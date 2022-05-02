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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Над територією Сумщини помітили ворожий безпілотник, РФ може готувати провокації й обстріли, - Живицький

безпілотник

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в Сумській області найближчим часом можуть бути провокації та обстріли з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Живицький повідомив у Телеграмі.

"Над територією Сумщини помітили ворожий безпілотник. Пролітав вздовж кордону. У Генштабі вважають, що найближчим часом можуть бути провокації та обстріли зі сторони Росії", - заявив очільник ОВА.

Він закликав жителів прикордонних територій бути уважними, при першій небезпеці: пострілах чи вибухах пройти у безпечне місце. Живицький звернувся до жителів Сумщини, щоб вони не ігнорували сигнали тривоги.

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Автор: 

безпілотник (4288) провокація (786) Сумська область (3807) Живицький Дмитро (466)


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Без сумніву московити сьогодні відсвяткують роковини шашликів по одеські.
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02.05.2022 08:24 Відповісти
Новина має виглядати так...над територією Сумщини ЗБИТО ворожий безпілотник
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02.05.2022 08:33 Відповісти
можно не сбивать, но уничтожить всю его электронику можно же..., или пока нечем, наверное
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02.05.2022 09:42 Відповісти
Війна йде повним ходом, а для деякого це провокація. Генштаб ви нічого не проспали ?
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02.05.2022 11:09 Відповісти
 
 