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Новини Війна
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Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня, а армія РФ - друга у світі. Вона виявилась набагато слабшою. Це смішно, - Земан

земан,милош

Політика РФ виявилася ірраціональною, непередбачуваною та більш агресивною, аніж раніше, а Путін піддався ілюзіям про російську армію, вважаючи її другою у світі.

Про це Президент Чехії Мілош Земан сказав в інтерв’ю CNN Prima News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Росії Володимир Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу. Сьогодні це виглядає смішно… Виявляється, що російська армія набагато слабша, ніж думали всі експерти", – сказав він.

Щодо постачання російського газу, президент зазначив, що Росія залежить від експорту газу, але "політика часом ірраціональна, тому не виключено, що країна припинить поставки".

"Не думаю, що Росія припинить поставки... Але колись я публічно сказав, що росіяни не божевільні, щоб нападати на Україну, і вони виявилися божевільними", - сказав Земан.

Також читайте: Росіяни виявились більш агресивними і менш європейськими, ніж я думав, - президент Чехії Земан

Він наголосив, що у довгострокових національних інтересах Чехія не буде залежати від російського газу.

Вказується, що президент Чехії, який раніше ставився "із застереженням" до мігрантів, вітає біженців з України.

"В основному це жінки та діти, чоловіки воюють вдома. Але арабські біженці були молодими і здоровими чоловіками, які, навпаки, залишали вдома жінок і дітей", – пояснив він зміну своєї думки.

Земан також запевнив, що підтримка з боку Чехії українцям триватиме і надалі.

"Якщо війна в Україні триватиме, а Єнс Столтенберг каже, що це може бути війна, яка триватиме кілька років, – то підтримка чеського народу не охолоне, тому що ми бачимо ці страждання", – пояснив він.

Автор: 

армія рф (17713) путін володимир (24060) росія (65829) Земан Мілош (83)


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Топ коментарі
+40
Даже Земан, старая консерва рашистов
сбежала от *****...
а ведь чехи называют его Президент-Лукойл
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02.05.2022 09:32
+34
дуже притомне інтерв'ю. а як для Земана, то взагалі космос
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02.05.2022 09:26
+28
Гуру переобувания в воздухе!
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02.05.2022 09:26
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йому смішно блть! падаль йбана
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02.05.2022 09:25 Відповісти
Даже Земан, старая консерва рашистов
сбежала от *****...
а ведь чехи называют его Президент-Лукойл
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02.05.2022 09:32 Відповісти
не стара консерва, він двоюрідний брат шрьодера
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02.05.2022 10:18 Відповісти
дуже притомне інтерв'ю. а як для Земана, то взагалі космос
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02.05.2022 09:26 Відповісти
Мені здається він просто виконував роль клоуна для того щоб Чехія мала преференціі від РФ. І припинив це робити відразу після початку війни у 2022. Нажаль не у 2014.
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02.05.2022 09:36 Відповісти
Лукашенко теж з таких клоунів. Але Лукашенкові набагато складніше. У нього зараз нема можливості припинити бути таким. Зможе тільки при явному наближенні поразки московії.
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02.05.2022 10:24 Відповісти
Просто він коньюнктурщик, якщо можна так сказати. Побачив звідки вітер дме й на ходу перевзувся.
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02.05.2022 09:49 Відповісти
Гуру переобувания в воздухе!
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02.05.2022 09:26 Відповісти
Родич Лукашенка мабуть. Той також фахівець цієї справи.)
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02.05.2022 09:51 Відповісти
Стара кремлівська шльондра перевзулася,але це може загрожувати чаєм з "новічком".
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02.05.2022 09:28 Відповісти
если бі не ВСУ єтот бі сейчас русским портянки стирал ... распетушился петушок ...
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02.05.2022 09:31 Відповісти
🐔 земан изменился 😼
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02.05.2022 10:00 Відповісти
Х@йло урізав Земану пайку?
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02.05.2022 09:31 Відповісти
Він піддався чому всі і без тебе знають, ти ліпше скажи чому ти піддався манкурт
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02.05.2022 09:32 Відповісти
Все что ********* имеет ето советские ракеты и старые корабли. Забери ето и русофашисты будут с голой жопой
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02.05.2022 09:35 Відповісти
Думал что он только *************. Оказывается, ещё и артист цирка.
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02.05.2022 09:36 Відповісти
А шо це дєдушка заспівав сумної? Чи транш не прийшов, чи зарплату зрізали?
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02.05.2022 09:36 Відповісти
Мне все это напоминает сказку, где маленький мальчик крикнул что король голый и все вдруг *прозрели* сразу осмелели и подхватили. Этим маленьким мальчиком стала Украина.
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02.05.2022 09:37 Відповісти
Це не смішно, для України, це трагедія Вы его виростили
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02.05.2022 09:38 Відповісти
Когда у ***** реально начнут заканчиваться деньги чтобы платить своим жополизам, то его начнут пинать ногами даже самое близкое окружение вплоть от каДырова до Лукашенки
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02.05.2022 09:41 Відповісти
Швидко перефарбувався Земан) Дидуганчик хочет спокойной старости, он быстро понял что ставка на ***** уже ошибка и запел соверемнные песни. Популистам всего мира на заметку!)
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02.05.2022 09:43 Відповісти
Скоро сроку каденции конец. Надбавочку к пенсушке то у своих получать---ото дедок и запел!
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02.05.2022 12:47 Відповісти
Что бы ни говорили о том что было и кто что высказывал -- минус один рычаг влияния у бункерного упыря это хорошо
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02.05.2022 09:43 Відповісти
Старый ватник резко переобулся в воздухе! И это только начало, в недалёком будущем увидите как в воздухе начнут переобуваться всякие узбеки- таджики и киргизы с казахами, а потом и усатый картофельный ************. Слава Украине!
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02.05.2022 09:44 Відповісти
А казахи що? Вони за нас
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02.05.2022 09:49 Відповісти
Казахи вже послали рашу подалі від Зміїного, а інші чекають сталінграду для русні.
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02.05.2022 09:52 Відповісти
Земан відводить увагу від суті проблеми. А суть не в тому, яка армія - сильна, чи слабка. Суть у тому, що кацапи - не люди. Вони не здатні жити за людськими цінностями (не вбий, не крали, не побажав жінки ближнього свого) і є агресивною небезпекою для всього людства. А сильна армія дозволяє їм визлюпувати цю агресію назовні, тоді як слабка тримає її у межах кацапії, знищуючи самих кацапів. Тобто кацапи ЗАВЖДИ становлять небезпеку для інших. Тому їм апріорі не можна давати можливість будувати армію. Лише рів з крокодила и і стяна з ключкою. І жодних контактів з цивілізацією.
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02.05.2022 09:45 Відповісти
Видно, что уже два месяца зарплату из кремля не получает
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02.05.2022 09:45 Відповісти
Тварюга решил, что настало время быстренько переобуться?
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02.05.2022 09:45 Відповісти
Займати таку вищю посаду,в такому вiцi, з великим полiтичним досвiдом та непрорахувати )(уйла.Та воно в очi бреше!
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02.05.2022 09:53 Відповісти
Це українська армія набагато сильніша, ніж думали всі експерти
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02.05.2022 10:05 Відповісти
то просто украинская армия сильная...а если б достаточно техники дали, то и до москвы б дошли
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02.05.2022 10:08 Відповісти
маас - ква - це програма мінімум ...

до Уралу гнати нечисть всю

Там Китайські Побратими зустрінуть з почестями -

Жіноча Дика Дивізія , буде яйця відривати ...
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02.05.2022 10:21 Відповісти
Китайці такі ж побратими, як кацапи браття.
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02.05.2022 12:10 Відповісти
старий мерзотний комуняка остаточно перевзувся. ***** нам більше нє таваріщ!
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02.05.2022 10:19 Відповісти
""нєпабєдімая і лєгєндарная " - 2 - га армія у світі

по чисельністі своєї -

вперше без Українців воювали проти Українців

Тепер всім стало зрозуміло

Хто воювати вміє -

Хто Європу всю звільняв

А хто в РОА КОНР

2 - х МІЛЬЙОННА армія проти Народу воював !!!!!!!!!!!!
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02.05.2022 10:19 Відповісти
"В основному це жінки та діти, чоловіки воюють вдома. Але арабські біженці були молодими і здоровими чоловіками, які, навпаки, залишали вдома жінок і дітей" - а чё, честно. Сразу отметает вопросы о "расизме".
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02.05.2022 10:50 Відповісти
а когда то был верный пёс рашистов!
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02.05.2022 11:28 Відповісти
опа даже этот переобулся, а ведь старый еще кгб-шный агент...
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02.05.2022 11:45 Відповісти
Вовремя предать - это не предать, это предвидеть (с)
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02.05.2022 12:22 Відповісти
А мені здається, що то українська армія виявилася набагато сильнішою, ніж вважали всі експерти.
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02.05.2022 12:32 Відповісти
 
 