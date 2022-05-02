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Знищено два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний. Працює "Байрактар", - Залужний. ВIДЕО

Захисники України за допомогою Байрактару знищили два російські катери типу Раптор біля острова Зміїний.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює Байрактар. Разом до Перемоги!" - написав він.

Також читайте: РФ використовують острів Зміїний для розміщення систем ППО та радіоелектронної розвідки, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

армія рф (17713) Зміїний (164) корабель (1616) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+159
Красота )) Давно о байрактарах не слышали )
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02.05.2022 09:57
+121
Доброго ранку Україна, працює Байрактар
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02.05.2022 09:57
+105
Зміїний продожує традиції Чорнобаївки. Після буль-буль москви це тупо, але їх не шкода. Самі приїхали втопитися.
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02.05.2022 10:03
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Ай да молодцы.
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02.05.2022 14:23 Відповісти
из этого острова они следили за Одессой. вот и вам. Слава Украине
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02.05.2022 14:47 Відповісти
А ПО КОРАБЛЯМ ПРИКОЛЬНО С БАЙРАКТАРА РАБОТАТЬ !) НАДО ИХ ВЕСЬ ФЛОТ ПОТОПИТЬ !!! УЖЕ 10!)
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02.05.2022 15:24 Відповісти
ФАЙНО !!!
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02.05.2022 16:16 Відповісти
Вот она была и нету, вот она была и нету. Нету, нет…
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02.05.2022 16:26 Відповісти
Это вроде первое поражение Байрактаром морских целей в истории его эксплуатации.
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02.05.2022 16:41 Відповісти
да и крейсеры с атомным оружием еще никто не топил. Надо ж когда-то начинать
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02.05.2022 16:57 Відповісти
Душа радіє - орки тонуть 😀!
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02.05.2022 16:47 Відповісти
Подводный флот рашистов пополнился двумя катерами
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02.05.2022 16:58 Відповісти
Надіюся, що незабаром Байрактари підловлять і їхні падводкарита при підйомі для "папалнєнія запасафф". Слава Україні!!!
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02.05.2022 17:09 Відповісти
операція "Колаборант" почалась 🔥 "путінські барани", "совкодрочери"...

"невсетакоднозначно"

https://youtu.be/D3cEFZFKrYI


«Да, я поддерживал путена, но уже передумал», - у Харкові затримали любителя «рюзьге міра»


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02.05.2022 17:24 Відповісти
ага, коли СБУ в двері вломились, так відразу і передумав
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02.05.2022 19:13 Відповісти
Такі ніколи не передумають. Воно тільки й чекає, коли місто буде окуповане орками і почне здавати всіх підряд, а особливо сім'ї атошників і будь-кого кого у кого знайдуть натяк на зсу (навіть фотку знайомих у формі зсу). У нас в місті під час окупації були подібні гниди, які підходили до окупантів і браталися-спілкувалися! Зараз їх немає - деякі ще ховаються від тро, але то не надовго!
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02.05.2022 19:29 Відповісти
Какоє красівоє!
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02.05.2022 17:37 Відповісти
Другий катер такий "ОЙ *** нада ******..." і не встиг
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02.05.2022 17:38 Відповісти
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02.05.2022 20:43 Відповісти
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02.05.2022 18:45 Відповісти
Последняя мысль катера - Нада быстрей нырять, что бы не заметили. Ну, за ваши деньги любые причуды - будешь подлодкой.
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02.05.2022 18:47 Відповісти
во всём этом деле меня интересует такой вопрос - если уронить два мамла на рубку всплывшей ПЛ, то сможет ли она погрузиться после этого? Подозреваю, что сможет - вероятно объём рубки "осекается" от корпуса.
И если не сможет, то какова возможность попадания "нептуна" в проекцию рубки ПЛ проекта "Варшавянка"?
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02.05.2022 18:59 Відповісти
там все робиться секціями, щоб можна ізолювати, тому має погрузитись, а якщо по корпусу і ближче до моторного, то хз, може вже і не погрузитись, або погрузитись і більше не піднятись
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02.05.2022 19:16 Відповісти
Доплавались, касатики...
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02.05.2022 19:34 Відповісти
Ані не плавают - ходют!
Ну, под водой можно и с одной конечностью. Но аквала то НЄТУ!
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30.06.2022 15:21 Відповісти
опять русский корабль уплыл в известном направлении...
нужна новая марка
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03.05.2022 00:57 Відповісти
На видео 2 мая запись, ну наверное это вчера было
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08.05.2022 09:54 Відповісти
У Британии есть система для вертолётов для поиска подводных лодок. Нельзя ли её присорбачить на "байахьар"?
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30.06.2022 17:33 Відповісти
Ви́ктор Григо́рьевич Барьяхта́р (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Віктор Григорович Бар'яхтар; https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 9 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1930 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Мариуполь , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР - https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 25 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/2020 2020 ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80 профессор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%9A%D0%9F%D0%98%C2%BB Национального технического университета Украины «КПИ» , академик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальной Академии наук .
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30.06.2022 17:36 Відповісти
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