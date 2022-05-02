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Сучасна артилерія, що надходить в Україну, здатна змінити характер війни, - Washington Post

зсу

Західна артилерія, що надходить в Україну, змінить хід війни з Росією, прогнозують американські посадовці та військові аналітики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Washington Post.

Міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи разом зі своїм канадським колегою в Пентагоні в четвер, сказав, що далекобійна артилерія виявиться "вирішальною" на наступному етапі війни. США разом з Канадою навчає певну кількість українських військових користуватися 155-міліметровими гаубицями, які обидві країни зобов'язалися надати Україні.

Крім того, Франція має поставити самохідні гаубиці "Цезар", які також використовують 155-міліметрові фугасні снаряди.

США пообіцяли президентові Володимиру Зеленському майже 190 тисяч артилерійських снарядів, а також 90 гаубиць. Більш як половину з них уже прибули в Україну.

Новий запит президента Джо Байдена до Конгресу щодо додаткової допомоги Україні в обсязі 33 млрд доларів включає фінансування "далекобійної артилерії важчого калібру", сказав держсекретар Ентоні Блінкен у Конгресі.

Велика Британія та Швеція також можуть направити в Україну артилерію, наприклад британські M777.

Зазначається, що Україна хотіла б отримати більше самохідних гаубиць, такі як M109 Paladin.

Зеленський просив надати реактивну артилерію залпового вогню, зокрема американську високоточну артилерійську систему M142, відому як HIMARS. Експерти допускають, що з часом буде надано і цю зброю, а також реактивні системи залпового вогню M270.

Також читайте: США можуть надати Україні більш сучасну зброю, - конгресмен Кроу

Автор: 

зброя (7505) допомога (8427)


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Топ коментарі
+28
Трохи офтоп, хоча...
Колеги скинули в корпоративному чаті ось таке. Читаємо між рядків: оркам - пзда. Без варіянтів.

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02.05.2022 07:30
+17
"Зеленський просив надати реактивну артилерію залпового вогню, зокрема американську високоточну артилерійську систему M142, відому як HIMARS."

Як тут кажуть у таких випадках "good lack".
Піаритися перед майбутнім електоратом заявами подібного роду і в той же час плювати у лице США, просячи Китай бути ґарантом безпеки.
Розсилати потенційним ґарантам листи з утаємниченими від самого народу України капітулянськими кондиції підготовлюваного "миру".
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02.05.2022 07:01
+13
Нам бы еще ракет с дальностью 500 км. Севастополь соскучился , нужно от Одессы привет передать , ну и должок за Таирово вернуть.
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02.05.2022 07:19
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а що прогнозують американські посадовці та військові аналітики щодо систем ППО з "*********" стінгерами та старстріками?
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02.05.2022 06:42 Відповісти
У нас власна ракета ППО є. Ставиться на "Стріла-10". По всим параметрам значно краща за стінгери/старстріки. Принципом наведення схожа на старстрік.10км. Збиває будь-які повітряні цілі. Навіть зовсім дрібні. Захисту від неї ніякого.

Проблема лише в пріоритетах. 10 км дороги Дніпро-Решетилівка коштує як вся українська ракетна програма. Пріоритетніше виявився шматок дороги. Там банально простіше "освоїти кошти".
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02.05.2022 09:32 Відповісти
чем быстро тем лучше. еще лучше когда молча делать
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02.05.2022 06:43 Відповісти
Еще лучше когда молча дали , молча получили,а потом прокомментировали радиус разрушения в росийских воинских частях..
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02.05.2022 08:17 Відповісти
"Зеленський просив надати реактивну артилерію залпового вогню, зокрема американську високоточну артилерійську систему M142, відому як HIMARS."

Як тут кажуть у таких випадках "good lack".
Піаритися перед майбутнім електоратом заявами подібного роду і в той же час плювати у лице США, просячи Китай бути ґарантом безпеки.
Розсилати потенційним ґарантам листи з утаємниченими від самого народу України капітулянськими кондиції підготовлюваного "миру".
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02.05.2022 07:01 Відповісти
Іди вари щі.
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02.05.2022 07:44 Відповісти
иди ешь шашлыки с кровью - зеленский тебе до фига ее приготовил
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02.05.2022 07:51 Відповісти
А якщо це США підказали Україні запропонувати Китаю у тому числі стати гарантом безпеки ? Гарантами мають бути тільки надвеликі та наймогутні держави, а не якісь острови. рашка прислуховується до Китаю, а це також може прискорити закінчення війни, а значить-збереження життів тисяч українців та подальше руйнування економіки та інфраструктури України. Це як би і Китай погодився гарантувати безпеку України. І це могло би бути для рашки одним із стимулів для НЕнападання на Україну у майбутньому. Вам аби зраду знайти.
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02.05.2022 09:02 Відповісти
З тексту випливає,що по факту окрім 45 гаубиць США по факту більше ні хрена нема. Ті "можуть", ті "планують", а інші "з часом" і "хотілось би".
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02.05.2022 07:03 Відповісти
А ти хто такий, щоб тобі все одразу доповідати?
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02.05.2022 07:22 Відповісти
А ти хто такий,щоб мені питання задавати?
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02.05.2022 07:45 Відповісти
ты когда пишешь "по факту" - тебе отвечают что ты со своего дивана не можешь знать никаких фактов - так что не задавай тупые вопросы что бы не получать такие же ответы
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02.05.2022 07:53 Відповісти
Для особо одаренных я написал "з тексту випливає".
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02.05.2022 07:57 Відповісти
Ти сюди прийшов для того, щоб самому із собою побазікати?
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02.05.2022 07:55 Відповісти
Ні. Я прийшов щоб тобі вогнегасник подарувати для твого пукана.
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02.05.2022 07:58 Відповісти
Кажіть прямо- здатна замочити всіх орків.
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02.05.2022 07:05 Відповісти
Нам бы еще ракет с дальностью 500 км. Севастополь соскучился , нужно от Одессы привет передать , ну и должок за Таирово вернуть.
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02.05.2022 07:19 Відповісти
Трохи офтоп, хоча...
Колеги скинули в корпоративному чаті ось таке. Читаємо між рядків: оркам - пзда. Без варіянтів.

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02.05.2022 07:30 Відповісти
😂
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02.05.2022 07:38 Відповісти
Тим часом у Брянську можна вже робити "захоплення селян" ))))))

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02.05.2022 07:57 Відповісти
Лично, да? 🤔
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02.05.2022 08:37 Відповісти
зминиты может приезд агрохимии с указаниями от найвелычнишого или дермака к Залужному ПЕРЕД ЗДАЧЕЙ ИЛИ ИЗМЕНОЙ СТРАНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.05.2022 07:36 Відповісти
є одна проблема, для них, вони хоч і зрадники і бариги, але каццапи їх знищать і тому вони вимушено, нехотячи грають в гру ніби в інтересах України, а там як буде, але їм всеодно буде .....
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02.05.2022 07:56 Відповісти
Чому ви думаєте що кацапи їх знищать? Да вони смішні в своїх турборежимах,але і небезпечні, бо дурні і мають ціль.
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02.05.2022 08:26 Відповісти
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02.05.2022 07:47 Відповісти
У порівнянні пристня лаптєсистема Смєрчь але відсутня американська HIMARS,
дальність якої 186 миль = 300 км. ракетами MGM-140 та 310 миль = 500 км. ракетами PrSM.

До речи Україна мала б мати лаптєСмєрчі, успадковані ще від совєтів.
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02.05.2022 08:11 Відповісти
Ключевий фактор перехід на стандарти НАТО яке озвучив командуючий ЗСУ,бо можна мати пускові та гаубиці але не мати ракет та снарядів до них.Тепер у нас є західна техніка і боєкомплекта буде стільки скільки потрібно..
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02.05.2022 09:46 Відповісти
Konecno ******* pomeniajet rabotu ecio snariadi svedskije-amerikanskije k nim nuzno imet.Droni kamikadze takze dolzni sygrat svoju rol.Kak ponimaju vot oni mozet unictozat vsio vokrug na rastojanije do 80 kilometrov,ne 40 kak piset a 80 kilometrov po mojemu
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02.05.2022 08:10 Відповісти
ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ ПОЛУЧИЛА РАКЕТЫ РАЗНОЙ ДАЛЬНОСТИ ВМЕСТО ЯДЕРНЫХ !!!???
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02.05.2022 09:32 Відповісти
тому, що непросили,ви десь чули про такі запити? тупо клянчили гроші які легко..steal and forget
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02.05.2022 09:54 Відповісти
Ця угода мала відбутися ще двадцять п'ять років тому але про нацбезпеку ніхто не думав,армію знищували,така була політика тих кого обирали виборці!
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02.05.2022 09:57 Відповісти
Ніхто не знає що отримала країна крім війскових і керівництва.НІХТО ! Все інше що подають в пресі це або дані відкритого типу або відверта маячня.
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02.05.2022 15:09 Відповісти
 
 