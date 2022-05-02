Росіяни не збожеволіли - вони розуміють, що роблять. Вони зробили світ, у якому їм комфортно, і в ньому вони вбивають нас, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський не вважає, що президент Росії Володимир Путін збожеволів і тому пішов війною на Україну, – на його думку він свідомо створив інформаційне підґрунтя для ненависті до українців у росіян і продовжує насаджувати їм застарілі погляди на протистояння Росії всьому світові.
Про це Зеленський розповів телеканалу "Nine Network", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Журналіст запитав, чи справді Володимир Путін думав, що його армію в Україні зустрічатимуть із квітами, чи він живе в ілюзіях, чи він божевільний, чи й те, і інше одночасно. Зеленський не вважає, що Путін та його команда – божевільні.
"Питання в тому, що він – той, ким його зробили, ким його щоденно роблять, ким його робить багато хто і багато що. Спочатку вони (керівники Росії – ред. ) зробили таке інформаційне поле у своїй державі. Закрите інформаційне поле, без вільної думки і свободи слова, де є тільки одна думка – провладна. У цій інформаційній кімнаті вони знаходяться вже давно.
Вони зробили це для суспільства, самі себе туди затягнули – і там знаходяться. У цій закритій інформаційній кімнаті вони отримують інформацію, яка подобається чи має подобатися їм. Тобто воно вже спрацювало і на них самих. І далі вся ця машина працює", - зазначив Зеленський.
На думку Зеленського, росіяни ненавидять українців через те, що їм по телевізору кажуть, що є за що ненавидіти, що в Україні є "радикальні люди", що українці нібито з когось знущаються і з кимось воюють.
"Вони навіть не зрозуміли, що вони повірили в те, що ми з ними воюємо. Вони навіть не вийшли на вулиці і не подивилися, чи їздять у них танки, як у нас по вулицях. Ні, там нічого немає: там немає пострілів, у Росії немає ніяких танків, ніхто їх не підриває і нічого такого не було – вони прийшли на нашу землю", – сказав президент України.
Зеленський вважає, що росіяни "не готові навіть подивитися, що на вулицях, подивитися в дзеркало, хто вони, вийти за межі цього інформаційного простору, подивитися правді в очі, почитати видання будь-якої країни".
"Раніше вони говорили, що це Сполучені Штати Америки (винні. – Ред.), потім вони сказали, що це Британія, потім сказали, що це всі так за океаном кажуть, потім вони сказали: Канада, Автсралія, Нова Зеландія – і цих країн ставало все більше і більше. Потім Європейський Союз, вся Європа. І зараз всі "проти них".
Та в цьому і сенс найголовніший: не всі проти них, просто ніхто більше не підтримує їх. Світ не проти всіх людей в Росії – це не є правда. Світ не сприймає більше політику Путіна, світ не сприймає диктатуру, світ давно пройшов усе це", - додав він.
За словами Зеленського, "у більшості держав світу, коли вони буди у тому чи іншому складі, у тій чи іншій імперії, світ це прожив".
"Це як стара гумка: все, її вже можна викинути, світ її пережував, її вже не існує, нічого нового в цьому немає. А ні, ти підбираєш цю гумку і даєш людям знову цю інформаційну політику – щоб люди пережовували і вірили, що саме так: ми готові закритися, весь світ проти нас, Захід проти нас, ми просто захищаємо свої цінності.
Це не цінності – вбивати людей, захоплювати чуже, катувати людей. Це ніякі не цінності. Тому я не впевнений, що вони там збожеволіли. Я не думаю, що так легко вже сказати: вони ні при чому, тому що вони збожеволіли, це вже віддають накази не вони, це вже інші люди, вони не зовсім адекватні.
Я вважаю, що вони розуміють, що вони роблять. Вони зробили цей світ, у якому їм комфортно, і в ньому вони вбивають нас – і нікого не приймають, у кого інша думка. Тобто це вбивство іншої думки", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=GZuAPVOpoNQ
Зарубежные эксперты утверждают, что новое американское вооружение ВСУ способно поразить Брянск, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону, но Залужный запретил использовать его против городов.
▪️Полторы недели назад в Украину доставили партию из нескольких американских РСЗО М142 Himars (реактивные системы залпового огня). Вместе с РСЗО были поставлены и боеприпасы к ним. Также были завезены ракеты МGM 140 ATACMS. Это тактические управляемые ракеты с дальностью полета до 300 километров.
▪️РСЗО может стрелять пакетом из шести неуправляемых M26 или выпускать по одной MGM 140, способной навестись на цель самостоятельно. MGM 140 с запасом дальности добивают с украинской территории до всех крупных приграничных российских городов. Брянск, Курск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону и все населенные пункты в 220-230 километрах от границы теперь могут стать потенциальными мишенями для этих ракет.
▪️Однако перед украинской армией не стоит цель обстреливать российские города. Удары наносятся только по военным объектам. Есть прямой приказ.
💬 «Некоторым нашим военным хочется ударить, у многих семьи погибли, но есть жесткий запрет», - говорит офицер ВСУ.
▪️В российских и украинских СМИ проходила информация, что поставлены также ракеты дальностью до 500 километров, но это не так.
▪️М142 Himars, по мнению офицера ВСУ, занимающегося организацией обучения эксплуатации нового вооружения, будет использоваться не для ударов по территории России, а для уничтожения танковых соединений армии рф и командных пунктов на территории Украины.
💬 «Идет война, я рассуждаю с точки зрения максимальной эффективности применения этого вида вооружений. Кроме того, будем бить по городам, станем такими же, как русские. И можно будет забыть о новых поставках современного оружия. Надеюсь, что среди экипажей не будет горячих голов и тех, у кого под бомбами и ракетами погибли близкие. От таких можно ждать чего угодно. И я не могу их осуждать по-человечески. За комплектованием и обучением экипажей внимательно следят, чтобы избежать такой ситуации», - говорит офицер ВСУ.
❗️Да, это война, и хочется грызть горло каждого оккупанта, но победить можно только с холодной головой. И мы победим.
і правильно зробив. Думаю шо ракет не так багато як хотілось би (скільки б їх не було, ніколи не достатньо). Тому в першу чергу - важливі військові обʼєкти. Якшо все піде добре, то кацапи самі себе передавлять в чергах за гуманітарку...
----
во время второй мировой союзники стерли с лица земли не только Дрезден и Берлин, а Хиросиму и Нагасаки
выходит они тоже "как русские"
- какая ***** тебе внушила эту ***** которую ты тут высрал?
на войне есть только одно правило - не убиваешь ты, убют тебя
все остальное лирика и дерьмо собачье
кацапов надо бомбить ...что бы они ползком передвигались ... и днем и ночью
они поймут только тогда, когда получат по наглой ********** роже
Зєлупа помилявся стосовно РФ так же само, як Путлєр помилявся стосовно України.
І те, що Зєлупа в притул не бачила в росії ворога, лише свідчить про його, Зєлупи, суцільну професійну непридатність на посаді, начебто, лідера нації, та верховного головнокомандувача.
Та і срать на то.
Жахливо, але нарешті Україна, в муках та крові, заборює справжню незалежність. Народ України зараз платить кров'ю за всіх продажних або недолугих політиків, що протягом всієї історії України-Руси продавали свою землю і свій народ. За комуняку-кравчука, що всрав армію та ядерну зброю; за завхоза-кучму, що породило олігархат в країні; за бидлюка-януковоща, який насадив "народ дамбаса" на кацапську голку "окремості"; за пасічника, який розвалив величезну надію нації задля своїх нікчемних політичних амбіцій; за клована, який готовий "давать са всєх старон", "головнокомандуючого", для якого "главноє - пєрєстать стрєлять пасєрєдіне"; і навіть Гетьмана, що був найкращим президентом України, але який так і не зрозумів, що його вибрали не для того, щоб він домовлявся з внутрішніми ворогами України.
А потім вже матимеш право критикувати когось за те, що "зробили таке інформаційне поле у своїй державі"
Найгірше, що росіяни самі не знали навіщо вони це робили, не знаючи, як побудувати нормальне життя для себе самих, постійно намагались насильно втопити у своєму гівні всіх кого приєднували до своєї імперії...
Причем, дело не только в боголюбском. Они все такие. После повторного, неудачного, похода на Киев они своего боголюбского убили и он валялся на улице 3 дня. Говорили, что пусть собаки его съедят.
То есть они такими были еще даже раньше и боголюбского. Уже тогда порочный ДНК.