Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено 24 котельні та 36 теплових пунктів

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів 24 котельні та 36 теплових пунктів зазнали пошкоджень різного ступеня, деякі з них доведеться відновлювати заново.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на КП "Харківські теплові мережі" (ХТС).

"Цього року підготовка до нового опалювального сезону буде масштабною, оскільки через значні руйнування низку об'єктів доведеться відновлювати фактично заново", - йдеться в повідомленні.

Водночас деякі котельні, незважаючи на значні зовнішні пошкодження, продовжують працювати.

Крім того, підприємство продовжує перекладати трубопроводи, залучаючи до виконання робіт зокрема підрядні організації.

"Такий підхід дасть можливість улітку заощадити час на відновлювальні роботи й навіть під час бойових дій подавати гарячу воду до будинків харків'ян", - стверджують у ХТС.

Також читайте: Майже 350 будинків у Харкові залишилися без тепла через обстріли