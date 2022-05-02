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Новини Санкції проти Росії
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Угорщина погрожує заблокувати нафтове ембарго проти РФ: "Ми ніколи не підтримаємо розширення санкцій ЄС на енергетику"

нефть

Угорський міністр Гергель Гуляш заявив, що Будапешт накладе вето на будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо розширення санкцій Європейського Союзу проти Росії на енергетику", - заявив Гуляш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

ЄС має намір запропонувати заборону на російську нафту до кінця року через війну в Україні, а обмеження на імпорт будять вводитися поступово.

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Угорщина, яка в значній мірі залежить від російської енергії, була однією з найактивніших у протистоянні розширенню санкцій.

"Оскільки такі рішення потребують одностайності, для Єврокомісії немає сенсу пропонувати санкції щодо природного газу та сирої нафти, які обмежують закупівлі в Угорщині", – сказав Гуляш.

Уряд Орбана домовився з Росією дозволити конвертацію їхніх платежів за газ в рублі, що поставило під удар політику санкцій ЄС. Росія в середу припинила постачання газу до Польщі та Болгарії, реалізувавши погрозу зупинити потоки, якщо платежі не будуть здійснюватися в рублях.

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Угорщина (2328) нафта (5568) санкції (12043) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+96
Значить треба позбутись угорщини.
Вони вже віддавна співають під дудку рашистів.
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02.05.2022 08:36
+70
До чого тут лише Орбан, якщо нещодавно мадяри схвалили його політику на виборах? Це як питання на кшталт "до чого тут росіяни, якщо путін почав війну"! Мабуть це "особисто" ху@ло на Чернігівщині спочатку вбив українську жінку, потім примотав до неї ще живу дитину, а наостанок замінував їх так, що коли наші хлопці почали відмотувати дитину, тоді все і вибухнуло?! Так по вашому, добродійка?! Звісно НІ, тому за цю ВІЙНУ відповідати будуть ВСІ МОСКОВИТИ!!! Як, до речі, і мадяри незабаром теж отримають "подарунки" від США і ЄС за власну "політику", яка "з якогось дива" йде за московитським сценарієм... Так що "йообіки" ще пожалкують про власні вчинки! І не один раз...
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02.05.2022 08:55
+43
і це мадярське лайно тримають в ЄС і НАТО? тьху блд!
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02.05.2022 08:40
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лишний раз убеждаюсь в ******** евросоюза......
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02.05.2022 12:49 Відповісти
Циганські ******....А не пішли б ви за рузькім корабльом???!!!
Як ви вже достали нас.....
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02.05.2022 13:59 Відповісти
Увесь цирк в тому, що це рішення прийматиметься БІЛЬШІСТЮ європарламента. Тобто Гуляш в курсі, що його заяви "допі...", але буде заявляти "я стралась, нєшмагла..."
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02.05.2022 16:49 Відповісти
подать на них в суд за пособничество агрессору и террористу! ну почему наш МИД ничего не делает? уже 100 дел можно было открыть....
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03.05.2022 00:49 Відповісти
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