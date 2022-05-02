РФ задіяла в Україні 65% усіх своїх наземних збройних сил, понад чверть із них на цей момент стали небоєздатними, - розвідка Британії
Британська розвідка заявила, що РФ задіяла в Україні понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить 65% її наземних збройних сил.
Про це, як пише Цензор.НЕТ, йдеться в щоденному огляді Міноборони Британії.
"На початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65 відсотків усієї її наземної бойової сили", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цілком імовірно, що понад чверть цих підрозділів на цей момент стали небоєздатними.
"Деякі з найелітніших підрозділів Росії, включно з ВДВ, зазнали найбільшого виснаження. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці сили", - заявляють у британській розвідці.
Топ коментарі
+10 Виктор Ли #516415
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+9 аспм мпри
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+5 Jonathan Jones
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не пишите чепуху .. даже в центральном Китае есть города, которіе коммунисті строили для урбанизации своих западніх территорий, но там никто не живет ... в Китае внутренняя єммиграция идет наоборот с глубині континента на побережье ... Китайцам то заамурье нафиг не уперлось ... им от русских ванек, как и от всех остальніх, нужні только ресурсі .. не более
Численность армии РФ - около 1 млн. 50% - срочники, 50% - контрактники (во всяком случае, так у них предусмотрено по закону).
Штатная укомплектованность у контрактников была на уровне 80-85% (у срочников меньше)
Т.е. 400 000 контрактников, из которых реальных комбатантов не более 300 000.
Группировка вторжения составляла 150 000 чел. т.е. половина из имеющихся. Именно поэтому они имеют резерв не просто восполнять свои потери, но и наращивать свою группировку в Украине.
Конечно им это не просто сделать, т.к. невосполнимые потери (вкл.санитарные) составляют уже около 40 000 чел. За 2 мес. военных действий - это огромные потери. Подтягиваемые резервы, скажем так, далеко не лучшего "качества" (плюс низкий моральный дух). И есть сложности (не путать с проблемами) с материально-технической базой этих резервов.
Короче резервов у них еще *****. А есть еще процесс новых контрактников (при з/п 200К/мес. - пополнение 10 000 -15 000 чел/мес). Есть еще срочники. И есть еще опция "всеобщей мобилизации".
ВСУ в состоянии утилизировать всю эту биомассу. Но нужно отдавать себе отчет в том, что её овер*****.
Воювати цей мільйон чим буде - асфальтом? Чи у москалів от лежать і чеають мільйон калашів?
Далі - кормить його чим, сіном? На чому возить?
Перед тим як дрочить на великі цифри, включайте трохи критичного мислення.