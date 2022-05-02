Візит Байдена в Україну - питання часу, - голова комітету з розвідки Конгресу США

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф переконаний, що президент США Джо Байден відвідає Україну за першої ж можливості

Про це він розповів в інтерв’ю CNN у контексті розмови про зустріч представників Конгресу США із Президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що візит президента розглядається. Питання лише в тому, як скоро він стане можливим".

Як зазначив Адам Шифф, під час зустрічі вони обговорювали передовсім нові потреби України у поставках зброї. Також йшлося про проблеми біженців, гуманітарну кризу та воєнні злочини російських військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден поїде на саміт G20 лише якщо там не буде Путіна, - Псакі