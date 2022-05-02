Зеленський про підготовку Туреччиною нових маршрутів для туристів із Росії: Це подвійні стандарти, потрібно обирати, чи за правду ти
Президент України Володимир Зеленський розкритикував Туреччину за підготовку нових маршрутів для туристів із Росії одночасно з підтримкою України, назвавши це подвійними стандартами.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю грецькій ERT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Російський туризм привозить у Грецію багато грошей. Ми вважаємо, що вони заробляють на крові, а потім ці гроші везуть. Така сама й у Туреччині ситуація. З одного боку, Туреччина є посередником і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку, ми бачимо одночасно підготовку туристичних маршрутів спеціально для російського туризму. І якщо ми хочемо мати дружні відносини, я як президент маю про це говорити. Так не можна, так не повинно бути", - сказав Зеленський
На його думку, це подвійні стандарти.
"Це не зовсім справедливо, і тому я звертаю увагу Туреччини саме на такі процеси. Так не повинно бути. Потрібно обирати, чи за правду ти", - додав він.
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Якщо там будуть росіяне, то там не буде українців та европейців, зовсім никого з цивілізованного світу.. тілки пьяні руські свині і все.. і то в невеликой кількості, так як путін сам особо нікого не випускає да і грошей в них же не буде..
І надо це все Турції ???
тому якщо ні, то мордобой почнеться вже там
напевне їй ************ НОВІ російські рублі...
Золото, которое добывается на Колыме, будет надежным обеспечением для российского рубля, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.«Это может сделать рубль самой сильной и самой крепкой валютой в мире, как это было когда-то. Потому что он может быть обеспечен реальным драгоценным металлом», - заявил Носов в интервью ГТРК «Магадан».В России прорабатывается проект двухконтурной валютной системы. В такой системе будет две национальные валюты: одна для внутренних расчетов, другая - для внешней торговли.Новый рубль должен быть обеспечен золотом и группой товаров, являющихся валютными ценностями(***красная икра,кедровие орехи). Его курс при этом предлагается «привести в соответствие к реальному паритету покупательной способности». По данным ОЭСР, это 26,37 рубля за доллар. @banksta
Єрунда якась ... Не може бути стільки золота щоб гарантувати золоте забезпечення. Це ж 140 млн людей.
На практиці те золото досить швидко перекочує кудись на теплі острови.
https://twitter.com/i/status/1520825217446297600
Но, если есть возможность заработать лишнюю копейку, продать свои *********, или помидоры, турки легко предадут интересы союзника, но свои интересы они будут блюсти. Это надо понимать и знать. Они сами так говорят о себе.
Они только своими интересами не торгуют. Вот тут для них действительно принципиально.
Турция жесткая страна, не либеральная. Со своими изъянами и плюсами. Своеобразная.
Я більше додам: виплати військовим інвалідам "до паски" не зробили. (вперше, і ти до слова зазначаю - бо розумію: війна).
Кривонос, Данілов, РНБО, 9 грудня 2020 рік.
https://twitter.com/i/status/1520347862047117313
Так було і у 2014-2017 рр.
Так буває на буди-якій війні, коли території війна обходить.
****** неголений…
падения доходов от туризма и своей популярности.
Спокійно на "палю" Це дешевше!
Я про трубопровод Дружба, по которому идет сейчас газ в ЕС через Украину.
Продавая транзит газа в ЕС, а Украина зарабатывает на этом, не поучаем ли мы кровавые деньги, которые идут на убийство наших граждан?! Может быть настал тот момент, когда необходимо быть принципиальным, в ущерб кошельку?!
Продавая транзит врагу, у Украины нет моральных прав просить об отказе от энергоресурсов рашистов у других стран! Надеюсь это всем понятно?
А во-вторых, в условиях наложенных на россию финансовых санкцию любой вывоз капитала русскими за рубеж (в том числе за туристические услуги) только приближает экономический армагеддон россии.
В-третьих, у Эрдогана сложная экономическая ситуация и для нас желательно, чтобы он оставался на плаву, потому что он является балансом против русских на Кавказе, Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Восток - дело тонкое, не зря есть термин "византийщина" (а Византия - это Стамбул, вообще-то). Хочешь поговорить о принципах - смотри на запад . . .