, який розповсюджують росіяни, говориться, що нібито "Волина" не став чекати відповіді президента Туреччини Реджепа Ердогана та спробував з побратимами втекти. Після цього його, нібито, схопили кадировці. Вони провели жорсткий допит, під час якого "Волина" розповів, де перебуває командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар ("Калина")." ©