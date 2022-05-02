Війська РФ перемістили з Маріупольського напрямку в район Попасної 1 БТГ, - Генштаб ЗСУ
Окупанти попри значні втрати продовжують вести наступ на декількох напрямках.
Про це 2 травня повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.
"На Попаснянському напрямку противник намагався поліпшити тактичне положення в районі Попасної. Окупанти посилили війська внаслідок переміщення з Маріупольського напрямку 1 батальйонної тактичної групи, - йдеться в повідомленні.
"З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей", - додали в Генштабі.
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