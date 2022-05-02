Зеленський про підготовку Туреччиною нових маршрутів для туристів із Росії: Це подвійні стандарти, потрібно обирати, чи за правду ти

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Туреччину за підготовку нових маршрутів для туристів із Росії одночасно з підтримкою України, назвавши це подвійними стандартами.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю грецькій ERT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російський туризм привозить у Грецію багато грошей. Ми вважаємо, що вони заробляють на крові, а потім ці гроші везуть. Така сама й у Туреччині ситуація. З одного боку, Туреччина є посередником і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку, ми бачимо одночасно підготовку туристичних маршрутів спеціально для російського туризму. І якщо ми хочемо мати дружні відносини, я як президент маю про це говорити. Так не можна, так не повинно бути", - сказав Зеленський

На його думку, це подвійні стандарти.

"Це не зовсім справедливо, і тому я звертаю увагу Туреччини саме на такі процеси. Так не повинно бути. Потрібно обирати, чи за правду ти", - додав він.

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