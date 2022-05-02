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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ задіяла в Україні 65% усіх своїх наземних збройних сил, понад чверть із них на цей момент стали небоєздатними, - розвідка Британії

рф,окупанти

Британська розвідка заявила, що РФ задіяла в Україні понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить 65% її наземних збройних сил.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, йдеться в щоденному огляді Міноборони Британії.

"На початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65 відсотків усієї її наземної бойової сили", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цілком імовірно, що понад чверть цих підрозділів на цей момент стали небоєздатними.

"Деякі з найелітніших підрозділів Росії, включно з ВДВ, зазнали найбільшого виснаження. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці сили", - заявляють у британській розвідці.

Також читайте: Росія прагне встановити довгостроковий контроль над Херсоном, - Міноборони Британії

Автор: 

армія рф (17713) Велика Британія (5638) розвідка (3877)


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Топ коментарі
+10
Ця "еліта" в своєму житті не бачила унітазу. Яка ж тоді в них "не еліта"?
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02.05.2022 09:05
+9
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02.05.2022 09:16
+5
Ну ... такая себе аналитика.
Численность армии РФ - около 1 млн. 50% - срочники, 50% - контрактники (во всяком случае, так у них предусмотрено по закону).
Штатная укомплектованность у контрактников была на уровне 80-85% (у срочников меньше)
Т.е. 400 000 контрактников, из которых реальных комбатантов не более 300 000.
Группировка вторжения составляла 150 000 чел. т.е. половина из имеющихся. Именно поэтому они имеют резерв не просто восполнять свои потери, но и наращивать свою группировку в Украине.
Конечно им это не просто сделать, т.к. невосполнимые потери (вкл.санитарные) составляют уже около 40 000 чел. За 2 мес. военных действий - это огромные потери. Подтягиваемые резервы, скажем так, далеко не лучшего "качества" (плюс низкий моральный дух). И есть сложности (не путать с проблемами) с материально-технической базой этих резервов.
Короче резервов у них еще *****. А есть еще процесс новых контрактников (при з/п 200К/мес. - пополнение 10 000 -15 000 чел/мес). Есть еще срочники. И есть еще опция "всеобщей мобилизации".

ВСУ в состоянии утилизировать всю эту биомассу. Но нужно отдавать себе отчет в том, что её овер*****.

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02.05.2022 09:34
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Якщо би рашист не мав запевнення Китаю, що той не буде вмішуватися- рашист ніколи б не стягував стільки війск і техніки до границь з Україною,оголюючи Схід куйлостану, залишаючи його перед невизначенністью китайської позиції до де-яких рашистських далеко-східних територій , без війск і техніки.
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02.05.2022 09:02 Відповісти
А Китай відкрито і не вмішується,він проводить тиху експансію.
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02.05.2022 09:08 Відповісти
Якби кацап не мав яз , бояться всі в світі тільки цього , а до запевнень будь кого кацапи доречі відносяться без ілюзій
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02.05.2022 09:09 Відповісти
объясните мне єтот наркоманский бред что Китай должен напасть на орду ... на чем такие фантазии основані? .... на том что у Китая когда-то в 170 лет назад отжали єти полубезлюдніе территории?

не пишите чепуху .. даже в центральном Китае есть города, которіе коммунисті строили для урбанизации своих западніх территорий, но там никто не живет ... в Китае внутренняя єммиграция идет наоборот с глубині континента на побережье ... Китайцам то заамурье нафиг не уперлось ... им от русских ванек, как и от всех остальніх, нужні только ресурсі .. не более
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02.05.2022 09:21 Відповісти
каждый маленький китаец приходит в первый раз приходит в школу и видит карту китая и выше северных границ там где сейчас Раша написано "временно утеряные территории Китая". Вопрос времени и удобного случая, который похоже наметился.
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02.05.2022 09:27 Відповісти
але все це - велика брехня. Бо ніколи Сибір не був китайським. Не була китайською навіть Внутрішня Монголія. Тібет раніше ніколи не був китайським. це все, що є в північній та східній частині китаю - порівняно недавні завоювання. Так як колись московія захвачувала Сибір і Якутію.
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02.05.2022 09:57 Відповісти
Вчи історію, але не російську.
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02.05.2022 11:48 Відповісти
українська історія не знає китайського Тибету до 1720 року. Що - в гуглі забанили?
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02.05.2022 20:46 Відповісти
виправляю: не в східній а західній частині, тобто Тибет.
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02.05.2022 20:43 Відповісти
Мабуть це все що кацапія має на даний момент, бо ще потрібно ж тримати війська по всій території запаребріка.
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02.05.2022 09:04 Відповісти
Ця "еліта" в своєму житті не бачила унітазу. Яка ж тоді в них "не еліта"?
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02.05.2022 09:05 Відповісти
Треба зважати, що елітарність дещо інший сенс має ніж у цивілізованої людини ,у кацапа це ототожнення наскільки він готовий жертвувати собою і своєю сім'єю заради сталіна родвни, а наявність у нього унітаза знижувалоб цінність юніта для ********* бо йому було , що втрачати
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02.05.2022 09:13 Відповісти
Какая страна такая и элита ))))
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02.05.2022 09:18 Відповісти
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02.05.2022 09:16 Відповісти
А РОССИЙСКИЕ КОСМОНАВТЫ ПОШЛИ НАХЙ !)
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02.05.2022 09:18 Відповісти
65% і з них десь 25 % виведення з експлуатації. Ще потрібно 11 %,щоб були критичні втрати. 120 тис було,24 тис тютю +здохликів ранених і полон,то ще бахкать і бахкать.Тримайтесь, час працює на вас.
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02.05.2022 09:18 Відповісти
Ну ... такая себе аналитика.
Численность армии РФ - около 1 млн. 50% - срочники, 50% - контрактники (во всяком случае, так у них предусмотрено по закону).
Штатная укомплектованность у контрактников была на уровне 80-85% (у срочников меньше)
Т.е. 400 000 контрактников, из которых реальных комбатантов не более 300 000.
Группировка вторжения составляла 150 000 чел. т.е. половина из имеющихся. Именно поэтому они имеют резерв не просто восполнять свои потери, но и наращивать свою группировку в Украине.
Конечно им это не просто сделать, т.к. невосполнимые потери (вкл.санитарные) составляют уже около 40 000 чел. За 2 мес. военных действий - это огромные потери. Подтягиваемые резервы, скажем так, далеко не лучшего "качества" (плюс низкий моральный дух). И есть сложности (не путать с проблемами) с материально-технической базой этих резервов.
Короче резервов у них еще *****. А есть еще процесс новых контрактников (при з/п 200К/мес. - пополнение 10 000 -15 000 чел/мес). Есть еще срочники. И есть еще опция "всеобщей мобилизации".

ВСУ в состоянии утилизировать всю эту биомассу. Но нужно отдавать себе отчет в том, что её овер*****.

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02.05.2022 09:34 Відповісти
Все вірно, але якість це не кількість. Ваш аналіз більше оптимистично настроєний бо по ньому ще потрібно вивести з ладу ще тисяч так 5 орків.
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02.05.2022 09:53 Відповісти
Те, що їх добуя не означає, що вони хочуть померти, (кадировці не дадуть збрехати.) Тому на утилізацію відправляють овець з регіонів. А решта для параду і роздачі піндюлін буйним кацапам.
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02.05.2022 10:28 Відповісти
Ну такий собі икспєрт.
Воювати цей мільйон чим буде - асфальтом? Чи у москалів от лежать і чеають мільйон калашів?
Далі - кормить його чим, сіном? На чому возить?
Перед тим як дрочить на великі цифри, включайте трохи критичного мислення.
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02.05.2022 10:45 Відповісти
Лежат. Там базы хранения на десять лет мировой войны.
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02.05.2022 13:16 Відповісти
Это с тебя аналитик хреновый. 65% всех СУХОПУТНЫХ ВОЙСК! А это значит, есть еще космические силы, морские силы и т.д. Что не так в разведданных Британии? Это еще не учитываем факт, что на одного вояку приходится 2-3 обслуги, типа повора, охранника, штабиста, работника военкомата и т.д.
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02.05.2022 11:58 Відповісти
Московія, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і пришивши гнилими нитками себе до історії русинів-українців, вигравала війни за ріхунок українців, які воювали за ту смердючу імперію, - то козаки, то українці в червоній, радянській армії (скільки українських фронтів було у 2-й світовій), а ресурси основу складала пограбована Україна. Та інші імперіалістичні війни московія і радянський союз вигравали за раїхунок оболванених пропагандою українців. Тільки під час 2-ї світової з території України на росію було вивезено більше 500 великів заводів зі станками і спеціалістами, які куплені за бюджетні українські гроші і ні один такий завод не повернувся. А невеликих кацапи вивезли тисячі. Майте на увазі, що кацапи втратили тут свої найкращі з того гівна, яке в них залишилося сили. Українська армія опустила в прмямому смислі їх роздуту в телевізорі армію, яка фактично виявилася організованним злочинним угрупуванням, яке має на озброєнні важку зброю.
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02.05.2022 10:36 Відповісти
Українськими фронтами в 2 світовій називались фронти, які воювали на території України, а не тому, що в тих фронтах були виключно українські солдати.
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02.05.2022 13:48 Відповісти
 
 