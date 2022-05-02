Знищено два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний. Працює "Байрактар", - Залужний. ВIДЕО
Захисники України за допомогою Байрактару знищили два російські катери типу Раптор біля острова Зміїний.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює Байрактар. Разом до Перемоги!" - написав він.
Також читайте: РФ використовують острів Зміїний для розміщення систем ППО та радіоелектронної розвідки, - ЗМІ. ФОТО
Топ коментарі
+159 Стас Петров #423214
показати весь коментар02.05.2022 09:57 Посилання
+121 Валентина Саюн
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+105 Микола Мазуренко
показати весь коментар02.05.2022 10:03 Посилання
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"невсетакоднозначно"
https://youtu.be/D3cEFZFKrYI
«Да, я поддерживал путена, но уже передумал», - у Харкові затримали любителя «рюзьге міра»
И если не сможет, то какова возможность попадания "нептуна" в проекцию рубки ПЛ проекта "Варшавянка"?
Ну, под водой можно и с одной конечностью. Но аквала то НЄТУ!
нужна новая марка