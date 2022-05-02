Над територією Сумщини помітили ворожий безпілотник, РФ може готувати провокації й обстріли, - Живицький

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в Сумській області найближчим часом можуть бути провокації та обстріли з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Живицький повідомив у Телеграмі.

"Над територією Сумщини помітили ворожий безпілотник. Пролітав вздовж кордону. У Генштабі вважають, що найближчим часом можуть бути провокації та обстріли зі сторони Росії", - заявив очільник ОВА.

Він закликав жителів прикордонних територій бути уважними, при першій небезпеці: пострілах чи вибухах пройти у безпечне місце. Живицький звернувся до жителів Сумщини, щоб вони не ігнорували сигнали тривоги.

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