УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8726 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 808 17

Білорусам вимикають Інтернет, щоб ті не поширювали інформацію про пересування військ РФ, - ГУР МО

розвідка

Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією РБ білорусам обмежують доступ до мережі. "Вимикають" цілі регіони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку Республіки Білорусь до мережі Інтернет було зафіксовано 1 квітня. Протягом місяця у доступі до мережі Інтернет були обмежені цілі регіони Білорусі", - інформують українські розвідники.

За оцінками воєнної розвідки України, відключення користувачів від мережі Інтернет скоординовані спеціальними службами. Таким чином КДБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки.

Також дивіться: Ворожа ДРГ планувала збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі для звинувачення України, - СБУ. ВIДЕО

У ГУР зазначають, що аномалії у доступі до мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що підтверджено інформацією з інших джерел.

Білорусь (7958) інтернет (2018) розвідка (3877) КДБ Білорусі (57)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Гасіть їм світло, нахера переводити електрику. "Ми нє хатім Майдана".. Що ж.
показати весь коментар
02.05.2022 10:32
+14
Ай малаЦЦа!!
Північна Корея нервово прикурює недопалки
показати весь коментар
02.05.2022 10:31
+9
Пусть своего "колхозника" цветами забросают, в знак благодарности!!! И тапки снимут!!!
показати весь коментар
02.05.2022 10:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по дорослому бєдняги сябри
показати весь коментар
02.05.2022 10:25 Відповісти
Ай малаЦЦа!!
Північна Корея нервово прикурює недопалки
показати весь коментар
02.05.2022 10:31 Відповісти
А телефоны, мессенджеры на что? Для передачи информации..
показати весь коментар
02.05.2022 10:59 Відповісти
Не підказуй!
показати весь коментар
02.05.2022 11:08 Відповісти
Звичайні дзвінки і смс легше моніторити.
показати весь коментар
02.05.2022 11:29 Відповісти
Гасіть їм світло, нахера переводити електрику. "Ми нє хатім Майдана".. Що ж.
показати весь коментар
02.05.2022 10:32 Відповісти
навіщо рабам інтернет взагалі?? ...
показати весь коментар
02.05.2022 10:34 Відповісти
а також їжа, тепло та електрика. достатньо миски баланди та нарів у необігріваємих, темних бараках.
показати весь коментар
02.05.2022 10:37 Відповісти
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
показати весь коментар
02.05.2022 10:38 Відповісти
Пусть своего "колхозника" цветами забросают, в знак благодарности!!! И тапки снимут!!!
показати весь коментар
02.05.2022 10:42 Відповісти
А це не вплине на економіку і соціальну сферу??? Бацька дурний цей так жеж печеться за економіку!???А розрахунки безнал, робота, данні, ел.почта і тд.!????Молодці довалюйте!!!
показати весь коментар
02.05.2022 10:43 Відповісти
Циган же казав, що добре, що у них диктатура.
показати весь коментар
02.05.2022 10:49 Відповісти
Коля,за отключение интернета, первый его и придушит.
показати весь коментар
02.05.2022 10:56 Відповісти
дело идет к регистрации радиоприёмников и печатающих машинок. Помним, как это было ...
показати весь коментар
02.05.2022 10:52 Відповісти
таке воно чучело срср
показати весь коментар
02.05.2022 10:57 Відповісти
Сама траєкторія відключення чудово показує рух москалів.
показати весь коментар
02.05.2022 11:44 Відповісти
 
 