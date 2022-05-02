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Новини Війна
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Росіяни не збожеволіли - вони розуміють, що роблять. Вони зробили світ, у якому їм комфортно, і в ньому вони вбивають нас, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що президент Росії Володимир Путін збожеволів і тому пішов війною на Україну, – на його думку він свідомо створив інформаційне підґрунтя для ненависті до українців у росіян і продовжує насаджувати їм застарілі погляди на протистояння Росії всьому світові.

Про це Зеленський розповів телеканалу "Nine Network", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Журналіст запитав, чи справді Володимир Путін думав, що його армію в Україні зустрічатимуть із квітами, чи він живе в ілюзіях, чи він божевільний, чи й те, і інше одночасно. Зеленський не вважає, що Путін та його команда – божевільні.

"Питання в тому, що він – той, ким його зробили, ким його щоденно роблять, ким його робить багато хто і багато що. Спочатку вони (керівники Росії – ред. ) зробили таке інформаційне поле у своїй державі. Закрите інформаційне поле, без вільної думки і свободи слова, де є тільки одна думка – провладна. У цій інформаційній кімнаті вони знаходяться вже давно.

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Вони зробили це для суспільства, самі себе туди затягнули – і там знаходяться. У цій закритій інформаційній кімнаті вони отримують інформацію, яка подобається чи має подобатися їм. Тобто воно вже спрацювало і на них самих. І далі вся ця машина працює", - зазначив Зеленський.

На думку Зеленського, росіяни ненавидять українців через те, що їм по телевізору кажуть, що є за що ненавидіти, що в Україні є "радикальні люди", що українці нібито з когось знущаються і з кимось воюють.

"Вони навіть не зрозуміли, що вони повірили в те, що ми з ними воюємо. Вони навіть не вийшли на вулиці і не подивилися, чи їздять у них танки, як у нас по вулицях. Ні, там нічого немає: там немає пострілів, у Росії немає ніяких танків, ніхто їх не підриває і нічого такого не було – вони прийшли на нашу землю", – сказав президент України.

Зеленський вважає, що росіяни "не готові навіть подивитися, що на вулицях, подивитися в дзеркало, хто вони, вийти за межі цього інформаційного простору, подивитися правді в очі, почитати видання будь-якої країни".

"Раніше вони говорили, що це Сполучені Штати Америки (винні. – Ред.), потім вони сказали, що це Британія, потім сказали, що це всі так за океаном кажуть, потім вони сказали: Канада, Автсралія, Нова Зеландія – і цих країн ставало все більше і більше. Потім Європейський Союз, вся Європа. І зараз всі "проти них".

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Та в цьому і сенс найголовніший: не всі проти них, просто ніхто більше не підтримує їх. Світ не проти всіх людей в Росії – це не є правда. Світ не сприймає більше політику Путіна, світ не сприймає диктатуру, світ давно пройшов усе це", - додав він.

За словами Зеленського, "у більшості держав світу, коли вони буди у тому чи іншому складі, у тій чи іншій імперії, світ це прожив".

"Це як стара гумка: все, її вже можна викинути, світ її пережував, її вже не існує, нічого нового в цьому немає. А ні, ти підбираєш цю гумку і даєш людям знову цю інформаційну політику – щоб люди пережовували і вірили, що саме так: ми готові закритися, весь світ проти нас, Захід проти нас, ми просто захищаємо свої цінності.

Це не цінності – вбивати людей, захоплювати чуже, катувати людей. Це ніякі не цінності. Тому я не впевнений, що вони там збожеволіли. Я не думаю, що так легко вже сказати: вони ні при чому, тому що вони збожеволіли, це вже віддають накази не вони, це вже інші люди, вони не зовсім адекватні.

Я вважаю, що вони розуміють, що вони роблять. Вони зробили цей світ, у якому їм комфортно, і в ньому вони вбивають нас – і нікого не приймають, у кого інша думка. Тобто це вбивство іншої думки", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) путін володимир (24060) росія (65829)


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Топ коментарі
+21
Зеленский наивный, ну совсем. Они и раньше такими были, до *****. Они рабы, но у них неизлечимые фантомные боли, эти шизоннутые империалисты всегда мечтают захватывать территории других народов, а не улучшать качество своей жизни. а Украину и украинцев они всегда ненавидели, и уничтоженные Голодоморами их обосранной совковой империей миллионы украинцев, это им в самый смак, они никогда об этом не сожалели, жалели только что Сталин не всех умертвил.
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02.05.2022 11:43
+17
Куди битимуть американські ракети?
https://www.youtube.com/watch?v=GZuAPVOpoNQ
Зарубежные эксперты утверждают, что новое американское вооружение ВСУ способно поразить Брянск, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону, но Залужный запретил использовать его против городов.

▪️Полторы недели назад в Украину доставили партию из нескольких американских РСЗО М142 Himars (реактивные системы залпового огня). Вместе с РСЗО были поставлены и боеприпасы к ним. Также были завезены ракеты МGM 140 ATACMS. Это тактические управляемые ракеты с дальностью полета до 300 километров.

▪️РСЗО может стрелять пакетом из шести неуправляемых M26 или выпускать по одной MGM 140, способной навестись на цель самостоятельно. MGM 140 с запасом дальности добивают с украинской территории до всех крупных приграничных российских городов. Брянск, Курск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону и все населенные пункты в 220-230 километрах от границы теперь могут стать потенциальными мишенями для этих ракет.

▪️Однако перед украинской армией не стоит цель обстреливать российские города. Удары наносятся только по военным объектам. Есть прямой приказ.

💬 «Некоторым нашим военным хочется ударить, у многих семьи погибли, но есть жесткий запрет», - говорит офицер ВСУ.

▪️В российских и украинских СМИ проходила информация, что поставлены также ракеты дальностью до 500 километров, но это не так.

▪️М142 Himars, по мнению офицера ВСУ, занимающегося организацией обучения эксплуатации нового вооружения, будет использоваться не для ударов по территории России, а для уничтожения танковых соединений армии рф и командных пунктов на территории Украины.

💬 «Идет война, я рассуждаю с точки зрения максимальной эффективности применения этого вида вооружений. Кроме того, будем бить по городам, станем такими же, как русские. И можно будет забыть о новых поставках современного оружия. Надеюсь, что среди экипажей не будет горячих голов и тех, у кого под бомбами и ракетами погибли близкие. От таких можно ждать чего угодно. И я не могу их осуждать по-человечески. За комплектованием и обучением экипажей внимательно следят, чтобы избежать такой ситуации», - говорит офицер ВСУ.

❗️Да, это война, и хочется грызть горло каждого оккупанта, но победить можно только с холодной головой. И мы победим.
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02.05.2022 11:32
+17
"но Залужный запретил использовать его против городов"

і правильно зробив. Думаю шо ракет не так багато як хотілось би (скільки б їх не було, ніколи не достатньо). Тому в першу чергу - важливі військові обʼєкти. Якшо все піде добре, то кацапи самі себе передавлять в чергах за гуманітарку...
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02.05.2022 11:37
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Куди битимуть американські ракети?
https://www.youtube.com/watch?v=GZuAPVOpoNQ
Зарубежные эксперты утверждают, что новое американское вооружение ВСУ способно поразить Брянск, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону, но Залужный запретил использовать его против городов.

▪️Полторы недели назад в Украину доставили партию из нескольких американских РСЗО М142 Himars (реактивные системы залпового огня). Вместе с РСЗО были поставлены и боеприпасы к ним. Также были завезены ракеты МGM 140 ATACMS. Это тактические управляемые ракеты с дальностью полета до 300 километров.

▪️РСЗО может стрелять пакетом из шести неуправляемых M26 или выпускать по одной MGM 140, способной навестись на цель самостоятельно. MGM 140 с запасом дальности добивают с украинской территории до всех крупных приграничных российских городов. Брянск, Курск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону и все населенные пункты в 220-230 километрах от границы теперь могут стать потенциальными мишенями для этих ракет.

▪️Однако перед украинской армией не стоит цель обстреливать российские города. Удары наносятся только по военным объектам. Есть прямой приказ.

💬 «Некоторым нашим военным хочется ударить, у многих семьи погибли, но есть жесткий запрет», - говорит офицер ВСУ.

▪️В российских и украинских СМИ проходила информация, что поставлены также ракеты дальностью до 500 километров, но это не так.

▪️М142 Himars, по мнению офицера ВСУ, занимающегося организацией обучения эксплуатации нового вооружения, будет использоваться не для ударов по территории России, а для уничтожения танковых соединений армии рф и командных пунктов на территории Украины.

💬 «Идет война, я рассуждаю с точки зрения максимальной эффективности применения этого вида вооружений. Кроме того, будем бить по городам, станем такими же, как русские. И можно будет забыть о новых поставках современного оружия. Надеюсь, что среди экипажей не будет горячих голов и тех, у кого под бомбами и ракетами погибли близкие. От таких можно ждать чего угодно. И я не могу их осуждать по-человечески. За комплектованием и обучением экипажей внимательно следят, чтобы избежать такой ситуации», - говорит офицер ВСУ.

❗️Да, это война, и хочется грызть горло каждого оккупанта, но победить можно только с холодной головой. И мы победим.
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02.05.2022 11:32 Відповісти
"но Залужный запретил использовать его против городов"

і правильно зробив. Думаю шо ракет не так багато як хотілось би (скільки б їх не було, ніколи не достатньо). Тому в першу чергу - важливі військові обʼєкти. Якшо все піде добре, то кацапи самі себе передавлять в чергах за гуманітарку...
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02.05.2022 11:37 Відповісти
Украина не должна стать ещё одним военным преступником. И потерять поддержку мира при этом. Потому города в России трогать нельзя - это правильное решение. Там полно армейских объектов, нефтебазе и других мостов.
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02.05.2022 11:55 Відповісти
Но например по аэропорту в Мозыре можно было лупить даже залпом неуправляемых неточных ракет-когда там стояло куча самолетов и вертолетов. И мне плевать если несколько ракет залетят в жилые дома беларусов. Почему со стороны РБ можно обстреливать ракетами Украинские города а нам отвечать нелььзя? Конечно не нужно специально лупить по жилым кварталам,но неуправляемые ракеты-это вещь не точная а вблизи военной инфраструктуры обычно всегода есть жилые дома. И по военной инфрасируктуре российских городов тоже можно лупить залпом неуправляемых ракет.
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02.05.2022 12:58 Відповісти
Захід надає Україні важке озброєння для захисту та повернення своїх територій. У разі, якщо Україна відправить ракети по рашкованським містам (хоч це було б і справедливо у відповідь на те, що орки зробили з нашими містами), то підораші є чим нам відповісти-до нас поприлітають балістичні ядерні ракети, і тоді рахунок піде на мільйони життів українців та знесені міста. А коли відповість Захід своєю ЯЗ, то не залишиться взагалі нічого та ніде. Тому Залужний, напевно, і не віддасть такого наказу. Нам би покласти якомога більше орків тут за наших полеглих героїв та мирних громадян, та повернути своє. А ********* нехай повертається під санкціями у кам'яний вік та живе як північна корея. З лаптями, балалайками, калькуляторами замість комп'ютерів, та червоними прапорами на 1 та 9 травня перед мавзолєєм, на якому буде стояти їх божество.
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02.05.2022 12:14 Відповісти
будем бить по городам, станем такими же, как русские
----
во время второй мировой союзники стерли с лица земли не только Дрезден и Берлин, а Хиросиму и Нагасаки
выходит они тоже "как русские"
- какая ***** тебе внушила эту ***** которую ты тут высрал?
на войне есть только одно правило - не убиваешь ты, убют тебя
все остальное лирика и дерьмо собачье
кацапов надо бомбить ...что бы они ползком передвигались ... и днем и ночью
они поймут только тогда, когда получат по наглой ********** роже
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02.05.2022 16:27 Відповісти
А "мы" убиваем их. Хватит уже этого вечного комплекса жертвы.
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02.05.2022 11:40 Відповісти
Нафіга він постійно про путкіна говорить?Рашку треба знищувати а не лізти до неї з перемовинами.
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02.05.2022 11:41 Відповісти
Росіянці - це зла дитина у пісочниці. В якої виходять негарні пасочки, тому вона розбиває пасочки інших дітей. Доколи не прийшов чийсь батько
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02.05.2022 11:41 Відповісти
Угу. Або дітки у пісочнику не об'єднались та не змусили ту злу дитину жерти пісок. Куточок і атата вже не канають...
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02.05.2022 15:24 Відповісти
Зеленский наивный, ну совсем. Они и раньше такими были, до *****. Они рабы, но у них неизлечимые фантомные боли, эти шизоннутые империалисты всегда мечтают захватывать территории других народов, а не улучшать качество своей жизни. а Украину и украинцев они всегда ненавидели, и уничтоженные Голодоморами их обосранной совковой империей миллионы украинцев, это им в самый смак, они никогда об этом не сожалели, жалели только что Сталин не всех умертвил.
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02.05.2022 11:43 Відповісти
"Зеленский наивный, ну совсем."
Зєлупа помилявся стосовно РФ так же само, як Путлєр помилявся стосовно України.
І те, що Зєлупа в притул не бачила в росії ворога, лише свідчить про його, Зєлупи, суцільну професійну непридатність на посаді, начебто, лідера нації, та верховного головнокомандувача.
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02.05.2022 12:09 Відповісти
Люди голосували не за ЗЕлупу, вони голосували проти "бариги" який ніби-то наживався на війні. Якщо слідувати словам ЗЕлупи то виходить що він сам якраз і заробляє на війні, причому такими темпами що криваві бариги просто діти в порівнянні з ним. Можна говорити про те як три роки зривалось оборонне замовлення, крадіжку гуманітарки під час війни, розміновані підходи до Херсону і ше багато чого що не робить "Боневтіка" лідером нації. його функція записувати щоденні відосики. ДОречі, чому ОПЗЖ досі на волі ))))
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02.05.2022 12:49 Відповісти
Тю... Я по названию статьи подумал что Боневтик наконец то что то понял на 9-м году войны... Прочитал статью, а там как была каша в голове так и есть...
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02.05.2022 11:43 Відповісти
Та нема там нічого в голові, методички дєрьмака і прокремлівський наратив, і все. Типу, якщо зараз сцаря не стане, то кацапи схаменуться, почнуть вибачатися, каятися і плакати. Не почнуть. Не всі німці аж по цей день засудили гітлерівський нацизм! А німці порівняно з кацапами - це приклад людяності і доброти. Навіть і не мрійте, ніколи ми не почуємо з рота соловйова чи інших кремлівських підстилок вибачення чи жаль.
Та і срать на то.
Жахливо, але нарешті Україна, в муках та крові, заборює справжню незалежність. Народ України зараз платить кров'ю за всіх продажних або недолугих політиків, що протягом всієї історії України-Руси продавали свою землю і свій народ. За комуняку-кравчука, що всрав армію та ядерну зброю; за завхоза-кучму, що породило олігархат в країні; за бидлюка-януковоща, який насадив "народ дамбаса" на кацапську голку "окремості"; за пасічника, який розвалив величезну надію нації задля своїх нікчемних політичних амбіцій; за клована, який готовий "давать са всєх старон", "головнокомандуючого", для якого "главноє - пєрєстать стрєлять пасєрєдіне"; і навіть Гетьмана, що був найкращим президентом України, але який так і не зрозумів, що його вибрали не для того, щоб він домовлявся з внутрішніми ворогами України.
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02.05.2022 12:05 Відповісти
Довбень, закрий вже свого рота! Як же ти дратуєш, гнусявий Боневтік!
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02.05.2022 11:54 Відповісти
Авторитарист Зе, поверни 5-тий, Прямий, Еспресо в Т2!
А потім вже матимеш право критикувати когось за те, що "зробили таке інформаційне поле у своїй державі"
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02.05.2022 11:55 Відповісти
гнусявий все більше стає схожим на люсю.
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02.05.2022 11:58 Відповісти
У этого явления есть название. Гомицидомания
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02.05.2022 12:05 Відповісти
"росіяни ненавидять українців через те, що їм по телевізору кажуть " За минулі 400 років, як стверджують історики, нині продовжується двадцять друга за ліком війна між Україною і росією. Це вже ненависть на генетичному рівні. Не можна зводити ситуацію до ролі телевізора і "95-го кварталу" або соловйова і скабеєвої. Імперію Зла потрібно зруйнувати так, щоб вона була неспроможна вести війни найближчі століття. Тобто повне звільнення території України від окупантів не може означати закінчення війни. Необхідно буде міжнародному співтовариству добитися знищення російської ядерної зброї; обмеження конвенційних озброєнь і кількісного складу російської армії; суду над воєнними злочинцями міжнародним трибуналом; виплати росією за завдану війною шкоду Україні; заборону партій, рухів, церкви з людиноненависницькою ідеологією. Нам потрібно сприяти мирному розвитку національно-визвольних рухів на території нинішньої росії з метою поділу її території шляхом народного волевиявлення громадянами росії на менші національні утворення. Завершення війни можна буде вважати лише після отримання Україною гарантій нашої безпеки шляхом вступу в оборонний союз з НАТО або інший союз, що задовольнить наші потреби.
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02.05.2022 12:17 Відповісти
Проблема в психології..., що вся ця країна спочатку була побудована, князями, боярами, царями, на основі жорстокості до свого народу, знищення інакодумства. Знищення-завоювання інших народів, які потім насильно ставали васалами завойовників "руськими".
Найгірше, що росіяни самі не знали навіщо вони це робили, не знаючи, як побудувати нормальне життя для себе самих, постійно намагались насильно втопити у своєму гівні всіх кого приєднували до своєї імперії...
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02.05.2022 13:02 Відповісти
Со времень Монголотатарского ига и Ивана Грозного сформировалась жестокая садистская русская нация которая привыкла решать людые проблемы проявлением чрезвычайной жестокости. И не Путин в этом виноват-русский народ сам по себе такой! Большая его часть. А Путин только разрешил этому гнароду творить то что он хочет. ведь не путин лично насиловал и убивал мирное население в Буче,не путин стер Мариуполь с лица земли вместе с большим количеством его жителей-это сделали РУсские солдаты. А Русское население-ОБОБРИЛО это. русскому населению нравится когда по телевизору показывают убийство украинцев. И эту русскую ментальность и за 500 лет не исправить. Толлько полное перекрытие границ после войны и исключить любые контакты с Парашкой-минимум на 50 лет.
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02.05.2022 13:03 Відповісти
смею тебя разочаровать. империя зла распадется.
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02.05.2022 13:10 Відповісти
Все в мире увидели кто такие русские и теперь знают что монстра нужно расчленить, каждый народ который входит в состав РФ должен получить независимость иначе никак...
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02.05.2022 13:12 Відповісти
Все нации обрусячились. Если говорить о республиках россии, то их еще можно перевоспитать вырастив нормальное новое поколение, но вот эти регионы московии до урала кто воспитывать будет.? Только расчленить и власти не давать.Держать под внешним управлением
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02.05.2022 16:01 Відповісти
Даже не со времен монголотатар, а раньше. Со времен их князя - андрея боголюбского. Прочитайте что суздальцы творили в Киеве, при боголюбском, когда временно захватили Киев в 1169 году.
Причем, дело не только в боголюбском. Они все такие. После повторного, неудачного, похода на Киев они своего боголюбского убили и он валялся на улице 3 дня. Говорили, что пусть собаки его съедят.

То есть они такими были еще даже раньше и боголюбского. Уже тогда порочный ДНК.
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02.05.2022 16:29 Відповісти
как на счет заглянуть ***** в глаза? больше желания не возникает?
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02.05.2022 13:08 Відповісти
повністю згоден
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02.05.2022 14:55 Відповісти
Освободите нас от Путина и всего этого говна. Сначала они врали своим людям , что хуже скота, а потом и сами поверили в свое вранье. Я думала что они только на орк тв этот соловьиный помет гонят, но когда я услышала что они и в ООН тоже самое говорят, весь мир за идиотов держат.... Я думаю что они коллективно помешались на почве безнаказанного величия
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02.05.2022 15:55 Відповісти
Так и есть.
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02.05.2022 17:46 Відповісти
 
 