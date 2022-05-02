Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя, - міськрада
Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя.
Про це у своєму Telegram повідомляє Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"Є хороша новина. За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде із Маріуполя. Це – селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі там, намагайтеся зв'язатися з ними та передати інформацію щодо можливої евакуації". - йдеться в повідомленні.
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