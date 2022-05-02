Знищено два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний. Працює "Байрактар", - Залужний. ВIДЕО

Захисники України за допомогою Байрактару знищили два російські катери типу Раптор біля острова Зміїний.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює Байрактар. Разом до Перемоги!" - написав він.

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