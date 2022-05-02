Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня, а армія РФ - друга у світі. Вона виявилась набагато слабшою. Це смішно, - Земан

Політика РФ виявилася ірраціональною, непередбачуваною та більш агресивною, аніж раніше, а Путін піддався ілюзіям про російську армію, вважаючи її другою у світі.

Про це Президент Чехії Мілош Земан сказав в інтерв’ю CNN Prima News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Росії Володимир Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу. Сьогодні це виглядає смішно… Виявляється, що російська армія набагато слабша, ніж думали всі експерти", – сказав він.

Щодо постачання російського газу, президент зазначив, що Росія залежить від експорту газу, але "політика часом ірраціональна, тому не виключено, що країна припинить поставки".

"Не думаю, що Росія припинить поставки... Але колись я публічно сказав, що росіяни не божевільні, щоб нападати на Україну, і вони виявилися божевільними", - сказав Земан.

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Він наголосив, що у довгострокових національних інтересах Чехія не буде залежати від російського газу.

Вказується, що президент Чехії, який раніше ставився "із застереженням" до мігрантів, вітає біженців з України.

"В основному це жінки та діти, чоловіки воюють вдома. Але арабські біженці були молодими і здоровими чоловіками, які, навпаки, залишали вдома жінок і дітей", – пояснив він зміну своєї думки.

Земан також запевнив, що підтримка з боку Чехії українцям триватиме і надалі.

"Якщо війна в Україні триватиме, а Єнс Столтенберг каже, що це може бути війна, яка триватиме кілька років, – то підтримка чеського народу не охолоне, тому що ми бачимо ці страждання", – пояснив він.