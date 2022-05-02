Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 219 дітей, понад 405 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Більше ніж 624 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 2 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених - понад 405.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

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29 квітня внаслідок артобстрілу окупантами с.Времівка Великоновосілківського району Донецької області отримав поранення 15-річний хлопчик.



Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю.