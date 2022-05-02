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Візит Байдена в Україну - питання часу, - голова комітету з розвідки Конгресу США

байден

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф переконаний, що президент США Джо Байден відвідає Україну за першої ж можливості

Про це він розповів в інтерв’ю CNN у контексті розмови про зустріч представників Конгресу США із Президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що візит президента розглядається. Питання лише в тому, як скоро він стане можливим".

Як зазначив Адам Шифф, під час зустрічі вони обговорювали передовсім нові потреби України у поставках зброї. Також йшлося про проблеми біженців, гуманітарну кризу та воєнні злочини російських військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден поїде на саміт G20 лише якщо там не буде Путіна, - Псакі

Автор: 

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На 9 Травня..- непогана була би відповідь на парад у московії
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02.05.2022 07:38 Відповісти
08:00https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3472585-putina-cekae-hirurgicna-operacia-vlada-na-deakij-cas-moze-perejti-patrusevu-the-sun.html путіна чекає хірургічна операція, влада на деякий час може перейти патрушеву - The Sun

президента рф путіна найближчим часом чекає оперативне втручання через онкологічне захворювання. На цей час управління країною може перейти до секретаря ради безпеки рф миколи патрушева.
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02.05.2022 08:36 Відповісти
Байден шашлики не їсть, тільки барбекю.
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02.05.2022 07:40 Відповісти
Якась реклама. А мав би бути тризуб чи український прапорець.
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02.05.2022 07:51 Відповісти
Halushka
@katalina_ada
·
12 год
БЛТЬЬЬ!!!

Гендальф приїхав у Львів! Оркам точно тризда.

Сподіваюся військо Рохана за ним іде.
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02.05.2022 07:55 Відповісти
Коли каденція зеленського закінчиться.
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02.05.2022 08:16 Відповісти
Останнім часом, зі відносною стабілізацією ситуації у війні України з улускою ордою, виглядає що Байден особисто не має бажання контактувати з зеленським і покладає усі комунікації з ним на свою адміністрацію.
Зауважив також у своїх публічних виступах, зверненнях, прес-конференціях, брифінгах він акцентує увагу і висловлює захоплення діями і стійкістю ЗСУ і народу України, але здебільшого не згадує президента України чи уряд.
Якщо уникнути з тих чи інших обставин не є можливо, то відповіді виключно офіційною бюрократичною мовою.
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02.05.2022 08:30 Відповісти
Звичайно ж приїде не з пустими руками.
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02.05.2022 08:37 Відповісти
ДЕДУЛЯ ПРИЕЗЖАЙ )))
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02.05.2022 09:34 Відповісти
 
 