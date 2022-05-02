Візит Байдена в Україну - питання часу, - голова комітету з розвідки Конгресу США
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф переконаний, що президент США Джо Байден відвідає Україну за першої ж можливості
Про це він розповів в інтерв’ю CNN у контексті розмови про зустріч представників Конгресу США із Президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що візит президента розглядається. Питання лише в тому, як скоро він стане можливим".
Як зазначив Адам Шифф, під час зустрічі вони обговорювали передовсім нові потреби України у поставках зброї. Також йшлося про проблеми біженців, гуманітарну кризу та воєнні злочини російських військ.
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президента рф путіна найближчим часом чекає оперативне втручання через онкологічне захворювання. На цей час управління країною може перейти до секретаря ради безпеки рф миколи патрушева.
@katalina_ada
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12 год
БЛТЬЬЬ!!!
Гендальф приїхав у Львів! Оркам точно тризда.
Сподіваюся військо Рохана за ним іде.
Зауважив також у своїх публічних виступах, зверненнях, прес-конференціях, брифінгах він акцентує увагу і висловлює захоплення діями і стійкістю ЗСУ і народу України, але здебільшого не згадує президента України чи уряд.
Якщо уникнути з тих чи інших обставин не є можливо, то відповіді виключно офіційною бюрократичною мовою.