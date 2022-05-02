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Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських політиків і оборонних установ, які підтримують дії Путіна в Україні

новая,зеландия

Міністерка закордонних справ Нової Зеландії повідомила про додаткові санкції проти російських політиків і оборонних установ, які підтримують дії Путіна в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє beehive.govt.nz.

"Цими санкціями ми демонструємо намір продовжувати переслідувати тих, хто несе відповідальність за вторгнення Росії в Україну", - сказала міністерка закордонних справ Наная Махута.
Зазначається, що останній раунд санкцій спрямований на 170 членів верхньої палати російського парламенту, а також на шість компаній і організацій оборонного сектору, які сприяли посяганню на суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми підтримуємо народ України і ми прагнемо притягнути до відповідальності президента Путіна та його команду, яка розпалює війну", - сказала міністерка.

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02.05.2022 11:17 Відповісти
Треба вигнати з Нової Зеландії кацапских рибаків. Там їх дох..я і ще трішечки
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02.05.2022 23:19 Відповісти
 
 