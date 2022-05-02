Білорусам вимикають Інтернет, щоб ті не поширювали інформацію про пересування військ РФ, - ГУР МО

Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією РБ білорусам обмежують доступ до мережі. "Вимикають" цілі регіони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку Республіки Білорусь до мережі Інтернет було зафіксовано 1 квітня. Протягом місяця у доступі до мережі Інтернет були обмежені цілі регіони Білорусі", - інформують українські розвідники.

За оцінками воєнної розвідки України, відключення користувачів від мережі Інтернет скоординовані спеціальними службами. Таким чином КДБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки.

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У ГУР зазначають, що аномалії у доступі до мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що підтверджено інформацією з інших джерел.