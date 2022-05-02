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Новини Санкції проти Росії
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Німеччина заохочує ЄС відмовитися від російської нафти в рамках шостого пакету санкцій, - глава МЗС Бербок

бербок

За словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, країна підтримує нафтове ембарго ЄС проти Росії.

"Ми також в рамках ЄС заохочуємо, щоб тепер разом, як європейці, поступово відмовитися від нафти в рамках шостого пакету санкцій ЄС", — сказала Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Через загарбницьку війну Росії проти України країни ЄС вже вирішили заборонити імпорт російського вугілля. Німеччина раніше скептично ставилася до нафтового ембарго. Тепер Бербок підтвердила зміну курсу, яку дипломати ЄС вже обговорювали на вихідних.

За її словами, санкції мають на меті не допустити, щоб Росія знову вела "загарбницьку війну в порушення міжнародного права".

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"За допомогою санкцій ми гарантуємо, що подальші військові дії РФ в інших регіонах будуть неможливі протягом наступних кількох років" - сказала міністр. За її словами, Росія буде настільки економічно пошкоджена війною та санкціями Заходу, що "фактично роками не зможе стати на ноги".

Як повідомлялося, Європейський Союз має намір запропонувати заборону на російську нафту до кінця року, а до цього поступово вводити обмеження на імпорт.

Автор: 

Німеччина (7441) нафта (5568) росія (65829) санкції (12043) Євросоюз (13616) ембарго (305) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+4
Щось в лісі здохло.
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02.05.2022 08:59
+4
А в Угорщині не дохне
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02.05.2022 09:05
+2
Не ніби, не придумуйте і так забагато маніпуляції на цю тему
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02.05.2022 09:12
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Щось в лісі здохло.
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02.05.2022 08:59 Відповісти
А в Угорщині не дохне
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02.05.2022 09:05 Відповісти
Німеччина також після 2014 року(брехлива курва)підтиримувала санкції проти рашиста ,в той самий час поставляючи більше, як на 300 млн дол, підсанкційних товарів, подвійного призначення.
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02.05.2022 09:05 Відповісти


Однак, - насправді, - чужими руками намагається зірвати процес відмови від нафти з РФ ?
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02.05.2022 09:10 Відповісти
Не ніби, не придумуйте і так забагато маніпуляції на цю тему
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02.05.2022 09:12 Відповісти
Ніколи , не кажіть - ніколи !!
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02.05.2022 09:26 Відповісти
Фальшива європа прикривається угорщиною.
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02.05.2022 09:39 Відповісти
А з Угорщиною як бути? Треба її лишити права голосу.
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02.05.2022 09:15 Відповісти
ЛУЧШЕ УДАРЬТЕ ИМ ПО НЕФТЕПРОВОДАМ И ГАЗОПРОВОДАМ !)
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02.05.2022 09:17 Відповісти
Опять Германия тянет на себе Украину, уже 8 лет.Благодарности ноль.
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02.05.2022 09:23 Відповісти
Что?
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02.05.2022 10:51 Відповісти
ві лучше начинайте разрабатівать механизм исключения из ЕС ... потому что с єтими мадьярами и вашими законами, вас ждет судьба Речи Посполитой ... с ее либерум вето
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02.05.2022 09:23 Відповісти
Ці "благі наміри" заблокує угорщина,котру ЄС не хоче втихомирити.Мабуть для відмазки.
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02.05.2022 09:30 Відповісти
Немцы,пожалуйста втыхомирте Венгрию.Мы ж на днях вашего президента нах.й послали
И с Венгрией 8 лет так торговали,аж майка заворачивалась.
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02.05.2022 09:44 Відповісти
Смотрю, греет вам душу история с посылом нашего Штайнмайера, про которую у нас все забыли уже давно.
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02.05.2022 09:55 Відповісти
Дякуємо.
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02.05.2022 10:05 Відповісти
гуд.
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02.05.2022 10:16 Відповісти
 
 