Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя, - міськрада

Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя.

Про це у своєму Telegram повідомляє Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Є хороша новина. За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде із Маріуполя. Це – селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі там, намагайтеся зв'язатися з ними та передати інформацію щодо можливої евакуації". - йдеться в повідомленні.

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