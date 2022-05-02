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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23,8 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 048 танків і 2 519 броньованих машин

рф

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 травня втрати особового складу противника становлять близько 23,8 тис. осіб. Знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 23800 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1048 (+22) од,

бойових броньованих машин  - 2519 (+48) од,

артилерійських систем  - 459 (+8) од,

РСЗВ  - 152 (+1) од,

засоби ППО - 80 (+0) од,

літаків - 194 (+2) од,

гелікоптерів  - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1824 (+28) од,

кораблі /катери  - 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26).

Спеціальна техніка- 38 (+6).

Крилаті ракети  - 84 (+0).

Також читайте: На Донбасі протягом 1 травня відбито 10 атак ворога, знищено 2 танки, 17 артсистем, 28 одиниць бронетехніки, 7 безпілотників, - штаб ООС

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23,8 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 048 танків і 2 519 броньованих машин 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) техніка (1845) втрати (4433)


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Топ коментарі
+9
Знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра."
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02.05.2022 10:59
+6
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02.05.2022 11:06
+5
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02.05.2022 10:54
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Ото безпілотників настріляли
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02.05.2022 10:50 Відповісти
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02.05.2022 11:06 Відповісти
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02.05.2022 10:54 Відповісти
А где два раптора из под о.Змеинный ?
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02.05.2022 10:56 Відповісти
Знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра."
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02.05.2022 10:59 Відповісти
И вертолёт вроде бы был тоже?
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02.05.2022 11:40 Відповісти
Видно их по утру 2-го мочканули, так что войдут по состоянию на 03.05
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02.05.2022 10:59 Відповісти
Будуть у завтрашній статистиці.
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02.05.2022 11:00 Відповісти
ГШ "зажиливает" артсистемы. Бабушка сказала на потом?
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02.05.2022 11:02 Відповісти
Вроде вчера писали про Арту которую наклипали. Может завтра войдёт. Да и вертолеты как бы заземлялись. Наверно данные через день. В принципе можно вообще ничего не писать, главное чтоб горели.
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02.05.2022 11:03 Відповісти
Давайте, парни, скирдуйте орков. Не волнуйтесь и не переживайте ни о чём, - скирдуйте в любую погоду.
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02.05.2022 11:06 Відповісти
осталось 6 литачкив и празднуем очередной юбилей..., знаковое для русни число 200
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02.05.2022 11:16 Відповісти
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02.05.2022 11:23 Відповісти
 
 