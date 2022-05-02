Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23,8 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 048 танків і 2 519 броньованих машин

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 травня втрати особового складу противника становлять близько 23,8 тис. осіб. Знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 23800 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1048 (+22) од,

бойових броньованих машин - 2519 (+48) од,

артилерійських систем - 459 (+8) од,

РСЗВ - 152 (+1) од,

засоби ППО - 80 (+0) од,

літаків - 194 (+2) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1824 (+28) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26).

Спеціальна техніка- 38 (+6).

Крилаті ракети - 84 (+0).

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"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.