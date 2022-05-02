Сучасна артилерія, що надходить в Україну, здатна змінити характер війни, - Washington Post
Західна артилерія, що надходить в Україну, змінить хід війни з Росією, прогнозують американські посадовці та військові аналітики.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Washington Post.
Міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи разом зі своїм канадським колегою в Пентагоні в четвер, сказав, що далекобійна артилерія виявиться "вирішальною" на наступному етапі війни. США разом з Канадою навчає певну кількість українських військових користуватися 155-міліметровими гаубицями, які обидві країни зобов'язалися надати Україні.
Крім того, Франція має поставити самохідні гаубиці "Цезар", які також використовують 155-міліметрові фугасні снаряди.
США пообіцяли президентові Володимиру Зеленському майже 190 тисяч артилерійських снарядів, а також 90 гаубиць. Більш як половину з них уже прибули в Україну.
Новий запит президента Джо Байдена до Конгресу щодо додаткової допомоги Україні в обсязі 33 млрд доларів включає фінансування "далекобійної артилерії важчого калібру", сказав держсекретар Ентоні Блінкен у Конгресі.
Велика Британія та Швеція також можуть направити в Україну артилерію, наприклад британські M777.
Зазначається, що Україна хотіла б отримати більше самохідних гаубиць, такі як M109 Paladin.
Зеленський просив надати реактивну артилерію залпового вогню, зокрема американську високоточну артилерійську систему M142, відому як HIMARS. Експерти допускають, що з часом буде надано і цю зброю, а також реактивні системи залпового вогню M270.
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Проблема лише в пріоритетах. 10 км дороги Дніпро-Решетилівка коштує як вся українська ракетна програма. Пріоритетніше виявився шматок дороги. Там банально простіше "освоїти кошти".
Як тут кажуть у таких випадках "good lack".
Піаритися перед майбутнім електоратом заявами подібного роду і в той же час плювати у лице США, просячи Китай бути ґарантом безпеки.
Розсилати потенційним ґарантам листи з утаємниченими від самого народу України капітулянськими кондиції підготовлюваного "миру".
Колеги скинули в корпоративному чаті ось таке. Читаємо між рядків: оркам - пзда. Без варіянтів.
дальність якої 186 миль = 300 км. ракетами MGM-140 та 310 миль = 500 км. ракетами PrSM.
До речи Україна мала б мати лаптєСмєрчі, успадковані ще від совєтів.