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Новини Війна
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Не можу сказати на 100%, чи завдасть РФ ядерного удару по Україні. Якщо вони і розуміють результат, їм все одно, - Зеленський

рф,зброя,ядерна

Президент Володимир Зеленський не може зі стовідсотковою впевненістю сказати, чи можливе застосування Росією ядерної зброї проти України, оскільки немає повної впевненості у діях РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю австралійській програмі "60 хвилин", інформує Цензор.НЕТ.

"Ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва РФ, як політичного, так і військового, що вони не будуть використовувати ядерну зброю, чи  будуть... Я не можу сказати на 100%, що ні, вони не будуть, або будуть", - зазначив глава держави.

Зеленський акцентував увагу на тому, що російська армія не враховує наслідків своїх дій.

"Іноді мені здається, що вони щось використовують, навіть не розуміючи результат, або розуміють результат, але їм все одно. Ну ви ж знаєте прекрасно, найгірші люди, яким все одно. Це найгірші. Це навіть не ворог", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не бачать загрози застосування Росією ядерної зброї, - Reuters

Автор: 

армія рф (17713) Зеленський Володимир (24213) росія (65829) ядерна зброя (1165)


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Топ коментарі
+33
Так, что, вова, шашлыков тогда не будет? А асфальт закупать тоже не будем?
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02.05.2022 10:20
+19
Помниться, ваш избранник, вова, говорил (когда его, не менее 3-х месяцев подряд, предупреждал о полномасштабной войне) - НЕ НАГНЕТАЙТЕ СКОРО МАЙСКИЕ, СКОРО ШАШЛЫКИ. Так, чего он сейчас НАГНЕТАЕТ?
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02.05.2022 10:40
+14
Положим, обязательно положим...на руины Московии...
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02.05.2022 10:31
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Так, что, вова, шашлыков тогда не будет? А асфальт закупать тоже не будем?
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02.05.2022 10:20 Відповісти
Дебилы конченые, ещё флаги всех стран НАТО положите.
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02.05.2022 10:28 Відповісти
Положим, обязательно положим...на руины Московии...
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02.05.2022 10:31 Відповісти
Помниться, ваш избранник, вова, говорил (когда его, не менее 3-х месяцев подряд, предупреждал о полномасштабной войне) - НЕ НАГНЕТАЙТЕ СКОРО МАЙСКИЕ, СКОРО ШАШЛЫКИ. Так, чего он сейчас НАГНЕТАЕТ?
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02.05.2022 10:40 Відповісти
шо ти верзеш? закрийся
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02.05.2022 10:29 Відповісти
Верзе тут лише один гундосик. Ну, і ти попукуєш
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02.05.2022 10:32 Відповісти
Я что то несу?
Да побойтесь Бога, я просто задаю вопросы вашему избраннику, по поводу его обещаний. Или у вас, как и у него, фрагментарная память и вы не помните , что он говорил за неделю до полномасштабного вторжения?
Так вы ламинарию кушайте, вам полезно, для склеротиков полезно.
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02.05.2022 10:37 Відповісти
Своему избраннику задай вопрос - закончить войну за две недели
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02.05.2022 11:29 Відповісти
А вы у своего спросили, он в рчко прутину заглянул? И, что онтам, мир, увидел?
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02.05.2022 13:09 Відповісти
Ну если быть совсем точным, то не войну, а АТО. А почему не закончил - ты и сам, наверняка знаешь, только дурня включаешь не к месту ...
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03.05.2022 00:58 Відповісти
На рахунок цього(про ядерну зброю і всих"прибамбасів до неї. ВВС, ПВО ІТД)) краще спитай Кравчука і Кучму, і гдє дєнгі Зін, а то привикли на Вову(більше скажу на Вов- і з тій сторони також) все валити, який тільки третій рік у владі!
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02.05.2022 10:47 Відповісти
А потом возмездие лично от неядерной Украины, взорвать на ********** ядерную электростанцию. Хотите рабсеяне братскую могилу? А что там в голове у ядерного Запада, вообще неизвестно.
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02.05.2022 10:23 Відповісти
Ничего РФ не нанесет, зассыт, ответка от НАТО будет очень мощной, это и Байден обещал, и британцы со своей стороны тоже обещали ответить РФ-ии своими ЯО и всем чем могут. И РФ-ия это хорошо знает..
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02.05.2022 10:35 Відповісти
Повірь!! На Заході все чудово розуміють набагато дальше ніж ти!! Захід розуміє і зробить так, щоб прицеденту застосування ядерної зброї не було надалі!Бо якщо РВ буде створено прицедент в Україні , то це закінчиться дуже плачевно для всього світу!
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02.05.2022 10:55 Відповісти
Країни Заходу повині вивести своїх співробітників з диппредставництв у москві,це було б найкраще попередження!
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02.05.2022 10:25 Відповісти
Вибачте неохайно написав пост. на кацапії треш і содомія https://t.me/operativnoZSU/22063
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02.05.2022 10:25 Відповісти
не встигнуть відкритись люки - як НАТО знищить всю орду

їхніми Ядерними Зарядами

пу - -- е добре розуміє й знає

Що бункер також знищать разом зі щуром .
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02.05.2022 10:26 Відповісти
А навіщо він Чонгар розмінував, якщо розумів наслідки, може сказати?
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02.05.2022 10:33 Відповісти
Ніхто Чонгар не розміновував. Був звіт ГенШтабу тиждень тому про це.
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02.05.2022 10:45 Відповісти
В якому нічого конкретного не було сказано... Це був не звіт, а так "отмазка"
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02.05.2022 11:14 Відповісти
Вам по каждому подразделению отчитаться?А вы вообще-то кто?
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02.05.2022 11:39 Відповісти
У Найвеличнішого підера понос. Задовбав вже своїми висерами
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02.05.2022 10:34 Відповісти
Потрібно ж бути на слуху.
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02.05.2022 10:37 Відповісти
"Какая разница ?" - Да Володя? или уже нет?
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02.05.2022 10:35 Відповісти
А незя его на пенсию отправить?
Сколько б это не стоило,лиж бы заткнулся
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02.05.2022 10:37 Відповісти
Можна. Приїзджай до України, висувай свою кандидатуру та перемагай на виборах.
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02.05.2022 11:10 Відповісти
Я вважаю, що все ж таки хватить розуму у кацапів..Бо не встигнуть і оговтатись, як такі удари по всьому рашстану завдадуть-у чому сенс тоді??
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02.05.2022 10:40 Відповісти
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02.05.2022 10:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CLG5USR8cqI&t=65s На Донеччині воїни-десантники знищили групу спеціального призначення гу гш зс окупантів з Сибіру
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02.05.2022 10:42 Відповісти
генератор зелёного шума предназначен для маскировки правды или истинных намерений самого генератора, с которыми приходится сталкиваться в процессе его пятилетней гарантийной эксплуатации. Прибор помогает инфантильному населению расслабится, способствует релаксации, обеспечивает комфортные условия для сна и помогает успокаивать грудных детей.
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02.05.2022 10:49 Відповісти
Володя, для мене твій авторитет запам'ятався назавжди і є асоція з асфальтом і шашликами. Час показав що ти Величезний стратег, але 73% пока про це не знають, бо дивляться тільки єдиний беняканал.
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02.05.2022 11:27 Відповісти
Оставайтесь на линии,ваш оценка нашей работы очень ценна для нас,музыка,музыка,музыка,далее идут короткие гудки.
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02.05.2022 11:37 Відповісти
***** петляй гудок зебільний
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02.05.2022 13:55 Відповісти
"Ну ви ж знаєте прекрасно, найгірші люди, яким все одно." А каковы те, которым "а какая разница"?
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02.05.2022 11:36 Відповісти
Напевне у разі повного та безсумнівного програшу Ху..ла паРаша і її орки то зроблять! І це буде контрольний постріл у дупи усім їм! Напевне дехто цього навіть хоче, тому, що мерезенну паРашу буде відправлено в Пекло назавжди і , нарешті світ почне будувати більш меньш стабільне та довготривале життя на планеті! Але наша ЦІНА за це буде НАСТРАШНІША....
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02.05.2022 12:28 Відповісти
Як завжди, невиразно і недорікувато, уникаючи назвати головного організатора і надхненника агресії своїм справжнім ім'ям.
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02.05.2022 13:03 Відповісти
Они этого не сделают, потому что это самоубийство. Не будет после этого россии. Я даже немножко этого хочу. Чтоб ядерный пепел для россии состоялся. Они так об этом мечтают, смакуют подробности, шутят, смеются. Так пусть мечты сбываются! Но, с другой стороны, если они так мечтают о самоубийстве, почему в этом им должны помогать другие страны? Пусть разбомбят сами себя! В гражданской ядерной войне.
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02.05.2022 13:24 Відповісти
Вова рєшил "понагнєтати", щоб краще ху"лу вглаз* було заглядати? лідор
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02.05.2022 13:39 Відповісти
 
 