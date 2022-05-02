На Південному напрямку 1 травня знищено 35 окупантів та 7 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України на вечір 1 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "На Херсонщині окупанти продовжують насаджувати своїх намісників по районних центрах та чинять тиск на громадськість з метою змусити прийняти окупаційну владу як легітимну. Відключивши мобільний зв’язок російські пропагандисти розповсюдили фейк, що це зробила Україна. Водночас продовжують роботи з відключення області від української банківської системи. Людей з активною проукраїнською позицією, зокрема учасників бойових дій виявляють, викрадають і катують.

Наші підрозділи утримують зайняті рубежі, не дозволяючи ворогу просунутись на Миколаївському напрямку. Розвідуючи позиції наших військ противник лишився ще одного безпілотного розвідника "Орлан-10", на додачу до 2 ранкових втрат.

Загальні ж втрати ворога за добу складають 35 рашистів, 7 одиниць техніки, в тому числі броньованої, автомобільної і реактивної системи залпового вогню.

В Одесі розпочато подовжену комендантську годину, пов’язану із обмеженням спроб створення провокацій, пов’язаних із пам’ятною датою 2 травня. Результати контрдиверсійних заходів, що проводяться в регіоні свідчать про невтомні спроби ворожих сил просувати ідею русифікації півдня України. Але настрій населення, враженого в тому числі і хронікою повномасштабного вторгнення, звірством та безчинством окупантів – міцно проукраїнський".

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