Не можу сказати на 100%, чи завдасть РФ ядерного удару по Україні. Якщо вони і розуміють результат, їм все одно, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не може зі стовідсотковою впевненістю сказати, чи можливе застосування Росією ядерної зброї проти України, оскільки немає повної впевненості у діях РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю австралійській програмі "60 хвилин", інформує Цензор.НЕТ.

"Ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва РФ, як політичного, так і військового, що вони не будуть використовувати ядерну зброю, чи будуть... Я не можу сказати на 100%, що ні, вони не будуть, або будуть", - зазначив глава держави.

Зеленський акцентував увагу на тому, що російська армія не враховує наслідків своїх дій.

"Іноді мені здається, що вони щось використовують, навіть не розуміючи результат, або розуміють результат, але їм все одно. Ну ви ж знаєте прекрасно, найгірші люди, яким все одно. Це найгірші. Це навіть не ворог", - додав Зеленський.

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