УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8726 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 959 78

Зеленський про підготовку Туреччиною нових маршрутів для туристів із Росії: Це подвійні стандарти, потрібно обирати, чи за правду ти

туреччина

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Туреччину за підготовку нових маршрутів для туристів із Росії одночасно з підтримкою України, назвавши це подвійними стандартами.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю грецькій ERT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російський туризм привозить у Грецію багато грошей. Ми вважаємо, що вони заробляють на крові, а потім ці гроші везуть. Така сама й у Туреччині ситуація. З одного боку, Туреччина є посередником і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку, ми бачимо одночасно підготовку туристичних маршрутів спеціально для російського туризму. І якщо ми хочемо мати дружні відносини, я як президент маю про це говорити. Так не можна, так не повинно бути", - сказав Зеленський 

На його думку, це подвійні стандарти.

"Це не зовсім справедливо, і тому я звертаю увагу Туреччини саме на такі процеси. Так не повинно бути. Потрібно обирати, чи за правду ти", - додав він.

Також читайте: Туреччина планує створити авіакомпанію для перевезення російських туристів на турецькі курорти

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) росія (65829) туризм (1564) Туреччина (3603) туристи (276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
Вова, а какие у тебя были стандарты с май 2019 года по 23 февраля 2022 года? Ты был за правду или за беню и свой карман?
показати весь коментар
02.05.2022 10:43
+31
Турція тут робить дуже необдуманий крок..
Якщо там будуть росіяне, то там не буде українців та европейців, зовсім никого з цивілізованного світу.. тілки пьяні руські свині і все.. і то в невеликой кількості, так як путін сам особо нікого не випускає да і грошей в них же не буде..
І надо це все Турції ???
показати весь коментар
02.05.2022 10:42
+13
Вот теперь задумайся, какие могут быть гарантии безопасности когда у всех етих гарантов двойные стандарты и каждый день новые капризы как у беременной женщины.
показати весь коментар
02.05.2022 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Турція тут робить дуже необдуманий крок..
Якщо там будуть росіяне, то там не буде українців та европейців, зовсім никого з цивілізованного світу.. тілки пьяні руські свині і все.. і то в невеликой кількості, так як путін сам особо нікого не випускає да і грошей в них же не буде..
І надо це все Турції ???
показати весь коментар
02.05.2022 10:42 Відповісти
Если в Турцию поедут федерасты, то украинцев там точно не будет, военное положение кто едет отдыхать ? А смогут себе позволить отдых в Турции ? Турки точно в кофе федерастам не плюнут ?
показати весь коментар
02.05.2022 10:56 Відповісти
лярди S за газ і нафту на рф будуть ще до кінця року точно переводитись
показати весь коментар
02.05.2022 11:05 Відповісти
хоспаді ... розселять по різних готелях ... ділов
показати весь коментар
02.05.2022 11:03 Відповісти
ага.. а аєропорти теж різні будуть?

тому якщо ні, то мордобой почнеться вже там
показати весь коментар
02.05.2022 11:21 Відповісти
Турція щось знає... )

напевне їй ************ НОВІ російські рублі...

Золото, которое добывается на Колыме, будет надежным обеспечением для российского рубля, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.«Это может сделать рубль самой сильной и самой крепкой валютой в мире, как это было когда-то. Потому что он может быть обеспечен реальным драгоценным металлом», - заявил Носов в интервью ГТРК «Магадан».В России прорабатывается проект двухконтурной валютной системы. В такой системе будет две национальные валюты: одна для внутренних расчетов, другая - для внешней торговли.Новый рубль должен быть обеспечен золотом и группой товаров, являющихся валютными ценностями(***красная икра,кедровие орехи). Его курс при этом предлагается «привести в соответствие к реальному паритету покупательной способности». По данным ОЭСР, это 26,37 рубля за доллар. @banksta
показати весь коментар
02.05.2022 11:04 Відповісти
є спеціалісти це прокоментувати ??
Єрунда якась ... Не може бути стільки золота щоб гарантувати золоте забезпечення. Це ж 140 млн людей.
показати весь коментар
02.05.2022 11:11 Відповісти
Може бути значно менше людей. А в тих людей в сто разів менше грошей. Тоді навіть золота вистачить. Але це теоретично.

На практиці те золото досить швидко перекочує кудись на теплі острови.
показати весь коментар
02.05.2022 11:28 Відповісти
Це ми вже бачили. У СРСР. Трохи пізніше на Кубі. Допомогло?
показати весь коментар
02.05.2022 23:22 Відповісти
та там теперь росиян, шо тараканов. Такая вот турецкая толерастия ...
https://twitter.com/i/status/1520825217446297600
показати весь коментар
02.05.2022 11:07 Відповісти
У клована все кругом виноваты, один он святой. Хамить партнерам, которые нас поддерживают во время полномасштабной войны только сумасшедший или предатель только может. Никто, вован, не должен жертвовать благосостоянием своих граждан во время войны в Украине. У тебя тоже до 2019 года войны не было, а ты при этом гражданин Украины.
показати весь коментар
02.05.2022 11:37 Відповісти
Европейские страны могли хотя бы разрекламировать Турецкие курорты, чтобы вместо руzких туда приезжали отдыхать с Европы. Но такой инициативы не было и владельцы Турецких курортов давят на власти чтобы хоть с русских получать прибыль. За прошлые 2 года они и так чуть ли не обанкротились из за короны а сейчас вообще коллапс будет.
показати весь коментар
02.05.2022 12:10 Відповісти
Турки не воюют. По большому, они не страдают и вяличием. Им деньги важнее, но и мнение свое они имеют. Исходя из всего этого, основываясь на опыте общения в Турции, я могу сказать, что украинцев они разделяют от рашистов, понимают, уважают и ценят.
Но, если есть возможность заработать лишнюю копейку, продать свои *********, или помидоры, турки легко предадут интересы союзника, но свои интересы они будут блюсти. Это надо понимать и знать. Они сами так говорят о себе.
Они только своими интересами не торгуют. Вот тут для них действительно принципиально.
Турция жесткая страна, не либеральная. Со своими изъянами и плюсами. Своеобразная.
показати весь коментар
02.05.2022 12:55 Відповісти
Ти шо,на приколі? Сьогодні тільки 2 число і після вихідних.
показати весь коментар
02.05.2022 10:47 Відповісти
Він з бодуна,пєрвомай святкував)
показати весь коментар
02.05.2022 10:49 Відповісти
ти засвяткувався? Він за квітень питає, не за травень
показати весь коментар
02.05.2022 11:18 Відповісти
А шо хтось не отримав?
показати весь коментар
02.05.2022 11:23 Відповісти
я нижче вказав одну недоплату, яка мене стосується. Можливо, є й інші. Але: це вже війна така винувата в першу чергу, тут Зе і його уряд якщо винуваті - то в другу чергу. Тобто, я поки що мовчу. Згадую просто "до слова"...
показати весь коментар
02.05.2022 12:51 Відповісти
Не питай! Я просто після блокади "дні втратив" Перестав календар дивиться Живу "до війни" і "після" Сьогодні дочка з Португалії телефонувала (тікала з Чернігова на човні - вивозили тихцем волонтери) ну слава богу жива з внуком У Бразі - у подружки шкільної Прихистили - дай їм Боже добра!
показати весь коментар
02.05.2022 11:39 Відповісти
Нові методички у ботів кондитера.
показати весь коментар
02.05.2022 10:50 Відповісти
У Пороха взагалі ботів нема; тим більше, анархіст "противсіх" за визначенням не може бути чиїмось ботом
показати весь коментар
02.05.2022 11:21 Відповісти
Ну я навіть не знаю. Я знайшов метод як відділити бота (можливо це просто зомбована людина) від просто прихильника його політики. Цей метод це лише одне запитання.
показати весь коментар
02.05.2022 11:45 Відповісти
ти? знайшло? ти тупа ********** падлюка можешь знайти тільки сраку подоляка, яку ти лижешь постійно,давай ******* скавчи, що Порох тобі знов в портки насрав)))
показати весь коментар
02.05.2022 13:42 Відповісти
не за травень питає, а за квітень!
Я більше додам: виплати військовим інвалідам "до паски" не зробили. (вперше, і ти до слова зазначаю - бо розумію: війна).
показати весь коментар
02.05.2022 11:16 Відповісти
пуйло не нападало, війна скінчилася, економіка України запрацювала і немає кількасотмільярднодоларових збитків ? Я не за те, щоб пенсіонери не отримували пенсії. Але ж треба розуміти, що в сьогодняшніх умовах можуть бути затримки.
показати весь коментар
02.05.2022 10:53 Відповісти
Предлагается авиатур с посещением Чернобаевки.
показати весь коментар
02.05.2022 10:42 Відповісти
Вова, а какие у тебя были стандарты с май 2019 года по 23 февраля 2022 года? Ты был за правду или за беню и свой карман?
показати весь коментар
02.05.2022 10:43 Відповісти
Поскольку подряды на крадивництво отдавали туркам, такое поведение возмущает Зе. Но дружба дружбой, а табачок врозь.
показати весь коментар
02.05.2022 10:47 Відповісти
І в нього, і в Данилова, і в усіх інших зелених війна закінчилась в 2019.

Кривонос, Данілов, РНБО, 9 грудня 2020 рік.

https://twitter.com/i/status/1520347862047117313

показати весь коментар
02.05.2022 10:51 Відповісти
Да и сейчас под беней-- укргаздобыча продала бене газ по бросовой цене. А потом его реалтзуют по.......... рыночной .
показати весь коментар
02.05.2022 12:36 Відповісти
Вот теперь задумайся, какие могут быть гарантии безопасности когда у всех етих гарантов двойные стандарты и каждый день новые капризы как у беременной женщины.
показати весь коментар
02.05.2022 10:43 Відповісти
ты задай вопрос во Львове рядовому предпринимателю. война в его голове на 50% только когда прилетели ракеты, остальное время не больше 3%.
показати весь коментар
02.05.2022 10:52 Відповісти
Непогано, як для гондона.
показати весь коментар
02.05.2022 11:08 Відповісти
Саме Львів тут ні до чого ... Таке по усій країні де немає активних бойових дій.
Так було і у 2014-2017 рр.
Так буває на буди-якій війні, коли території війна обходить.
показати весь коментар
02.05.2022 11:08 Відповісти
Турки своего не упустят. Сначала хорошо нажились на украинских дорогах, теперь будут наживаться на российских туристах, поскольку Европа закрыта для них. Впрочем, относительно туризма у турок просто нет альтернативы, это надо честно признать.
показати весь коментар
02.05.2022 10:46 Відповісти
совсем надавно все было так хорошо...
показати весь коментар
02.05.2022 10:58 Відповісти
Да срать на тех турок. Подгоняют БПЛА- и то хорошо. А кацапня будет просто отгребать на всех углах да и всё.
показати весь коментар
02.05.2022 10:49 Відповісти
Как бы ты против ветра ни насрал. Говори спасибо. и очень много.
показати весь коментар
02.05.2022 15:02 Відповісти
Не дуже зрозуміло, як гроші росіян за відпочинок у Туреччині заважають звільненню України. Турція закрила протоки - це велика шкода для флоту рф у Чорному морі. Головний наш ворог - це корупція, якого ми не позбавимось навіть після перемоги над рф. Мецгєр знову на державу працює, наприклад. А треба назавжди забороняти працевлаштування у держорганах людей, яких звідти одного разу вигнали.
показати весь коментар
02.05.2022 10:51 Відповісти
Турция Босфор закрыла, Байрактары продает. А без туристов им вообще тяжело будет
показати весь коментар
02.05.2022 10:53 Відповісти
Якщо рузьке назбирає грошенят та приїде до Туреччини, чі впевнений він буде, що йому в кофе не харкнуть ?
показати весь коментар
02.05.2022 11:03 Відповісти
Там ще Ердоган і Болсонару збираються на поклон у Мацкву *штоби закончіть вайну *на* Украінє* ПІВНІ!
показати весь коментар
02.05.2022 10:54 Відповісти
Ти ,ба як розібрався...може бєня вже нездає....???А хто перекрив Босфор,Байрактари,забуло зло?вонобєнінезло , буде вчити світ....
показати весь коментар
02.05.2022 10:57 Відповісти
На жаль для нас Туреччина може собі дозволити проводити власну незалежну політику, бо замість будівництва доріг і аеропортів будувала потужну армію і проектувалася ******* зразки озброєння. А Зєлєнскому слід не сваритися з турками, які поставляють нам Байрактари і ********** до них, а ще засоби зв'язку і іншу військову продукцію, а брати з турків приклад у відстоювання власних інтересів.
показати весь коментар
02.05.2022 10:58 Відповісти
Турція член НАТО.
показати весь коментар
02.05.2022 11:05 Відповісти
Крім того що у НАТО,у європейському регіоні це найсильніша армія..
показати весь коментар
02.05.2022 11:11 Відповісти
Прогнозую відповідь турків - ви ж заробляєте на транзиті кацапського газу , то чому нам ніззя заробляти на кацапських туристах . .
показати весь коментар
02.05.2022 11:00 Відповісти
як у совку було,рабсіяні будуть так доляри з рф вивозити, а на обратку везти джинси та прокладки)
показати весь коментар
02.05.2022 11:05 Відповісти
Що там з кАламойським, га? Подвійний стандарт… Вся країна бідкує, а ця падлюка купляє газ, вдвічі дешевше, замість того, щоби у кайданах їхати до США…
****** неголений…
показати весь коментар
02.05.2022 11:06 Відповісти
У турків складна економічна ситуація - інфляція . Вони й так Босфор закрили, Байрактари і ********** постачають через що виникли тьорки з Росією. То може варто сказати дякую і промовчати.
показати весь коментар
02.05.2022 11:07 Відповісти
вони ще й повітряний простір закрили для військової авіації рф
показати весь коментар
02.05.2022 11:15 Відповісти
У них скоро выборы президента - вот почему нынешний не хочет
падения доходов от туризма и своей популярности.
показати весь коментар
02.05.2022 12:39 Відповісти
Да пусть едут, их там даже будут пи*здить потихоньку всё желающие
показати весь коментар
02.05.2022 11:11 Відповісти
Зеля туризм це не проблема, не буде Турції, буде Куба, Індонезія, Тайвань, Філіппіни... треба говорити про те, чим фінансує війну РФ, продаж нафти та газу....
показати весь коментар
02.05.2022 11:19 Відповісти
Як що це окремий маршрут в один кінець, чому ні
показати весь коментар
02.05.2022 11:20 Відповісти
в українське СІЗО
показати весь коментар
02.05.2022 11:28 Відповісти
І воно нам треба? скільки грошей! Ти знаєш скільки коштує утримання одного в"язня? Дорожче ніж у нас людина на свободі має!!!
Спокійно на "палю" Це дешевше!
показати весь коментар
02.05.2022 11:45 Відповісти
Нехай укладе з Ердоганом угоду про взаємну видачу розшукуваних злочинців - щоб орків, які наслідили в Україні, можна було би забирати, якщо раптом вони там в Ердогана на курортах появляться!
показати весь коментар
02.05.2022 11:25 Відповісти
Необходимо так же начинать с самого себя, прежде чем обвинять других в двойных стандартах.
Я про трубопровод Дружба, по которому идет сейчас газ в ЕС через Украину.
Продавая транзит газа в ЕС, а Украина зарабатывает на этом, не поучаем ли мы кровавые деньги, которые идут на убийство наших граждан?! Может быть настал тот момент, когда необходимо быть принципиальным, в ущерб кошельку?!
Продавая транзит врагу, у Украины нет моральных прав просить об отказе от энергоресурсов рашистов у других стран! Надеюсь это всем понятно?
показати весь коментар
02.05.2022 11:27 Відповісти
А щоб не було дипломатичного скандалу можна абсолютно "випадково" чимось влучити в ту трубку. Бо інакше почнуть вити і Німеччина і багато інших країн (про Угорщину взагалі мовчу).
показати весь коментар
02.05.2022 11:41 Відповісти
Это не принципиальная позиция, а технический форс мажор типа. Не то.
показати весь коментар
02.05.2022 13:16 Відповісти
Володя має подивитися правді в очі і припомнити виступ литовця в Раді з проханням не купувати білоруську електроенергію і виступ нашої опозиції, щоб не купували російське вугілля.
показати весь коментар
02.05.2022 11:29 Відповісти
Мы требуем от зарубежных партнеров отказываться от всего рашкованского , бойкотировать фирмы торгующие в рашке, а сами? Наши маркеты продают продукцию фирм Данон ( молочка марки Простоквашино) , Нестле ( Свиточ, Торчин) . Я все понимаю рабочие места в Украине , платят налоги , но тогда какие претензии к другим странам?
показати весь коментар
02.05.2022 11:38 Відповісти
Та хай їдуть і отримують там лікувальних піз.юлін - в чому проблема? )))
показати весь коментар
02.05.2022 11:39 Відповісти
А чи не застосовувала сама Україна подвійні стандарти під час нападу Кацаплянду на Грузію чи садистські дії в Сирії? Чи не варто подивитись у дзеркало? Ми отримуємо значно більшу підтримку всього цивілізованого світу, ніж колись комусь надавали самі.
показати весь коментар
02.05.2022 11:44 Відповісти
Думаю від турків йому прилетитть отвєточка яка ні йому ні накм не сподобається
показати весь коментар
02.05.2022 11:50 Відповісти
разве что байрактары не будут далее продавать, так от них и толку нет
показати весь коментар
02.05.2022 12:12 Відповісти
Шо кацаба, сьогоднішніх 2 катери тобі мало? Так буде ще толк, не сумнівайся.
показати весь коментар
02.05.2022 13:11 Відповісти
Я бы не ссорился с турками по такому поводу - Байрактары и закрытые черноморские проливы важнее . . . Это во-первых.
А во-вторых, в условиях наложенных на россию финансовых санкцию любой вывоз капитала русскими за рубеж (в том числе за туристические услуги) только приближает экономический армагеддон россии.
В-третьих, у Эрдогана сложная экономическая ситуация и для нас желательно, чтобы он оставался на плаву, потому что он является балансом против русских на Кавказе, Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Восток - дело тонкое, не зря есть термин "византийщина" (а Византия - это Стамбул, вообще-то). Хочешь поговорить о принципах - смотри на запад . . .
показати весь коментар
02.05.2022 12:06 Відповісти
По-перше - чи будуть, через певний час, у кацапів гроші на відпочинок у Туреччині. По-друге - поки ті гроші є, краще, якщо вони осядуть у турецькій економіці й принесуть дохід турецькому, а не кацапському бюджету.
показати весь коментар
02.05.2022 12:40 Відповісти
Блин, да вот зачем с Турцией еще отношения портить? А что зелупа будет делать, если турки решат, что они не за Украину? Из истеричного артиста так себе дипломат выходит.
показати весь коментар
02.05.2022 13:06 Відповісти
Подвійні стандарти це купувати електрику в білорусів коли вони під санкціями та бітум в москалів замість ракетних програм. А стригти з кацапів капусту на курортах Туреччини це нормально.
показати весь коментар
02.05.2022 13:09 Відповісти
верховне - ні фіга не дипломат, а вередливе, балуване дитя..(
показати весь коментар
02.05.2022 13:54 Відповісти
Зеленский ошибается. У Эрдогана тяжелая экономическая ситуация. Ему недовольство своих граждан не на руку. Россия ему все время сезон обламывала. Турки очень ждут туристов,чтоб поправить свое положение. Принимая туристов не он дает россии деньги, а она ему отдает остатки. Пусть дает. Я уважаю Зеленского но до Эрдогана ему еще расти и расти. Эрдоган знает где ему как и что сказать и чтоб не во вред себе и на пользу Украине. Это не двойные стандарты. Это большой опыт и дальновидность.
показати весь коментар
02.05.2022 14:57 Відповісти
а за эмираты почему он молчит???! вот уж кто с*ные гандоны!
показати весь коментар
03.05.2022 00:32 Відповісти
 
 