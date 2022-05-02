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Угорщина, Австрія та Словаччина відкликали вето на нафтове ембарго проти Росії

нафта

Три країни Євросоюзу, що вагалися, - Угорщина, Австрія та Словаччина - відкликали своє вето на запровадження нафтового ембарго щодо Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZDF із посиланням на джерела.

Раніше ці країни блокували нафтові санкції через високу залежність від постачання цієї сировини з Росії.

Зазначається, що деякі питання щодо нових санкцій, зокрема перехідні періоди, все ще залишаються відкритими.

"Імовірно, рішення про ембарго має бути ухвалене протягом найближчих кількох днів, але реалізовано лише в найближчі кілька місяців", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вирішальним фактором стала заява уряду Німеччини щодо підтримки запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Причиною зміни курсу Німеччини, імовірно, стали успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти. Міністр економіки ФРН Роберт Хабек оголосив 26 квітня, що залежність Німеччини від російської нафти за вісім тижнів війни скоротилася з 35% до 12%.

Читайте: ЄС схиляється до відмови від російської нафти до кінця року, - Reuters

Автор: 

Австрія (974) Угорщина (2328) нафта (5568) росія (65829) Словаччина (1113) ембарго (305)


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Zajebiście
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02.05.2022 11:41 Відповісти
Dobre Zajebiście
показати весь коментар
02.05.2022 16:51 Відповісти
 
 